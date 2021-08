Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée bien remplie à Wall Street ! La Réserve fédérale a fait sensation, les éclaireuses ont annoncé un nouveau cookie et les acheteurs peuvent se préparer à un seltz dur à la citrouille. Si cela ne suffit pas, qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

Le S&P 500 fermé 1,07% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 1,08% Le Composite Nasdaq fermé 0,89%

Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Conversation conique.

Une histoire qui semble aussi vieille que le temps (ou au moins aussi vieille que la pandémie de Covid-19) est que la Réserve fédérale a beaucoup d’influence. Au cours d’un moment sans précédent dans l’économie américaine, la Fed a lancé un programme massif d’achat d’obligations et a ramené les taux d’intérêt à des niveaux proches de zéro. La banque centrale a maintenu cette stratégie tout au long de l’été malgré des signes de reprise, citant entre autres des améliorations nécessaires sur le marché du travail. Mais en tête de liste, tout ce temps a été une diminution, une réduction des achats d’actifs.

Maintenant, il semble que la réduction soit imminente. Aujourd’hui, les investisseurs ont eu accès aux minutes de juillet de la Fed et de son Federal Open Market Committee. Ces minutes révèlent que certains membres de la Fed sont prêts à commencer à diminuer d’ici la fin de 2021 ou début 2022.

Qu’est-ce que cela signifie? Et pourquoi les grands indices ont-ils encore clôturé dans le rouge ? Ce tapering pourrait apaiser les craintes inflationnistes ; les investisseurs surveillent de près la hausse des niveaux d’inflation par crainte d’une hausse des prix à la consommation. Le président du conseil d’administration de la Fed, Jerome Powell, a soutenu que cette inflation est transitoire, mais tout le monde n’est pas convaincu. De plus, le tapering pourrait répondre aux préoccupations concernant les évaluations malsaines dans toutes les classes d’actifs.

Cependant, certains craignent qu’une diminution des achats d’actifs ne coïncide directement avec une hausse des taux d’intérêt. Le procès-verbal ne le suggère pas immédiatement. Comme Jeff Cox l’a écrit pour CNBC, les responsables de la banque centrale ont déclaré qu’il n’y avait aucun lien et que les taux d’intérêt pourraient rester à des niveaux proches de zéro jusqu’en novembre 2022.

L’essentiel est que les responsables de la Fed et les investisseurs ne sont pas sûrs de ce qui va suivre (bien que la diminution semble plus proche qu’avant), et la variante delta n’aide certainement pas.

Encore une histoire à regarder : Selon CoinDesk, un autre élément remarquable du compte rendu du FOMC est la discussion sur les crypto-monnaies. Au cours de la réunion de juillet, les responsables ont discuté de la question de savoir si l’adoption croissante de la cryptographie représentait un risque pour le système financier.

SGOCO captive les investisseurs… et les vendeurs à découvert

Groupe SGOCO (NASDAQ :SGOC) était une action de premier plan à surveiller mercredi, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair d’où vient le battage médiatique. La société basée à Hong Kong est spécialisée dans les prêts d’argent, tels que les prêts hypothécaires et les prêts personnels. Elle est également présente en Australie.

Bien que cela place SGOCO dans une entreprise intéressante, aucune nouvelle apparente n’a été publiée aujourd’hui. Cela n’a pas empêché le titre SGOC de clôturer en hausse de plus de 67%. De plus, le volume des transactions a été fortement élevé mercredi. En règle générale, 8,4 millions d’actions s’échangent chaque jour. À la cloche de clôture, 58 millions d’actions s’étaient échangées.

Selon le Motley Fool, une explication évidente à cela est l’intérêt des investisseurs de détail. Nous avons certainement vu des mouvements d’actions comme celui-ci lorsque des investisseurs de Reddit, Discord ou Twitch s’impliquent. De plus, SGOCO a déjà été identifié comme un jeu de courte durée, ce qui ajoute à l’attrait.

Mais les investisseurs particuliers ne sont pas les seuls à viser le titre SGOC.

Comme Chris MacDonald l’a écrit aujourd’hui, la société s’est également retrouvée la cible d’un nouveau court rapport de Recherche Wolfpack. Le rapport s’intitule « SGOC : arrestations multiples, fraude financière et blanchiment d’argent » et formule de graves allégations.

Par exemple, il décrit comment la police de Hong Kong a arrêté les parties prenantes de SGOCO dans le cadre d’un stratagème international de fraude financière. De plus, Wolfpack allègue que des initiés de SGOCO sont impliqués dans le blanchiment d’argent et d’autres activités frauduleuses.

Alors, quelle est la ligne de fond? Le rapport Wolfpack n’a pas fait grand-chose, il semble ébranler la confiance dans les actions SGOC, au moins mercredi. Cependant, au fur et à mesure que les investisseurs se plongeront dans les allégations, il sera intéressant de voir si la puissance de la compression peut l’emporter sur de lourdes réclamations.

Ce que nous regardons d’autre

Actions de Marchés mondiaux Cboe (CHAUVES-SOURIS:CBOE) a grimpé en flèche mercredi à la suite d’un rapport Groupe CME (NASDAQ :FMC) cherchait à l’acquérir dans le cadre d’une offre de 16 milliards de dollars. Cependant, CME a rapidement démenti les rumeurs, faisant chuter l’action CBOE de 1,6% pour clôturer la journée de bourse. Le procès entre Ondulation et la Securities and Exchange Commission des États-Unis se réchauffe et l’avenir de XRP (CCC :XRP-USD) est en ligne. Dans les derniers échanges, la SEC a demandé à Ripple de produire plus d’un million de messages Slack d’employés liés au XRP. Une transcription judiciaire suggère également que la SEC a effacé ou supprimé les documents pertinents de son côté. Un boom de magasinage pour la rentrée scolaire est peut-être en cours en ce moment, mais il est déjà temps de penser au magasinage des vacances d’hiver. Les analystes de Raymond James préviennent que les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement pèseront sur la saison des achats des Fêtes et rendront certains produits en demande difficiles à trouver. secret Palantir (NYSE :PLTR) reste d’actualité, et aujourd’hui, les choses se présentent bien. Les investisseurs ont levé les actions de PLTR à la nouvelle que Cathie Wood avait acheté 11,4 millions de dollars supplémentaires d’actions.

