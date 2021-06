Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

La semaine de bourse se termine, mais Wall Street ne ralentit pas. Jeudi a apporté une nouvelle augmentation des stocks de mèmes et a vu une poignée de cryptos sur le thème des chiens apparaître sous les projecteurs. Plus, Dogecoin (CCC :DOGE-USD) a officiellement fait ses débuts le Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), faisant grimper les profits des chiots. Alors au-delà de tout ça, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

le S&P 500 clôturé en baisse de 0,36 % Moyenne industrielle Dow Jones fermé en baisse de 0,07 % Nasdaq Composite fermé en baisse de 1,03%

Alors, que fera d’autre le marché boursier aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Gagnez de l’argent AMC.

Divertissement AMC (NYSE :AMC) a débuté jeudi avec une annonce clé. L’exploitant du cinéma offrait près de 12 millions d’actions sur le marché, dans le but de rembourser davantage sa dette et de financer sa croissance future. Bien qu’il s’agisse d’une décision intelligente de la société pour tirer parti de l’intérêt des détaillants, cela a effrayé même les meilleurs taureaux sur r/WallStreetBets. Autrement dit, personne n’aime la dilution.

À la fin de la journée, AMC a fait une grande annonce. Malgré des fluctuations brutales du cours de son action, la société a finalisé la vente de ses actions et a rapporté plus de 587 millions de dollars. Le PDG Adam Aron était vague sur la destination de cet argent, mais dit qu’il positionne bien AMC pour relever les défis futurs et capitaliser sur les opportunités.

Même avec la vente d’actions et les fluctuations de prix qui en ont résulté, AMC a connu une semaine exceptionnelle. La société a atteint des sommets courts et le rallye de réouverture, invitant avec impatience les consommateurs à revenir dans ses théâtres. Les sorties de films comme Cruella ont également suscité la demande.

Avec la foule de r/WallStreetBets fermement lancée sur AMC et d’autres choix courts, Wall Street se retrouve une fois de plus dans un endroit étrange. Certaines entreprises mettent en garde les investisseurs contre les actions mèmes, soulignant les mauvais fondamentaux de l’entreprise. Jefferies a annoncé jeudi qu’il n’exécuterait plus de ventes à découvert sur AMC, GameStop (NYSE :GME) et MicroVision (NASDAQ :MVIS). Il semble que les investisseurs de détail aient un peu trop souffert des vendeurs à découvert.

Alors, quelle est la ligne de fond? Wall Street ne sait peut-être pas quoi faire et AMC s’est calmé jeudi. Cependant, les investisseurs recherchent toujours avec impatience la prochaine grande chose. Cela pourrait être Produits pharmaceutiques Xeris (NASDAQ :XERS), une nouvelle recommandation de la célébrité Twitter Will Meade. Après sa prédiction, XERS a clôturé en hausse de près de 20%.

Six-Pack SPAC se tourne vers la biotechnologie

Chamath Palihapitiya, peut-être mieux connu sous le nom de SPAC de six packs (je plaisante surtout), a fait un autre grand coup à Wall Street aujourd’hui.

Son nouvellement formé Capital Social Suvretta plate-forme a déposé quatre offres publiques initiales, chacune pour une société de chèque en blanc. Chacun a un objectif de 200 millions de dollars. Les investisseurs remarqueront probablement la divergence par rapport à Social Capital Hedosophia, sa collaboration avec Ian Osborne. Social Capital Suvretta, la nouvelle entreprise, est une relation entre Palihapitiya et Kishen Mehta.

Cependant, ce n’est pas la seule divergence notable. Ses six premières sociétés de chèques en blanc se sont concentrées sur la technologie, apportant des noms comme Porte ouverte (NASDAQ :OUVERT) et Vierge Galactique (NYSE :SPCE) Publique. Désormais, via Social Capital Suvretta, Palihapitiya cible la biotechnologie. Les quatre nouvelles sociétés se concentreront sur la neurologie, l’oncologie, le sous-secteur de l’espace des organes et l’immunologie. Ils seront commercialisés sous les noms DNAA, DNAB, DNAC et DNAD.

De plus, Palihapitiya s’éloigne des warrants et du Credit Suisse. Chacune de ces nouvelles sociétés de chèques en blanc sera sans mandat et aura Morgan Stanley comme souscripteur principal.

La conclusion immédiate est qu’un influenceur clé de Wall Street fait un gros pari sur la biotechnologie, et cela devrait certainement attirer l’attention des investisseurs. Le deuxième point à retenir est que Palihapitiya va de l’avant… malgré un sérieux retour de flamme. Comme Axios l’a souligné, Palihapitiya lui-même a même soutenu que l’espace SPAC avait besoin d’une réglementation supplémentaire.

Alors, quelle est la ligne de fond? Éviter les mandats peut aider les SAVS Suvretta à éviter les drames réglementaires, mais la demande pour ces SAVS peut ne pas être aussi élevée.

Organon Spinoff tourne plus haut lors du premier jour de bourse

Aujourd’hui, le géant pharmaceutique Merck (NYSE :MRK) a achevé le spin-off de Organon (NYSE :OGN) et a vu la nouvelle entreprise atteindre le New York Stock Exchange. Après quelques heures difficiles, l’action OGN a réussi à clôturer son premier jour de bourse en hausse de 5%.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Merck envisage cette retombée depuis un certain temps, dans l’espoir de séparer ses activités héritées des efforts axés sur la croissance. Le nom Organon est né en mars 2020, rappelant l’ancienne image de marque de l’entreprise. Aujourd’hui, Organon se négocie séparément, représentant les biosimilaires, les marques traditionnelles et ses activités de santé féminine.

Selon Mark Hake, contributeur d’InvestorPlace, Organon est une bonne affaire pour les actionnaires. Les investisseurs existants de Merck ont ​​reçu une action ordinaire pour 10 actions MRK. Mais au-delà de cela, les investisseurs devraient examiner de plus près Organon.

Comme le soutient Hake, Organon est bien sous-évalué par rapport à ses états financiers publiés. Sur la base de sa valeur d’entreprise calculée, Hake pense que l’action OGN devrait se négocier à environ 52 $ par action. C’est près de 50 % plus élevé que le cours actuel de son action.

Alors, quelle est la ligne de fond? Merck pourrait être un gagnant à court terme, en particulier avec quelques annonces de produits clés. Cependant, les investisseurs qui entrent maintenant dans les actions OGN avec l’intention de détenir seront de grands gagnants à long terme. Cela semble assez juteux.

En savoir plus sur les valeurs du spin-off de l’action OGN ici.

