Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Aujourd'hui, les investisseurs ont vu les altcoins atteindre de nouveaux sommets. Pendant ce temps, les retombées SPAC de Bill Ackman se poursuivent, mais elles pourraient trouver une grâce salvatrice dans un nouveau type de modèle de société écran. Qu'est-ce que le marché boursier a fait d'autre aujourd'hui?

Les S&P 500 clôturé en hausse de 0,81% Le Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,64% Le Nasdaq Composite clôture en hausse de 1,19 %

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Cardano renforcé.

Cardano (CCC :ADA-USD) est l’un des altcoins les plus discrets pour les investisseurs. La pièce ADA du réseau a maintenu un prix relativement stable au cours des deux dernières années, à moins d’une forte augmentation au début de 2021. Grâce à un volume de transactions constant, le réseau a atteint l’une des capitalisations boursières les plus élevées de tous les cryptos.

Aujourd’hui, cependant, il explose vraiment. Le prix de la pièce a considérablement augmenté, atteignant un nouveau sommet historique et augmentant suffisamment sa capitalisation boursière pour en faire la troisième plus grande crypto, derrière Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD). À son point culminant ce matin, ADA a atteint une valeur de 2,58 $; il s’est depuis établi à 2,44 $, ce qui est toujours beaucoup plus élevé que son précédent record historique.

Cela n’est pas arrivé de nulle part. L’élan des prix est dû à l’excitation entourant la sortie de l’énorme mise à niveau entrante du réseau. La mise à niveau d’Alonzo Purple, qui devrait atterrir sur le réseau début septembre, équipera le réseau Cardano d’un support de contrat intelligent.

Les contrats intelligents, qui permettent le traitement automatique des transactions lorsque les conditions d’une transaction sont remplies, rationaliseront considérablement les transactions sur Cardano. Les transactions n’auront plus besoin d’être validées par une clé privée tierce. Ainsi, il y a une tonne de battage autour de leur mise en œuvre sur le réseau.

Le réseau et les gains massifs reflètent ceux observés dans d’autres réseaux qui ont récemment effectué des mises à jour majeures. Plus particulièrement, Ethereum a achevé une mise à niveau majeure, le hard fork de Londres, ce qui a entraîné une tendance haussière similaire à celle que l’ADA voit actuellement. Depuis la mise à niveau, les prix des ETH ont augmenté de plus de 600 $, soit environ 24%. Pièce de meme populaire Dogecoin (CCC :DOGE-USD) se prépare à sa propre mise à niveau, bien qu’elle ait été reprogrammée.

La société SPAC de Bill Ackman se retire davantage et planifie une nouvelle branche d’investissement

l’entreprise de Bill Ackman, Pershing Square Tontine Holdings (NYSE :PSTH), continue de susciter la controverse des actionnaires. Il semble que la société, l’une des plus grandes sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) jamais créée, envisage de reverser des milliards de dollars de revenus aux actionnaires au milieu d’un procès.

À travers PSTH, Ackman a longuement taquiné une énorme fusion SPAC de licorne. Ces derniers mois cependant, la pièce a suscité plus de controverses que d’éloges. C’est parce que la grande révélation d’Ackman était que PSTH acquerrait une participation de 10% dans Groupe de musique universel. Parce que ce n’était pas exactement ce que les investisseurs avaient en tête, le dévoilement a été accueilli par une baisse du titre. La Securities and Exchange Commission (SEC) a également demandé si l’achat respectait ou non les règles d’une fusion SPAC.

Ackman reste ferme dans sa défense de l’acquisition, bien que la société ait depuis reculé au milieu des réactions négatives. Un procès fait également un peu bouger les choses. La poursuite, déposée plus tôt dans la semaine, indique que le PSTH fonctionne comme une société d’investissement illégale, plutôt que comme un véhicule SPAC, avec l’achat de cette participation minoritaire.

Bien entendu, Pershing Square Tontine Holdings s’oppose à ces revendications par le biais d’une lettre aux actionnaires. Il indique que la société a encore beaucoup de temps pour conclure un accord de fusion SPAC complet. Fait intéressant, il révèle également des détails sur la création de Place Pershing SPARC Holdings, une société spécialisée dans les droits d’acquisition. La nouvelle structure qu’Ackman dévoilera permettra aux actionnaires de participer à une acquisition après l’annonce de l’accord.

Après approbation par la SEC, Ackman a annoncé qu’il restituerait 4 milliards de dollars de produits PSTH aux actionnaires, sous forme d’espèces et de bons de souscription transférables dans SPARC. SPARC aidera l’entreprise à éviter les litiges et devrait redonner confiance aux actionnaires. Selon Ackman, “si vous vous trouvez dans un bateau qui fuit, il vaut souvent mieux changer de bateau que de réparer les fuites pour terminer la mission.”

