Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée historique à Wall Street ! La Food and Drug Administration des États-Unis a inauguré une victoire pandémique, et le Composite Nasdaq poussé vers un nouveau record. Alors, au-delà de franchir des jalons, qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

Les S&P 500 fermé de 0,85% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé de 0,61% Le Composite Nasdaq fermé de 1,55%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Obtenez Vaxxed.

Ce matin, la Food and Drug Administration des États-Unis a marqué une étape importante dans la bataille contre la pandémie de Covid-19. Les organismes de réglementation ont accordé une approbation complète à un vaccin de Pfizer (NYSE :PFE) et BioNTech (NASDAQ :BNTX), des mois après le début d’un déploiement fédéral.

Il s’agit d’une nette victoire pour le duo – leur vaccin est le premier à recevoir une telle approbation. Il coche également une case importante en ce qui concerne la suite de la pandémie. Avec les problèmes de variante delta qui font rage, l’approbation complète du vaccin ouvrira probablement la voie à des mandats de vaccin à plus grande échelle. Comme l’a rapporté CNBC, cette décision donnera aux entreprises, aux universités et aux autres écoles plus de poids pour délivrer de tels mandats.

De plus, cela peut également convaincre plus de personnes de se faire vacciner. Une enquête suggère que trois adultes non vaccinés sur 10 sont prêts à recevoir un vaccin entièrement approuvé. Cela pourrait aider les États-Unis à atteindre les seuils d’immunité et à atténuer les craintes liées au delta.

Compte tenu de tout cela, il est logique que les actions Pfizer et BNTX aient clôturé dans le vert aujourd’hui. Moderna (NASDAQ :ARNm) les actions ont également clôturé en hausse de près de 8%, et son vaccin pourrait être pleinement approuvé dans les semaines à venir.

La victoire du vaccin a également levé les jeux de réouverture. L’un de ces gagnants lundi a été Divertissement AMC (NYSE :AMC), l’opérateur de cinéma bien-aimé. La logique s’ensuit que, avec une approbation totale, davantage de clients pourraient bientôt se retrouver dans les salles de cinéma. De plus, les mandats de vaccination ou simplement une adoption plus large pourraient rendre les activités en intérieur plus sûres.

Pelosi donne un coup de pouce aux stocks de véhicules électriques

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a donné un coup de pouce aux stocks de véhicules électriques – et a également stimulé d’autres secteurs de l’énergie propre. La démocrate a écrit samedi dans une lettre que son intention était de faire avancer un projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars. Comme elle l’explique, la Chambre s’efforce d’adopter à la fois le projet de loi bipartite et un plan budgétaire dirigé par les démocrates d’ici le 1er octobre.

Fait important pour les investisseurs, cette lettre ouverte semble servir de nouveau motif de confiance dans les jeux d’infrastructure. Avec les législateurs en vacances, il y a eu moins de bavardages autour du projet de loi, qui a récemment été adopté au Sénat.

Alors qu’est-ce que cela signifiait lundi? Surtout, nous avons vu une poignée de stocks de véhicules électriques grimper. Tesla (NASDAQ :TSLA) a gagné, mais aussi des pièces moins connues comme Canou (NASDAQ :GOEV) et Roméo Puissance (NYSE :RMO). Entreprise de recharge Point de charge (NYSE :CHPT) a également clôturé en hausse d’environ 3,3%.

Nous avons également vu les entreprises axées sur l’hydrogène progresser. Au-delà de Pelosi, les discussions en provenance de Chine autour d’un engagement en faveur de l’hydrogène vert semblent jouer un rôle dans ce rallye. Comme l’a souligné Chris McDonald, contributeur d’InvestorPlace, Énergie des piles à combustible (NASDAQ :FCEL) et Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT) étaient parmi les meilleurs gagnants de cette industrie aujourd’hui.

Ce que nous regardons d’autre

Solana (CCC :SOL-USD) est récemment devenu la crypto-monnaie n ° 10 par capitalisation boursière, prenant même certains fanatiques de la crypto par surprise. Il semble que le soutien de Redditors et une entreprise croissante de jetons non fongibles aient aidé SOL. Alors, où va la crypto-monnaie brûlante ? Lisez les dernières prévisions de prix du rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, Brenden Rearick, ici. Ailleurs dans le monde de la crypto, Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) s’emploie à restaurer la confiance dans Pièce en USD (CCC :USDC-USD). La société a promis lundi que d’ici septembre, le stablecoin sera adossé à 100% à des espèces et à des bons du Trésor américain. Marquez vos calendriers et préparez-vous pour l’automne! Demain Starbucks (NASDAQ :SBUX) lancera la saison en lançant son bien-aimé Pumpkin Spice Latte. L’un des meilleurs gagnants d’aujourd’hui était peu connu Thérapeutique Trillium (NASDAQ :TRIL). Les actions de TRIL ont clôturé en hausse de 188% après Pfizer (NYSE :PFE) a annoncé son intention d’acquérir la société dans le cadre d’un accord de 2,3 milliards de dollars.

