Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

La manie des actions de Meme, le rebond des prix de la cryptographie et des sommets historiques sur le marché boursier. Quelle journée lumineuse et chargée ! Il semble que les investisseurs se réjouissent toujours de l’approbation complète du vaccin Covid-19 de Pfizer (NYSE :PFE), et embrassant généralement un nouveau sentiment d’optimisme concernant la pandémie. Avec tout cela à l’esprit, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Les S&P 500 fermé de 0,15% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé de 0,09% Le Nasdaq Composite fermé de 0,52 %

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Faites des mèmes.

Apparemment sorti de nulle part, GameStop (NYSE :GME), Divertissement AMC (NYSE :AMC) et leurs pairs boursiers mèmes ont décollé mardi. Les actions GME ont clôturé la journée en hausse de près de 30%, tandis que les actions AMC ont terminé la journée en hausse de 20%.

Surtout, il semble qu’il n’y ait pas de nouvelles spécifiques qui poussent ce mouvement à la hausse. Au lieu de cela, les actions meme gagnent à nouveau en puissance auprès de la communauté des investisseurs de détail. GameStop et AMC ont été rejoints par un ancien favori Koss (NASDAQ :KOSS), ainsi que de nouvelles pièces de mème Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) et ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER). Le manque de catalyseurs d’entreprise n’a pas arrêté la douleur pour les vendeurs à découvert ; . rapporte que la négociation de mardi a porté un coup de 1 milliard de dollars aux shorts.

Selon les analystes, aujourd’hui a également marqué la fin d’une tendance récente qui a vu une baisse de la volatilité des actions meme. GameStop a enregistré un volume de transactions de plus de 14 millions d’actions aujourd’hui. Cela se compare à une moyenne de seulement 5,3 millions ces derniers temps. Ce retour de la volatilité aide à expliquer le mouvement démesuré des actions meme.

L’une des raisons de cette hausse est peut-être le regain d’optimisme sur le marché. Hier, AMC était un grand gagnant suite à l’approbation du vaccin Pfizer Covid-19. Les investisseurs de détail espéraient qu’un vaccin entièrement approuvé pourrait attirer plus de clients dans les cinémas. Bien que d’autres stocks de mèmes ne rouvrent pas tous, la tendance haussière générale pourrait contribuer au mouvement aujourd’hui.

Alors, quelle est la ligne de fond? Gardez un œil attentif sur les stocks de mèmes. Nous savons tous maintenant que la manie de compression courte peut être assez puissante.

Préparez-vous pour 3,5 billions de dollars de dépenses

Aujourd’hui, les démocrates à la Chambre des représentants viennent d’ouvrir la voie à 3,5 billions de dollars de dépenses pour des choses comme les soins de santé et la garde d’enfants. Plus précisément, les législateurs ont adopté la résolution budgétaire de 3,5 billions de dollars qui leur permettra plus tard d’utiliser le processus de rapprochement budgétaire. Cela signifie que les démocrates ne dépendront pas des votes républicains.

Alors, qu’avez-vous besoin de savoir d’autre ? Cette résolution budgétaire complète le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars qui fait actuellement son chemin au Congrès. Dans le cadre d’un compromis, le projet de loi initial sur les infrastructures a réduit son attention à des éléments de dépenses plus traditionnels (pensez aux routes, aux ponts). La législation bipartite inclut des dépenses pour des choses comme la recharge des véhicules électriques, mais elle ne parvient pas à s’attaquer aux éléments plus souples de l’infrastructure.

C’est là qu’intervient la résolution budgétaire. Le président Joe Biden avait présenté un plan pour financer des choses comme de meilleurs soins de santé et de garde d’enfants, ainsi que des initiatives qui lutteraient contre le changement climatique. Ces éléments d’infrastructure douce manquaient du soutien bipartite nécessaire.

Désormais, les investisseurs peuvent se préparer pour ces 3 500 milliards de dollars – et le coup de pouce que cela apportera aux secteurs concernés.

Ce que nous regardons d’autre

Aujourd’hui, stablecoin Attache (CCC :USDT-USD) faisait l’actualité pour l’impression de plus de jetons pour la première fois depuis des mois. Cependant, il semble que les investisseurs devraient vraiment prêter attention aux Terre (CCC :LUNA-USD) crypto. En savoir plus sur le lien Tether-Terra ici. Les fans de crypto devraient également porter une attention particulière au Salvador. Là-bas, les législateurs se contentent de se préparer au déploiement de Bitcoin (CCC :BTC-USD) comme monnaie légale. Le pays dispose désormais de 200 guichets automatiques Bitcoin pour aider les citoyens à convertir leur devise. Un portefeuille crypto officiel sera également disponible début septembre. Suite à l’approbation du Pfizer (NYSE :PFE) vaccin, Airbnb (NASDAQ :ABNB) a attrapé le bogue de récupération. Les actions ont clôturé mardi en hausse de près de 10%. Cette décision intervient également après que la société a annoncé qu’elle fournirait un logement temporaire aux réfugiés afghans. Vous vous souvenez du riz frit à 72 $ qui a pris d’assaut les médias sociaux ? Le plat est maintenant de retour avec une étiquette de prix de 500 $, et les bénéfices iront à une œuvre caritative.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est rédactrice en chef de Today’s Market avec InvestorPlace.com