Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Bon après-midi aux investisseurs ! Aujourd’hui, les investisseurs s’inquiètent de la pénurie de puces, car elle se prolonge. Pendant ce temps, les yeux se sont tournés vers la réunion virtuelle de Jackson Hole, où Jerome Powell devrait prononcer un discours convaincant alors qu’il soumissionne pour une nouvelle nomination. Alors, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Les S&P 500 fermé 0,58% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 0,54% Le Nasdaq Composite fermé 0,64%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Les soucis de la puce se sont en quelque sorte empirés.

L’industrie des semi-conducteurs continue de rencontrer de plus en plus de problèmes et les consommateurs continuent d’être perdants. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement continuent de submerger l’économie mondiale et les puces sont l’un des composants les plus importants de la fabrication technologique. Ils ne sont pas quelque chose dont vous voulez être à court d’approvisionnement. Aujourd’hui, l’un des plus grands fabricants de puces au monde cherche à rendre la pénurie encore plus coûteuse pour les consommateurs.

Taïwan Semi-conducteur (NYSE :TSM) est de loin le plus grand fabricant de puces au monde. La société représente près de 60 % des puces mondiales. Et alors que la pénurie de plaquettes s’est propagée dans le monde entier au début de la pandémie, TSM a été l’une des plus grandes entreprises touchées. Maintenant, avec la reprise de la fabrication de plaquettes, l’entreprise est secouée par d’autres problèmes dans la chaîne d’approvisionnement ; à savoir, il a du mal à s’adapter à la refonte de la fabrication.

Les problèmes entraînent désormais une augmentation des prix des puces provenant de la société. Taiwan Semiconductor augmentera ses prix de 20 % avant la fin de l’année. Bien sûr, cela signifie que vous devrez investir de l’argent supplémentaire dans ce fonds pour les voitures neuves ; ces hausses de prix vont sûrement se traduire par de fortes hausses de prix au niveau des consommateurs.

La société affirme que l’augmentation sera utile de deux manières. Premièrement, cela réduira la demande, de sorte que seules les entreprises les plus nécessiteuses achèteront. Deuxièmement, cela permettra à l’entreprise d’investir dans l’expansion de la production afin de rétablir la production aux niveaux d’avant la pandémie dès que possible. En attendant, les plus gros clients de Taïwan, comme Pomme (NASDAQ :AAPL), devra subir le surcoût. En fait, Apple augmentera probablement le prix de son prochain modèle d’iPhone pour tenir compte de la hausse des prix.

Les investisseurs tournent leur attention vers Jackson Hole

Aujourd’hui est censé être un jour important pour l’économie alors qu’une foule de personnalités de la banque centrale et de représentants du gouvernement envahissent la ville de Jackson Hole, dans le Wyoming, pour parler d’économie. La réunion a généralement lieu dans un cadre serein, mais malheureusement, les préoccupations de la variante delta qui balaient la nation ont déplacé la conférence en ligne. Beaucoup transpirent en prévision de la mise à jour de la Fed sur la réduction et d’autres préoccupations majeures concernant l’effort de reprise en cas de pandémie.

Il y a certainement un très mauvais signe pour ceux qui veulent que la Fed commence à réduire ses dépenses liées à la pandémie. Le fait que cette conférence ait été déplacée en ligne en dit long : nous ne sommes pas encore sortis du bois avec Covid-19. La variante delta du virus est extrêmement réelle, ce qui signifie que la probabilité de nouvelles difficultés économiques est tout aussi réelle. La Fed osera-t-elle réduire ses dépenses maintenant et risquer que les choses empirent avant de s’améliorer ?

C’est une question sur laquelle nous espérons tous entendre une réponse, et nous devrons attendre un jour de plus. Le président de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole lors de la conférence vendredi ; on s’attend certainement à ce qu’il aborde les grands projets de la banque centrale. Quant à une réponse directe sur la question, les gens sont moins sûrs. Il semble y avoir un accord entre les analystes et les investisseurs sur le fait que Powell restera ambigu sur le plan.

Bien sûr, le discours ferait mieux d’être bon, pour l’amour de Powell. Le poste de président est à gagner, et s’il veut obtenir le feu vert du président Joe Biden pour un autre mandat, il ferait mieux de le faire. Powell a le sceau d’approbation officiel de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, ce qui aide sûrement. Cependant, le côté progressiste de l’allée politique est déchiré quant à savoir si Powell doit être maintenu ou non.

