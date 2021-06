Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Nous avons atteint le week-end et les Redditors ont dominé une autre semaine de trading. Les actions meme et les crypto-monnaies meme sont restées sous les projecteurs de manière importante, et les vendeurs à découvert ont probablement besoin de temps pour rattraper leur retard. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

le S&P 500 clôturé en hausse de 0,88% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,52 % Nasdaq Composite clôturé en hausse de 1,47 %

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Plus de mèmes.

actions meme comme Divertissement AMC (NYSE :AMC), GameStop (NYSE :GME) et La mûre (NYSE :BB) s’est calmé aujourd’hui, en grande partie en réponse aux ventes d’actions par AMC cette semaine. Cependant, le volume de commentaires reste élevé et il semble que les investisseurs particuliers continuent de rechercher la prochaine grande chose.

Aujourd’hui, un autre groupe d’actions spéculatives a occupé le devant de la scène. Commencer, Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) est apparu comme un jeu de courte durée, recueillant 1 938 mentions. MicroVision (NASDAQ :MVIS) a obtenu 611 mentions. Senseonics (NASDAQ :SENS) a saisi 275, et Génomique Bionano (NASDAQ :BNGO) a gagné 157.

Ces entreprises couvrent un large éventail d’industries et ne font pas nécessairement appel à la nostalgie de la brique et du mortier de GME et AMC. Cependant, ils sont populaires auprès des investisseurs de détail. La plupart d’entre eux ont également des intérêts à court terme relativement élevés.

Bien que la frénésie dépasse les grands noms qui ont lancé la saga du short-squeeze, nous pourrions assister à un retour significatif de ces leaders du mouvement la semaine prochaine. Pour commencer, Ryan Cohen commencera officiellement son mandat en tant que président de GameStop. Ce catalyseur, et le redressement qu’il promet, pourraient alimenter la demande.

De plus, il semble que certains à Wall Street brandissent le drapeau blanc. En réponse aux rassemblements alimentés par Reddit, Bank of America abandonne sa couverture des stocks de mèmes. Cette liste comprend GameStop et Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY). La ligne de fond? Les actions commerciales récentes sont si éloignées des fondamentaux de l’entreprise que l’analyste Curtis Nagle ne voit pas beaucoup d’espoir.

Tesla prépare… quelque chose

Tesla (NASDAQ :TSLA) a connu quelques semaines difficiles. Le principal constructeur de véhicules électriques a connu une course folle, avec Elon Musk en tête à travers ses comptes chaotiques sur les réseaux sociaux. La nouvelle de la baisse des ventes en Chine et des rappels de véhicules a tourmenté l’entreprise. La concurrence croissante des entreprises chinoises, ainsi que la menace Moteurs lucides fusion, jouent également un rôle.

Ce n’est un secret pour personne que beaucoup à Wall Street changent d’avis sur Tesla. Michael Burry, de The Big Short, fait un pari contre la société EV. Le sentiment positif envers Musk est au plus bas, selon un traqueur des médias sociaux.

Malgré tout, des rapports suggèrent que Tesla prépare quelque chose de grand.

Comme l’a écrit William White, contributeur d’InvestorPlace, ce matin, Tesla a déposé des demandes auprès de l’Office américain des brevets et des marques. Ces applications couvrent l’utilisation de son nom et de son logo dans le cadre du restaurant et correspondent aux messages précédents de Musk.

Je vais mettre un drive-in à l’ancienne, des patins à roulettes et un restaurant rock dans l’un des nouveaux emplacements Tesla Supercharger à LA – Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2018

Musk a depuis longtemps une vision pour les restaurants de style rétro, peut-être associés aux stations de recharge Tesla. Alors qu’il étend son empreinte aux États-Unis et dans le monde, cela a du sens. Et comme l’a écrit l’équipe de Robinhood Snacks, l’exclusivité engendre la fidélité. Associer ces restaurants très demandés à l’idée des avantages Tesla pourrait aider l’entreprise à faire face à une concurrence accrue.

Alors, quelle est la ligne de fond? Ces restaurants n’apparaîtront peut-être pas de si tôt, mais nous savons tous que Musk est loin d’être prévisible. Peut-être qu’un jour, nous grignoterons des hamburgers Tesla rétro lors de nos escapades vers Mars.

Gagnants, perdants, mentions honorables

Gagnants: Cette semaine a apporté un retour passionnant aux actions Reddit comme GameStop et AMC. Il a également vu un retour d’intérêt pour les cryptos sur le thème des doges comme Jindo Inu (CCC :JIND-USD) et Inu de l’Alaska (CCC :LAS-INU). Ces cryptos ont en fait revendiqué les deux endroits les plus visités sur CoinMarketCap. Certains analystes parient peut-être sur leur disparition à long terme, mais ils ont au moins aboyé plus haut cette semaine.

Perdants : Un grand perdant cette semaine est indéniablement Bitcoin (CCC :BTC-USD). La principale crypto-monnaie a reçu un autre coup d’Elon Musk sous la forme d’un mème de rupture avec les paroles de Linkin Park. Bien que le message que Musk essayait de transmettre ne soit pas tout à fait clair, les prix du Bitcoin ont chuté vendredi, entraînant avec eux le reste du marché de la cryptographie.

Mentions honorables: entreprise sud-coréenne Éditions Samsung mérite une mention honorable pour son rôle dans le vers de Musk cette semaine. La société bénéficie de la chanson « Baby Shark » en raison de sa reprise et du clip associé. Cela signifie que lorsque Musk a tweeté une référence, Samsung a vu ses actions se rallier. La version crypto-monnaie, bébé requin (CCC :REQUIN-USD), mérite également un cri. Bien que le jeton ait baissé de 40% au cours des dernières 24 heures, son nom lui a donné un bref moment de pertinence.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.