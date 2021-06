Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée bien remplie – les investisseurs ont jonglé avec les nouvelles sur les cyberattaques, les vidéos anonymes, les altcoins NSFW et le succès continu des actions Reddit. Avec des bénéfices axés sur la vente au détail sur le pont plus tard cette semaine et quelques autres catalyseurs clés en jeu, qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé en baisse de 0,08% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en baisse de 0,36 % Composite Nasdaq fermé en baisse de 0,49%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Récupérer la rançon.

Lundi, le ministère américain de la Justice a annoncé qu’il avait considérablement renversé la vapeur.

Dans un rapport vraiment important, les responsables ont annoncé qu’ils avaient récupéré 2,3 millions de dollars que le Pipeline colonial les opérateurs ont payé des pirates en Bitcoin (CCC :BTC-USD). Ce n’est qu’une partie de la rançon de près de 5 millions de dollars, mais de nombreuses entreprises ne voient plus jamais de fonds de rançon.

Pour récapituler rapidement, une attaque de ransomware en avril a fermé le Colonial Pipeline, provoqué des achats de panique et déclenché des pénuries de gaz à court terme sur la côte est. Afin de redémarrer les opérations, Colonial Pipeline a déclaré avoir versé 75 BTC. Depuis la cyberattaque, les responsables américains avaient retracé le paiement jusqu’à un portefeuille associé au groupe de piratage DarkSide.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?

Pour commencer, la nouvelle de la rançon de Colonial Pipeline arrive à un moment où le président Joe Biden appelle à une analyse et une réglementation accrues de la cryptographie. Le département du Trésor américain recherche également une réduction, avec des propositions fiscales visant les transactions cryptographiques. Bitcoin est devenu un gros mot pour beaucoup à Washington, en particulier parce qu’il joue un rôle dans les crimes en col blanc comme le blanchiment d’argent. Cela signifie que la cyberattaque de Colonial Pipeline n’est qu’une preuve de plus pour ses détracteurs.

Pour aller plus loin, de nombreux fans de crypto peuvent également s’inquiéter de la capacité des responsables à retracer et à récupérer une partie des fonds de la rançon. Cela pourrait susciter un intérêt croissant pour les crypto-monnaies axées sur la confidentialité qui anonymisent les transactions sur la blockchain comme Zcash (CCC :ZEC-USD) et Monero (CCC :XMR-USD).

r/WallStreetBets a trop de citrons à presser

Rappelez-vous comment nous avons écrit ce matin sur la fragmentation du marché des altcoins ? Elon Musk pompe SpermeRocket (CCC :CUMMIES-USD) et Floyd Mayweather pompe EthereumMax (CCC :EMAX-USD). Ajoutez le soutien de Dave Portnoy SafeMoon (CCC :SAFEMOON-USD), et il n’y a pas de gagnant clair pour les investisseurs à la recherche de gains imprudents.

La même chose commence à être vraie sur r/WallStreetBets, ou du moins il semble.

Jusqu’à ces derniers jours, les gagnants en fuite ont toujours été GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC). Une poignée d’actions se sont glissées, prenant Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY), La mûre (NYSE :BB) et Koss (NASDAQ :KOSS) plus haute. Cependant, ces entreprises ont toujours partagé des catalyseurs (relâches) et un sentiment général de nostalgie du commerce de détail.

Ces jours-ci, la bataille contre les vendeurs à découvert s’élargit pour inclure tout, des stocks de penny battus aux entreprises qui se sont retrouvées dans le collimateur Hindenburg et Citron. D’autres actions d’hypercroissance qui étaient chaudes en 2020 – comme Énergie des piles à combustible (NASDAQ :FCEL) et Gévo (NASDAQ :GEVO) – reprennent également la traction r/WSB.

La petite histoire est qu’une poignée de nouvelles actions profitent d’un certain temps sous les projecteurs de Reddit. L’histoire plus longue est qu’il n’y a pas une seule entreprise sur laquelle parier les investisseurs particuliers, bien que GME et AMC restent les plus gros paris. Cela pourrait-il créer une opportunité pour le véritable prochain AMC d’émerger et de briller ?

