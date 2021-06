Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Ouf, aujourd’hui était une autre journée mouvementée à Wall Street. Les actions meme continuent de décoller et les investisseurs particuliers se mobilisent derrière une liste de noms de plus en plus longue. Les crypto-monnaies ont évolué dans la direction opposée, se nourrissant des nouvelles de la rançon de Colonial Pipeline et des menaces de réglementation. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

le S&P 500 clôturé en hausse de 0,02% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en baisse de 0,09% Nasdaq Composite clôturé en hausse de 0,31%

Au-delà de ces mouvements dans les grands indices, qu’a fait d’autre la bourse aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Ascenseur SPAC.

Apparemment, chaque jour, la foule des investisseurs de détail s’accroche à un nouveau thème.

Des détaillants traditionnels nostalgiques aux entreprises ciblées par les vendeurs à découvert comme Hindenburg Recherche, les Redditors trouvent diverses façons de mener leur guerre contre Wall Street. Aujourd’hui, ils ont trouvé une nouvelle opportunité dans les sociétés d’acquisition ad hoc. Plus précisément, ils se sont ralliés à une poignée d’actions de-SPAC avec des intérêts courts élevés.

Qu’est-ce que cela signifie? Une action de-SPAC est une société qui a déjà clôturé sa fusion inversée avec une société de chèques en blanc et a commencé à négocier de manière indépendante. Par exemple, Vierge Galactique (NYSE :SPCE) ou alors Fisker (NYSE :RSF). Bon nombre des plus grands noms de ce groupe viennent d’avoir un ou deux trimestres de déclaration. Beaucoup sont également encore en train de développer les produits et services qui, espèrent-ils, les rendront rentables.

À partir de l’été 2020, les SAVS et les entreprises qu’elles ont lancées sur les marchés publics ont commencé à attirer l’attention des investisseurs de détail. Désormais, les menaces réglementaires et l’évolution du sentiment pèsent sur les actions de la SPAC. Des influenceurs comme Chamath Palihapitiya et Bill Ackman ont du mal à apaiser la foule des détaillants. Les institutions font également des paris contre les actions de-SPAC.

Cela fait de ces sociétés des cibles idéales pour r/WallStreetBets et pour les investisseurs de détail en général. Les noms avec des intérêts courts plus élevés comme Canou (NASDAQ :GOEV) et Skillz (NYSE :SKLZ) ouvre la voie. Aujourd’hui, les investisseurs se sont accrochés à un plus grand groupe de noms qui comprend VoitureLotz (NASDAQ :LOTZ) et Hyliion (NYSE :HYLN). Le sentiment sur le subreddit en constante évolution, il semble que davantage de ces noms de-SPAC pourraient être mis en lumière lors des échanges de mercredi.

Encore une histoire : Reddit n’est pas la seule chose à lever ces noms. Le sentiment recule généralement en faveur des noms de croissance ces derniers jours. Une liste préliminaire des ajouts à l’indice Russell 3000 est également utile.

Lordstown Motors a besoin de plus que des mèmes

Nous venons donc de dire que les actions SPAC et les actions de-SPAC montent en flèche grâce à la foule r/WallStreetBets…

Cela ne suffira peut-être pas à lever tous les stocks, même à court terme. Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) l’une des actions populaires en question, vient d’annoncer quelque chose qui retient l’attention des investisseurs. La start-up du véhicule électrique dit qu’elle est confrontée à une crise de trésorerie. Dans cet esprit, il a émis un avertissement de continuité d’exploitation lors de sa mise à jour trimestrielle mardi.

En conséquence, l’action RIDE a clôturé en baisse de plus de 16% et continue de sombrer dans les échanges après les heures normales.

Quelle est la ligne de fond ici? Pour les entreprises comme GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC), les investisseurs particuliers ont fourni un véritable canot de sauvetage. Ces entreprises en difficulté ont pu éviter la faillite pendant la pandémie, tirant parti des intérêts des détaillants pour lever des fonds et consolider leurs bilans. Maintenant, ils continuent de vendre des actions, en se concentrant sur les opportunités de croissance futures.

GameStop en particulier a également profité du battage médiatique de Reddit et a élaboré une histoire de redressement autour de celui-ci. L’investisseur activiste et membre du conseil d’administration Ryan Cohen devrait devenir président demain, et la société pivote largement vers la technologie et le commerce électronique. En fait, GameStop serait en train de barboter dans le monde des jetons non fongibles (NFT), attirant ses fans de la vente au détail.

Mais comme le souligne Lordstown Motors, ces mêmes facteurs ne fonctionneront pas pour toutes les entreprises. Les mèmes peuvent certes être magiques, mais ils ne résoudront pas tout.

Un pari spéculatif sur la réouverture du Covid-19

Hot Vax Summer est là, et les consommateurs sont prêts à se lâcher et à se libérer des restrictions de Covid-19. Cela se manifeste principalement par le désir de voyager, d’autant plus que de plus en plus de pays rouvrent leurs frontières aux voyageurs vaccinés.

Dans cet esprit, de nombreux investisseurs continuent de miser sur les actions des compagnies aériennes et des croisières. Spécifiquement, Royal Caraïbes (NYSE :RCL), Carnaval (NYSE :CCL) et Norwegian Cruise Line (NYSE :NCLH) ont été étincelants ces derniers jours. C’est parce qu’après de nombreux mois sans croisières et sans revenus, ce trio se prépare pour un énorme rassemblement de réouverture. Royal Caribbean vient d’annoncer qu’elle espère mettre plus de navires en ligne à temps pour cet été.

Cependant, mardi a mis en évidence un pari encore plus spéculatif sur l’histoire de la réouverture de Covid-19.

opérateur aérien de passagers thaïlandais Nok Airlines (OTCMKTS :NOKPF) a vu ses actions de gré à gré gagner près de 50 % mardi. La compagnie aérienne populaire est connue pour son image de marque originale… et pour les quelques mois difficiles qu’elle a eus. Malgré les efforts pour redresser sa situation financière difficile, Covid-19 a porté un coup mortel à Nok Airlines. La société a déposé une demande de protection contre les faillites et s’est efforcée de maintenir la conformité avec sa bourse d’origine.

Maintenant, il semble que les investisseurs s’accrochent à l’entreprise comme un jeu à haut risque et à haut rendement. Avec la menace de radiation apparemment dans le rétroviseur, la confiance des investisseurs gagne en Nok Airlines. De plus, la société devrait dévoiler son plan de restructuration de la faillite dans quelques semaines seulement.

Cette société n’est certainement pas du genre à verser de l’argent à la légère, mais le rallye massif des actions NOKPF mérite d’être regardé ici.

