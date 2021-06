Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

in

A la mi-semaine, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

Les principaux indices n’ont pas été aussi chanceux mercredi.

le S&P 500 clôturé en baisse de 0,18% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en baisse de 0,44% Nasdaq Composite fermé en baisse de 0,09%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires à rattraper.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Appuyez sur IVR.

r/WallStreetBets évolue à un rythme inhabituellement rapide ces jours-ci.

Ce matin, le bavardage à Wall Street portait sur le jeu du gaz naturel Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE), un pari sur les intérêts à court terme, les blagues sur les vaches et les énergies renouvelables. Groupe GEO (NYSE :GÉO), un exploitant pénitentiaire privé, a également captivé les investisseurs de détail.

L’après-midi, un nouveau thème dominait. Les investisseurs de détail se sont ralliés aux FPI hypothécaires, pariant sur une courte compression pour soulever des noms comme Hypothèque Invesco (NYSE :SVI). Pour ceux qui ne le connaissent pas, Invesco et ses homologues hypothécaires (mREIT) investissent principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres actifs liés aux hypothèques. Il est important de noter qu’Invesco se démarque particulièrement parce qu’elle détient des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles qui ne sont pas soutenus par des organismes gouvernementaux. Plus simplement, il touche à un segment plus risqué de ces actifs.

Alors, comment Reddit s’est-il lancé dans le secteur des REIT hypothécaires ?

Il est important de noter que l’intérêt à court terme pour les actions IVR et ses pairs a augmenté ces dernières semaines. Une thèse d’investissement clé au cours des derniers mois s’est concentrée sur la demande de logements très élevée. En réponse à la pandémie de Covid-19, la Réserve fédérale a fixé les taux d’intérêt à des niveaux proches de zéro. Cela s’est répercuté sur les taux hypothécaires, incitant les acheteurs à entrer sur le marché. Avec l’histoire de la réouverture en cours et les discussions sur la diminution progressive, beaucoup craignent que les taux ne soient sur le point de remonter. Un contributeur de Seeking Alpha a encouragé les investisseurs à vendre à découvert l’action IVR compte tenu de cela.

Eh bien, nous savons tous ce que les Redditors pensent des vendeurs à découvert. Aujourd’hui, la foule des investisseurs de détail a exprimé son soutien total à l’IVR, faisant grimper les actions de près de 18%.

En savoir plus sur le short squeeze des actions IVR ici.

GameStop veut juste être Amazon

Ryan Cohen a vraiment été clair lorsqu’il est devenu un investisseur activiste dans GameStop (NYSE :GME).

À l’époque, Cohen a déclaré qu’il avait une vision audacieuse pour le détaillant de jeux vidéo physique. Si seulement elle pouvait adopter le commerce électronique, elle pourrait un jour rivaliser Amazon (NASDAQ :AMZN). Tirant parti de sa propre expérience de lancement moelleux (NYSE :CHWY), Cohen a promis de fournir exactement cela aux actionnaires. Dans les mois qui ont suivi, toute une armée d’investisseurs particuliers s’est jointe à nous. D’anciens dirigeants d’entreprises technologiques ont rejoint le conseil d’administration, et GameStop se penche maintenant sur des jetons non fongibles et ferme des magasins.

Aujourd’hui, Cohen est officiellement devenu président. Il a également annoncé que GameStop embauchait Matt Furlong pour occuper le poste de directeur général. Plus particulièrement, Furlong vient d’une longue carrière chez Amazon.

Pour les investisseurs donc, les nouvelles du nouveau PDG parlent du plan de redressement plus large en jeu. Avec Cohen officiellement à la barre et un nouveau PDG en route, l’entreprise pourra peut-être enfin faire la lumière sur sa stratégie.

Mais tout n’était pas bon dans les nouvelles d’aujourd’hui. GameStop a également annoncé son intention de vendre jusqu’à 5 millions d’actions sur le marché. Tous les bénéfices iront à la croissance future et à la consolidation de son bilan, véritables causes. Cependant, comme ces actions mèmes cherchent à tirer parti de l’intérêt des détaillants, elles doivent lutter contre les craintes de dilution. Comme nous l’avons vu avec AMC la semaine dernière, même les Redditors les plus dévoués peuvent trébucher à l’idée d’une dilution importante des actionnaires.

La Chine s’attaque à nouveau à la crypto…

Aujourd’hui, le monde de la cryptographie était solidement concentré sur les nouvelles qu’El Salvador a approuvées Bitcoin (CCC :BTC-USD) comme monnaie légale, ce qui en fait le premier pays à le faire. Se penchant entièrement sur le battage médiatique des yeux laser, les législateurs exigent que tous les commerçants acceptent le BTC comme mode de paiement. Ils offrent également à toute personne qui investit 3 BTC dans l’économie salvadorienne la résidence permanente.

Pour les taureaux, il s’agit d’une énorme approbation de la plus grande crypto-monnaie, mettant en évidence la composante monétaire. El Salvador dit que cela créera des emplois et aidera à atteindre les citoyens qui ne sont actuellement pas bancarisés. Le pays a également inspiré des conversations similaires au Paraguay et au Panama.

Tout en se réjouissant, les taureaux ont peut-être raté quelque chose qui se passe dans une autre région du monde. Faisant suite aux rumeurs d’interdiction de l’extraction de crypto, les autorités chinoises d’une troisième province ont réprimé aujourd’hui. En conséquence, les mineurs de la province du Qinghai seront contraints de fermer leurs portes. Le contributeur d’InvestorPlace Chris MacDonald cite les inquiétudes concernant la consommation d’énergie à base de charbon comme raison de cette interdiction. Les investisseurs doivent également noter, cependant, que les autorités chinoises ont contesté la volatilité des prix présente dans la crypto.

En savoir plus sur l’actualité de la cryptographie chinoise ici.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

