Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

in

Quelle journée étrange sur le marché boursier – il semble que les investisseurs de détail ont passé jeudi à chercher la prochaine grande opportunité. Sans gagnant clair, qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

le S&P 500 a gagné 0,47% Moyenne industrielle Dow Jones a gagné 0,06 % Composite Nasdaq gagné 0,78%

Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Changer de mélodie.

Beaucoup à Wall Street sont tombés d’accord jeudi sur le fait que la frénésie r/WallStreetBets semble se calmer… du moins pour l’instant. Au cours d’une semaine qui a livré de nouvelles pièces à court-squeeze apparemment toutes les heures, les investisseurs ont eu un objectif différent. Les jeux spéculatifs de biotechnologie montaient en flèche, tout comme les actions de cybersécurité et quelques sociétés crypto-adjacentes. Les principales actions de Reddit comme Divertissement AMC (NYSE :AMC) et GameStop (NYSE :GME) a terminé la journée dans le rouge.

Il y a plusieurs raisons à cela.

Si vous demandez aux plus gros ours, c’est parce que les actions AMC et GME ont dépassé leur valeur. Tout recul refléterait leurs entreprises en difficulté et l’absurdité de la frénésie des investisseurs particuliers.

Mais même les taureaux ont quelques raisons proposées pour l’effondrement. Après que GameStop a annoncé un nouveau PDG et a officiellement accueilli Ryan Cohen en tant que président hier, certains investisseurs espéraient des mises à jour concrètes du redressement. L’entreprise a secoué sa C-Suite et son conseil d’administration, mais où sont les plans ? Comment le détaillant de jeux vidéo deviendra-t-il réellement un Amazon (NASDAQ :AMZN)-esque entreprise? D’autres réagissent aux mesures prises par AMC pour tirer parti de l’intérêt des détaillants, alors que les rapports sur les ventes d’actions dilutives et les ventes d’initiés font basculer les actions de Reddit.

Un indicateur de ceci est mentionné sur r/WallStreetBets. Selon Memeberg Terminal, les mentions de GameStop et d’AMC ont diminué au cours des dernières 24 heures. Gestion du pot-pourri (NASDAQ :MDLY), l’un des meilleurs gagnants en termes de croissance des commentaires, n’avait encore que 28 mentions.

À l’approche du week-end, les investisseurs pourraient se sentir dépassés. Cependant, comme nous l’avons vu par le passé, le r/WSB pourrait rapidement revenir en force. Qui sait quel sera le prochain grand gagnant de la compression quand il le fera.

Attention, Uber !

Jeudi, la société chinoise de covoiturage Ai-je a déposé un premier appel public à l’épargne, avec l’intention de s’inscrire soit sur le New York Stock Exchange ou la Nasdaq. La société envisage de négocier sous le ticker DIDI.

Il y a plusieurs éléments clés à noter pour les investisseurs. En Chine, Didi a battu Uber (NYSE :UBER) et a racheté ses activités. Uber, le géant du covoiturage, détient actuellement une participation de 12,8% dans son rival. Les autres bailleurs de fonds incluent SoftBank (OTCMKTS :SFTBY) et Tencent (OTCMKTS :TCEHY).

Comme Dan Primack l’a écrit pour Axios, cela devrait avoir Uber et son homologue Lyft (NASDAQ :LYFT) sous surveillance, surtout compte tenu de l’importante activité Didi. Sa dernière évaluation s’élevait à 62 milliards de dollars, mais elle verra une valeur plus élevée lors de l’introduction en bourse.

Mais au-delà de cette concurrence, le moment est peut-être critique pour l’introduction en bourse de Didi. Uber et Lyft se préparent à embrasser Hot Vax Summer, envisageant un retour des trajets à l’aéroport et des passagers ayant besoin de rentrer chez eux en toute sécurité depuis les bars. Cependant, les pénuries de main-d’œuvre entravent le jeu de la réouverture et obligent ces entreprises à augmenter les tarifs des manèges.

Avec des opérations en Chine, ainsi que dans d’autres pays comme la Russie et l’Afrique du Sud, Didi peut-il profiter du battage médiatique de la réouverture sans les problèmes de pénurie de main-d’œuvre ? Quoi qu’il en soit, c’est une introduction en bourse à surveiller.

Orphazyme Stock a pris de bons médicaments

À son plus haut intrajournalier de 77,77 $, le fabricant de médicaments Orphazyme (NASDAQ :ORPH) affiche des gains de 1 387 %. Surtout, ce tour de fusée est venu sans aucune nouvelle, et seulement la moindre spéculation.

Pour ceux qui ne connaissent pas la société basée au Danemark, Orphazyme cherche à traiter les maladies neurodégénératives. Une maladie rare sous surveillance est la maladie de Niemann-Pick de type C (NPC), et Orphazyme espère que son principal candidat médicament, l’arimoclomol, pourrait être une solution.

En règle générale, des gains comme celui-ci nécessiteraient des nouvelles sérieuses, telles que l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis. Cependant, comme l’a souligné Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, cela fait plusieurs semaines qu’aucune mise à jour de l’entreprise n’a été faite. Il semble que la spéculation autour du 17 juin comme date clé pour Orphazyme pourrait susciter l’intérêt. Cela marque le PDUFA – une date à laquelle la FDA doit examiner sa demande d’arimoclomol. Parce qu’il s’agit d’événements binaires, MacDonald écrit que les investisseurs doivent parier sur une issue favorable pour le fabricant de médicaments.

Quel que soit le raisonnement, ce n’est pas tous les jours que les investisseurs constatent des gains de cette nature. Sans nouvelles claires d’Orphazyme, cela semble révélateur de la folie du commerce de détail qui a envahi Wall Street ces derniers jours.

En savoir plus sur Orphazyme ici.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.