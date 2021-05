Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper

Félicitations, vous avez enfin réussi ce long week-end! Les actions de Reddit sont en hausse, la monnaie numérique est en baisse. L’inflation monte la tête, mais les investisseurs restent imperturbables. Et l’effort de vaccination semble atteindre certains obstacles. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ?

le S&P 500 clôturé en hausse de 0,08 % Moyenne industrielle Dow Jones fermé plus haut de 0,19% Composite Nasdaq fermé plus haut de 0,09%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Il craint l’inflation à bras raides

L’inflation est apparemment tout ce dont les gens parlent ces dernières semaines. Les pénuries de produits comme le bois, les puces électroniques, le caoutchouc, le verre et d’innombrables autres produits, combinées à la hausse de la demande post-pandémique, alimentent les craintes d’une forte inflation estivale.

. publie cet après-midi des statistiques de choc que les investisseurs doivent «attendre avec impatience» lorsqu’ils s’approvisionnent pour leurs barbecues du week-end de vacances: le bœuf haché et les hot dogs sont en hausse de 7% et 11% respectivement. Les repas et l’alcool à l’extérieur de la maison sont en hausse de 3%. Au-delà de cela, les consommateurs voient de nombreuses autres industries augmenter leurs prix; billets, billets d’avion, les appareils et une foule d’autres produits sont à la hausse.

Cela n’a pas arrêté les investisseurs aujourd’hui, cependant. Même avec les données pointant vers l’inflation à venir, les trois principaux indices ont gagné aujourd’hui. Rick Meckler de Capitale de Cherry Lane, dit: “Le marché est moins préoccupé par les chiffres de l’inflation et plus intéressé par le fait que la réouverture de l’économie conduirait à une meilleure performance des entreprises.”

Richard Clarida, vice-président de la Fed, qui est convaincu que le système bancaire central sera en mesure de faire face aux préoccupations inflationnistes croissantes sans secouer l’économie, apaise également les craintes d’inflation des investisseurs.

L’analyste de Bloomberg, John Authers, tente aujourd’hui d’apaiser davantage l’inquiétude des investisseurs en matière d’inflation. Sa plongée profonde dans les préoccupations inflationnistes indique que la confiance de la Fed est une zone de confort. En analysant le récent indice des prix à la consommation, Authers était sûr de noter explicitement que les chiffres semblent particulièrement mauvais parce qu’ils sont adjacents à l’année de la pandémie. Pour compléter tout cela, un graphique montre la courbe d’inflation qui s’aplatit considérablement vers mars.

Nous ne savons évidemment pas dans quelle mesure ou dans quelle mesure l’inflation nous affectera tout au long de l’année, mais il est clair que les investisseurs ne sont pas encore tout à fait inquiets. Lawrence Summers est certainement en train de frapper l’air en ce moment.

‘Hot Vax Summer’ rencontre des nids-de-poule lors du déploiement

Se faire vacciner est la plus grande tendance de 2021. Avec 40,4% des Américains complètement vaccinés, et plus de 50% avec leur première dose, les choses se passent bien. Alors que des millions de personnes s’inquiétaient au début de 2021 de ne même pas se faire vacciner, grâce à l’hyper-demande lors des premiers lancements de vaccins, les vaccinations atteignent leur calendrier avec un grand succès.

Cependant, il semble que nous nous approchons rapidement de la divergence de l’offre et de la demande. La plupart de tous ceux qui veulent leur vaccin sont maintenant vaccinés, et le vrai travail consiste à amener des gens plus prudents ou carrément sceptiques à venir se faire vacciner.

Les incitations à la vaccination se multiplient dans tout le pays. Le Dr James Simmons de Californie s’est entretenu avec Yahoo Finance cet après-midi et loue les incitations créatives des États à amener les gens à occuper le fauteuil de vaccination. La Californie, par exemple, donne 116 millions de dollars en gains de loterie aux personnes vaccinées, et le coup fonctionne incroyablement bien.

Cependant, Simmons dit que nous ne sommes pas encore sortis du bois. «La psychologie de ces incitations aux vaccins n’ira que si loin.» Quoi qu’il en soit, Simmons conseille aux États de continuer à pousser les incitations, affirmant que chaque point de pourcentage est au moins un pas de plus vers les «chiffres magiques d’immunité des troupeaux».

Pendant ce temps, le Dr Jeremy Faust du Brigham and Women’s Hospital parle d’un autre problème. Faust mentionne que le pourcentage de vaccinations aux États-Unis est encore relativement faible, loin des chiffres nécessaires pour l’immunité collective. Et pourtant, alors que le pays continue d’essayer d’inciter les citoyens à se faire vacciner, il existe des populations à haut risque à l’étranger qui en ont encore besoin:

«D’une part, vous avez l’équité en matière de vaccins et le fait que partout dans le monde il y a des gériatriques, des retraités, même des travailleurs de la santé en première ligne qui n’ont pas encore de vaccin, et ils mettent tout en ligne tous les jours, et nous vaccinons notre population à faible risque ici aux États-Unis. »

Gagnants, perdants, mentions honorables

Gagnants: Actions Reddit. C’est une journée énorme pour les investisseurs particuliers de Reddit aujourd’hui, avec une tonne de favoris r / WallStreetBets enregistrant de gros gains. Palantir (NYSE:PLTR), Nu (NASDAQ:NAKD), la mûre (NYSE:BB), Nokia (NYSE:NOK), Microvision (NASDAQ:MVIS), Tilray (NASDAQ :TLRY), et AMC (NYSE:AMC) étaient tous dans le vert. Cependant, enfant star GameStop (NYSE:GME) a glissé vers le bas.

Les perdants: Bitcoin (CCC:BTC-USD). Les monnaies numériques ont poursuivi leur baisse aujourd’hui, Bitcoin une fois de plus incapable de tenir la tête au-dessus de la barre des 40 000 $. Les analystes deviennent de plus en plus baissiers sur la BTC à mesure qu’elle stagne, l’un d’eux disant à CoinDesk: «La BTC peut être très volatile, en particulier par rapport aux actifs des marchés traditionnels.» Il a ajouté que la baisse du BTC en dessous de 30 000 $ pourrait entraîner des pertes sur l’année.

Mentions honorables: Calvin Johnson. L’ancien receveur des Detroit Lions et six fois Pro Bowler est la nouvelle célébrité à lancer sa propre gamme de produits à base de cannabis. Le co-fondateur de Groupe Primativ, une organisation de recherche sur le cannabis médical, voit sa gamme se lancer dans un secteur en croissance et compétitif. Johnson a déclaré dans une interview avec Yahoo Finance qu’il espère convaincre les patients avec la qualité «boutique» de sa marque. Obtenez cet argent, Megatron.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.