Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

La semaine de négociation est terminée et le week-end est enfin arrivé. Mais avant de profiter du climat printanier et d’assouplir les restrictions de Covid-19, qu’a fait la bourse aujourd’hui?

Pour commencer, les actions ont terminé la journée sur une bonne note. le S&P 500 a gagné 0,77%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones a gagné 0,89%. le Composite Nasdaq s’est également retourné, ajoutant 0,51% pour clôturer la journée.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Créez du contenu.

L’un des grands thèmes du marché boursier cette semaine était la pertinence de l’économie des créateurs.

Discord, OnlyFans, Patreon, Clubhouse, TikTok, Substack, Cameo. Les experts appellent à ce que l’économie des créateurs soit la prochaine tendance, une sorte de suivi de l’économie des petits boulots qui Uber (NYSE:UBER) et Lyft (NASDAQ:LYFT) dominent. Alors, comment pouvez-vous en profiter?

À l’heure actuelle, les investisseurs semblent avoir deux voies. Le premier passe par Big Tech, qui ne se dérobe pas au jeu de l’économie des créateurs. Amazon (NASDAQ:AMZN) a déjà pris Twitch, une plate-forme connue pour le streaming de jeux vidéo, entre autres. Microsoft (NASDAQ:MSFT) a fait une offre sur Discord, et Twitter (NYSE:TWTR) a offert 4 milliards de dollars pour Clubhouse. Facebook (NASDAQ:FB) a déjà une main dans le jeu, grâce à sa plateforme Instagram et Reels.

L’autre voie est le potentiel des offres publiques initiales. Comme nous l’avons écrit récemment, la valorisation de ces entreprises à économie créatrice augmente. Cameo vient de lever 100 millions de dollars pour une valorisation de 1 milliard de dollars, et Patreon se situe déjà à 1,2 milliard de dollars.

Avec les dernières nouvelles de Twitter-Clubhouse et le bavardage croissant sur l’économie des créateurs, attendez-vous à ce que davantage d’opportunités de profit émergent.

Où vont les détaillants de luxe après la pandémie?

Les détaillants de luxe sont dans une course folle depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Des rapports ont émergé de Hong Kong, où de nombreux détaillants haut de gamme comptent sur les vitrines pour attirer les touristes fortunés, y compris ceux de Chine continentale. Les investisseurs s’inquiètent des magasins qui y sont fortement implantés et des produits de luxe en général. Avec une flambée du chômage et une économie en péril, qui perdrait des centaines ou des milliers de dollars sur un produit non essentiel?

L’histoire du luxe pour les stocks de détail a rapidement changé. Les marques de mode se sont tournées vers des foulards, des boucles d’oreilles et d’autres pièces de déclaration parfaites pour les appels vidéo. Peloton (NASDAQ:PTON) n’a pas pu garder suffisamment de ses vélos en stock, alors que des rapports d’achat panique tourbillonnaient. Les consommateurs ont acheté des bateaux et des véhicules récréatifs en masse.

Une autre entreprise qui illustre bien cela est Rolls-Royce, qui vient de publier son meilleur trimestre de son histoire. L’entreprise a livré 1 380 voitures au premier trimestre, en hausse de 62% d’une année sur l’autre. Comme l’a rapporté l’équipe de Morning Brew, les consommateurs aisés se sont tournés vers les voitures de luxe (et bien plus encore) pour passer le temps à la maison. Pour les entreprises de Rolls-Royce à Peloton en Williams-Sonoma (NYSE:WSM), les investisseurs ont ainsi eu une chance de profiter.

Mais où vont les choses après la pandémie? À l’heure actuelle, ce n’est pas tout à fait clair. D’une part, les consommateurs pourraient revenir à l’accent mis sur les expériences, les dépenses de restauration et les voyages. D’un autre côté, il n’y a peut-être aucune raison de s’inquiéter. Il y a plus de milliardaires aujourd’hui qu’avant la pandémie, et ces détaillants de luxe ont prouvé leur capacité à s’adapter.

Quoi qu’il en soit, c’est une histoire à regarder. Vous ne pourrez peut-être pas vous offrir une supercar, mais vous pourrez tout de même profiter de leur popularité croissante.

Gagnants, perdants, mentions honorables

Gagnants: Coinbase, qui n’est pas encore publique, a volé la vedette cette semaine. Les investisseurs sont déjà enthousiasmés par la cotation directe du 14 avril, reconnaissant l’importance de l’échange cryptographique. De plus, en raison du soi-disant effet Coinbase, une poignée d’altcoins ont également été gagnants cette semaine. Les principaux jetons incluent Pièce Enjin (CCC:ENJ), une nouvelle liste sur Coinbase Pro. Échangez des jetons comme Pièce Binance (CCC:BNB) reçoivent également un gros coup de pouce.

Les perdants: Meme stocks? Divers commentateurs boursiers réclament la fin de la GameStop (NYSE:GME) frénésie, bien que r / WallStreetBets reste dévoué. Maintenant, comme Cristin Flanagan l’a écrit pour Bloomberg, les day traders de détail ont une nouvelle cible: les actions de premier ordre. Nous avons vu ce jeu se dérouler cette semaine, l’action de GME chutant le jour où GameStop a annoncé que Ryan Cohen occuperait bientôt le poste de président.

Mentions honorables: Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) se démarque cette semaine. Vous pouvez consulter le récapitulatif du drame des médias sociaux de Vivian Medithi, rédacteur en chef d’InvestorPlace, ici.

