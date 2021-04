Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée bien remplie en bourse. Les investisseurs se sont principalement concentrés sur Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) nouvelles sur les vaccins et en prêtant une attention particulière au marché de la cryptographie. Une grande offre publique initiale demain a Wall Street sous surveillance. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui?

Source: Shutterstock

Pour commencer, les principaux indices ont terminé la division de la journée. le S&P 500 a gagné 0,33%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones jeter 0,2%. le Composite Nasdaq a également gagné mardi, ajoutant 1,05%.

Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Parlez Cryptos.

Coinbase commence à négocier demain, et Wall Street a tout simplement hâte de se lancer dans l’introduction en bourse de Coinbase.

MoffettNathanson est arrivé avec un objectif de prix de 600 $ mardi matin, suscitant l’espoir que l’échange de crypto-monnaie sera bénéfique pour les investisseurs. le Échange Nasdaq a fixé le prix de référence de l’inscription de l’action COIN à 250 $, suscitant de la même manière des espoirs au premier jour. Bien que les analystes s’empressent d’avertir que Coinbase comportera des risques et qu’il se déplacera aux côtés des cryptos sur sa plate-forme, demain semble être le moment idéal pour une telle introduction en bourse de Coinbase.

Dans cet esprit, les investisseurs se sont également plongés dans les crypto-monnaies. Bitcoin (CCC:BTC-USD) a atteint un niveau record au-dessus de 63000 $, et Ethereum (CCC:ETH-USD) a établi un record absolu. Dogecoin (CCC:DOGE-USD) avait des taureaux crypto acclamant après avoir franchi la barre des 9 cents, et XRP (CCC:XRP-USD) gagnait sur l’optimisme du procès Ripple.

Donc, à quelques heures de l’introduction en bourse de Coinbase, que devraient savoir les investisseurs? Comme Noelle Acheson l’a écrit pour CoinDesk, la structure de l’offre mérite d’être surveillée. En effet, Coinbase devient public via une cotation directe, par opposition à une offre publique initiale traditionnelle. La société ne lèvera pas de liquidités tout au long du processus et, théoriquement, la cotation directe pourrait être plus volatile.

Mais plus important encore, Acheson dit qu’une liste directe est la solution idéale pour un début de crypto. En effet, contrairement à une introduction en bourse traditionnelle, il n’y a pas de prix préétabli de la part des banquiers d’investissement. Pour certains investisseurs, cela pourrait rendre l’introduction en bourse de Coinbase plus transparente – et conforme aux valeurs d’accès ouvert des crypto-monnaies.

Voici ce que vous devez savoir sur l’introduction en bourse de Coinbase maintenant.

Mais qu’en est-il d’une bulle?

Le début de cette semaine a mis en évidence tout ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie. Le support grand public pour les monnaies numériques se développe, les régulateurs évaluent les applications de fonds négociés en bourse et l’introduction en bourse de Coinbase promet de livrer.

Cependant, les investisseurs professionnels sont de plus en plus inquiets en ce qui concerne Bitcoin.

Un nouvel article de CNBC souligne que dans une enquête menée auprès de 200 professionnels, 148 ont déclaré qu’ils pensaient que la principale crypto-monnaie était actuellement dans une bulle. En d’autres termes, 74% des répondants au sondage lorgnent sur ce qu’ils considèrent comme une bulle Bitcoin. De plus, comme l’a souligné Chris MacDonald, contributeur à InvestorPlace, des investisseurs légendaires comme Warren Buffett et Charlie Munger continuent de dénigrer BTC, en le comparant au poison et aux crottes de rat.

Qu’est-ce que cela signifie maintenant pour les investisseurs? Il n’est peut-être pas surprenant que des gens de la vieille école comme Buffett et Munger n’apprécient pas les récents gains fulgurants dans l’espace de la crypto-monnaie. Cependant, comme l’écrit MacDonald, il est toujours sage de savoir ce que disent les critiques. Alors que vous êtes enthousiasmé par l’introduction en bourse de Coinbase, assurez-vous de rester au courant de tous les aspects de l’histoire.

L’accord Microsoft-Nuance est brûlant

L’analyste des marchés d’InvestorPlace, Joanna Makris, a un message clair: Microsoft (NASDAQ:MSFT) n’est pas seulement pour les baby-boomers.

En fait, suite à l’annonce de l’acquisition par le géant de la technologie Communications Nuance (NASDAQ:NUAN), Makris pense qu’il est temps que les investisseurs commencent à y prêter attention. Microsoft a le bilan à transformer, et avec la société d’intelligence artificielle intégrée à ses activités, elle ajoute à son potentiel de croissance. La prochaine étape pourrait consister à battre Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) et Amazon (NASDAQ:AMZN) à ce qu’ils font de mieux.

Que doivent savoir les investisseurs? Premièrement, Microsoft a fait une offre de 10 milliards de dollars Discorde plate-forme, que Makris considérait comme un geste commercial. Maintenant, il introduit Nuance Communications dans le giron. Nuance est spécialisé dans la reconnaissance vocale grâce à l’intelligence artificielle. Bien qu’il ait de fortes associations de soins de santé, Makris le voit bien plus que cela. Elle imagine que Microsoft l’utilise pour favoriser les conversations professionnelles et déployer des offres de rappel. Il pourrait également peaufiner la suite bureautique Microsoft.

Alors que vous recherchez certaines des meilleures actions de croissance à acheter cette année, assurez-vous que les noms de la vieille école comme Microsoft ne sont pas loin de l’esprit. Vous pouvez en savoir plus sur l’accord Microsoft-Nuance ici.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.