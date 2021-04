Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée bien remplie en bourse aujourd’hui! Échange de crypto Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a finalement commencé à négocier, et Wall Street surveillait de près. GameStop (NYSE:GME) a annoncé un plan qui le laissera pratiquement sans dette, et le favori de la vente au détail Ocugen (NASDAQ:OCGN) continue de préparer le lancement potentiel de COVAXIN aux États-Unis. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui?

Pour commencer, les principaux indices ont été scindés en fin de négociation. le S&P 500 a perdu 0,41%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones a gagné 0,16%. le Composite Nasdaq également trébuché, perdant 0,99%.

Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Regardez l’introduction en bourse de Coinbase.

Aujourd’hui était une journée absolument folle sur les marchés de la crypto-monnaie, avec Bitcoin (CCC:BTC-USD) établissant un autre record absolu au-dessus de 64 000 $. La force motrice, bien sûr, était le Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) IPO. Alors, avec ses premières heures sur les marchés publics, où en sont les choses?

Coinbase a terminé la journée de négociation à environ 328 dollars par action, une capitalisation boursière d’un peu plus de 85 milliards de dollars. Comme d’autres commentateurs l’ont souligné, cela rend le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie massif. Sa valorisation est plus de trois fois celle de Nasdaq (NASDAQ:NDAQ), et est au coude à coude avec le géant du pétrole BP (NYSE:BP). L’introduction en bourse de Coinbase a provoqué une frénésie dans les actions dites de blockchain et de crypto-minage, et a également stimulé l’intérêt des investisseurs pour un large éventail d’altcoins.

Cependant, Wall Street avait des attentes astronomiquement élevées pour l’action COIN, provoquant une certaine déception, même les investisseurs les plus optimistes.

Avant la cotation directe, le Nasdaq a fixé un prix de référence pour l’action COIN de 250 $. Comme le précise le Wall Street Journal, aucune action n’a été négociée à ce prix. Au lieu de cela, Coinbase a vu ses premières actions s’échanger des mains pour plus de 380 $, grimpant jusqu’à 429 $ mercredi. Cela signifie que son cours de clôture mercredi était techniquement inférieur à son prix d’introduction en bourse.

Dans cet esprit, plusieurs actions cryptographiques ont commencé à trébucher. Marathon numérique (NASDAQ:MARA), qui avaient surperformé ces derniers jours, ont perdu environ 16%. Le Bitcoin lui-même est tombé et il traîne maintenant près du seuil de 62000 $.

Les analystes ont clairement indiqué que Coinbase serait volatil une fois qu’il atteindrait les marchés publics, et jusqu’à présent, ils n’ont pas tort. Gardez vos yeux sur l’espace crypto demain.

DISCB Stock offre une compression courte passionnante

le Gestion du capital d’Archegos les retombées se sont poursuivies mercredi, avec Crédit Suisse (NYSE:CS) déchargeant 2 milliards de dollars supplémentaires d’actions liées au bureau d’investissement familial. Comme l’a rapporté Bloomberg, les dernières ventes de blocs comprenaient des noms de premier plan tels que Découverte (NASDAQ:DISQUE, NASDAQ:DISQUE) et iQiyi (NASDAQ:QI), et a également mis en évidence les risques à plus long terme pour les courtiers.

Les ventes de blocs ont également déclenché un autre court rallye de compression des actions DISCB. Pour les investisseurs, la vraie question est pourquoi?

Mercredi, les investisseurs ont vu les actions DISCB gagner plus de 30% à la clôture du marché. Cependant, la classe A qui se négocie sous le nom de DISCA a chuté de près de 5%. Ce genre de mouvement de scission n’est pas particulièrement courant, mais aujourd’hui, c’était un signe clé d’une courte compression.

Surtout, les ventes liées à Archegos ne comprenaient que les actions DISCA et les actions de classe C de Discovery qui se négocient sous le nom de DISCK. Les actions DISCB sont moins négociées, ce qui les rend plus attractives pour les investisseurs. Nous l’avons vu à la fin du mois de mars, lorsque Zero Hedge a rendu compte du premier rallye de compression courte dans DISCB.

Alors, que devraient retenir les investisseurs des mouvements sauvages des actions Discovery aujourd’hui? Le premier point à retenir est qu’il est important de ne pas manquer le rôle de la liquidité dans le mouvement des stocks. Le deuxième point à retenir est que les rallyes courts restent à l’avant-plan dans le sillage de la saga GameStop. Alex Sirois, contributeur d’InvestorPlace, a récemment mis en évidence six autres actions qui ressemblent à des candidats de premier ordre pour une telle action de prix. Vous pouvez en savoir plus sur ces actions à court terme ici.

Pourquoi Goldman Sachs a des actions de cuivre sous surveillance

L’analyste de Goldman Sachs, Jeff Currie, a adressé aujourd’hui un message audacieux aux investisseurs: le cuivre est le nouveau pétrole.

En fait, Currie a publié aujourd’hui un nouveau rapport sur l’équité qui s’intitulait justement cela. Avec une équipe d’autres analystes de Goldman, il pense que plusieurs catalyseurs à long terme sont à venir qui vont dynamiser les prix du cuivre. Dans cet esprit, il fixe un objectif de prix 2025 sur le cuivre de 15 000 $ la tonne. Cela représente plus de 60% de hausse par rapport aux prix actuels.

Alors d’où vient son optimisme? Pour commencer, Currie pense que les objectifs de décarbonisation et d’énergie renouvelable stimuleront la demande de cuivre. C’est un élément nécessaire dans les infrastructures d’énergie propre, ainsi que dans les batteries de véhicules électriques. Pour cette raison, les investisseurs optimistes dans le plan américain pour l’emploi ou dans les actions d’énergie propre en général devraient porter une attention particulière au cuivre. Plus largement encore, Currie estime que les prix du cuivre sont sur le point d’être augmentés par une crise de l’offre depuis plusieurs années. Grâce à Covid-19, les mineurs de cuivre font déjà la course pour répondre à la demande croissante.

Comment avons-nous vu cela se jouer sur le marché aujourd’hui? Comme l’a souligné Chris MacDonald, contributeur à InvestorPlace, les actions du cuivre bénéficient déjà d’un coup de pouce en prévision de gains à long terme. Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) était un grand gagnant, tout comme Rio Tinto (NYSE:RIO) et Cuivre du sud (NYSE:SCCO). Vous pouvez en savoir plus sur le rallye dans les principaux stocks de cuivree.

