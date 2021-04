Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Un autre jour, un autre cycle de nouvelles du marché. Alors que les rapports sur les bénéfices des grandes entreprises technologiques dominent les manchettes, que devez-vous savoir d’autre? Et qu’a fait la bourse aujourd’hui? Vous pouvez plonger avec InvestorPlace ci-dessous.

le S&P 500 a gagné 0,68% Moyenne industrielle Dow Jones a gagné 0,71% Composite Nasdaq a gagné 0,22%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Secouez l’économie du concert.

Aujourd’hui, le secrétaire au Travail Marty Walsh a fait la guerre avec des stocks d’ouvriers comme Uber (NYSE:UBER) et Lyft (NASDAQ:LYFT). Ces noms, ainsi que leurs pairs de l’économie des concerts, ont terminé la journée dans le rouge.

Alors qu’as tu besoin de savoir? S’adressant à ., Walsh a partagé pour la première fois ses réflexions sur l’économie des petits boulots. S’alignant sur les positions générales du président Joe Biden sur la protection des travailleurs, Walsh a déclaré qu’il pensait que de nombreux travailleurs de chantier devraient être classés comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs indépendants. L’une des principales raisons à cela, selon le secrétaire au Travail, est que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les dangers de ce qui arrive aux travailleurs sans avantages sociaux des employeurs. Contrairement aux entrepreneurs indépendants, les employés reçoivent des avantages tels que les congés de maladie payés et l’assurance maladie.

Actuellement, les deux géants du cyclisme s’appuient fortement sur le modèle de la gig-économie, classant leurs chauffeurs comme des contrats indépendants. Noms de livraison de nourriture comme DoorDash (NYSE:TIRET) et Grubhub (NYSE:VER) faire de même. Tout comme les marchés indépendants comme Fiverr (NYSE:FVRR) et Upwork (NASDAQ:UPWK), qui bénéficient de la mise en relation des entrepreneurs avec des opportunités d’emploi.

Avec tout cela à l’esprit, la vision de Walsh pourrait avoir un impact significatif sur ces stocks d’ouvriers. Essentiellement, cela augmenterait leurs coûts de fonctionnement, les obligeant à payer les avantages sociaux des employés et à assurer une sorte de rémunération uniforme.

Pour les investisseurs, cela a introduit un nouveau niveau d’incertitude sur le marché. Les actions de l’économie des concerts ont gagné en popularité pendant la pandémie, alors que de plus en plus d’Américains se sont tournés vers le travail indépendant. Uber et Lyft pensaient qu’ils étaient en clair, après que les électeurs californiens ont adopté la proposition 22 en novembre 2020. Même le New York Times pensait que les sociétés de concerts étaient en bonne voie de recevoir la protection fédérale contre de telles politiques.

Entre Walsh. Ses commentaires d’aujourd’hui pourraient se transformer en nouvelles lignes directrices pour les entreprises de travail, et donc exercer une pression supplémentaire sur les actions d’Uber et de Lyft. Cependant, si l’histoire est un guide, ces entreprises se battront durement. Assurez-vous de garder un œil sur cette histoire qui se déroule.

Au revoir, cigarettes au menthol

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Il semble que les agences fédérales ne fuyaient pas les perturbations du marché. En fait, la Food and Drug Administration des États-Unis a reçu un coup dur.

Aujourd’hui, la FDA a annoncé qu’elle irait de l’avant avec l’interdiction des cigarettes mentholées et des cigares aromatisés. Cela fait suite à une promesse explicite de promulguer ces interdictions en 2018.

Quelle est la raison de cette interdiction? Selon la FDA, les cigarettes au menthol produisent une forme de fumée plus douce que les cigarettes ordinaires. Cela les rend plus attrayants pour de nombreux consommateurs, et les cigares aromatisés ont également un attrait démesuré. Pour aller plus loin, cette expérience plus douce a été accusée d’avoir accroché les jeunes Américains à la cigarette. La FDA affirme également que les fabricants de tabac ciblent leurs efforts de marketing pour les cigarettes au menthol sur les Noirs américains, créant des niveaux disproportionnés de consommation de cigarettes aux États-Unis.

Il est important de noter que les investisseurs doivent noter qu’il n’y a pas de date précise pour que cette interdiction entre en vigueur. De plus, les compagnies de tabac sont susceptibles de faire appel de la décision. Cependant, il existe un soutien international pour une telle démarche. L’Union européenne et le Canada ont auparavant interdit les cigarettes au menthol, et le président Joe Biden envisage également d’abaisser les niveaux maximaux de nicotine dans toutes les cigarettes.

Si la nouvelle interdiction est adoptée, STAT News est clair qu’elle aura un impact important sur l’industrie du tabac. Le correspondant de STAT à Washington, Nicholas Florko, a écrit:

«Si la décision de la FDA était maintenue, elle décimerait environ un tiers du marché américain de la cigarette, ce qui coûterait des milliards à l’industrie.»

Les stocks de tabac ont eu des réactions partagées. Altria (NYSE:MO) fermé dans le rouge, tandis que Phillip Morris (NYSE:PM) a gagné 1% sur la journée.

Pas besoin de se battre: l’introduction en bourse d’Endeavour Stock attire le battage médiatique

Travailleurs de concert, cigarettes et arts martiaux mixtes, oh là là!

Aujourd’hui, l’une des actions les plus intéressantes a été Groupe Endeavour (NYSE:EDR), la société mère de l’UFC et de l’agence de talents William Morris. Après avoir retardé son introduction en bourse de plusieurs années, l’action EDR a finalement commencé à se négocier aujourd’hui. Les actions ont été lancées à 24 $, la partie supérieure de sa fourchette de prix d’introduction en bourse, et ont rapporté plus de 500 millions de dollars de revenus à la société. Endeavour dit qu’il utilisera ces recettes pour investir davantage dans ses activités UFC.

Alors, pourquoi l’introduction en bourse d’Endeavour a-t-elle attiré les investisseurs?

Une des raisons possibles est simplement l’attrait des sports eux-mêmes. Comme le dit le président d’Endeavour, Mark Shaprio, tout le monde aime le sport, peu importe la plate-forme ou le lieu. Avec l’UFC sous son égide, Endeavour a accès à des divertissements et à la propriété intellectuelle très populaires. S’il parvient à accroître sa popularité, il pourrait en tirer un grand profit.

De plus, Endeavour n’est pas seul dans son introduction en bourse. Plusieurs grands noms, comme Michael Dell et Larry Ellison, ont sauté à bord. Il semble que les investisseurs ont apprécié ce soutien alors que le cours de l’action Endeavour a gagné jeudi.

