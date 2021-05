Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Le week-end est enfin arrivé et il est presque temps de se déconnecter et de profiter du temps printanier. Cependant, avant de partir, assurez-vous que vous êtes tous au courant des nouvelles. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui?

le S&P 500 fermé de 0,72% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé de 0,54% Le Composite Nasdaq fermé de 0,85%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les principales histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Jouez avec les SPAC.

Cela a été quelques semaines difficiles pour les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, mettant en évidence les dangers qu’elles présentent pour les investisseurs de détail.

Premièrement, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a demandé aux SPAC avant la fusion de classer leurs warrants en tant que passifs dans leur bilan. Cela signifie que les entreprises devront réévaluer leurs bons de souscription et coûter beaucoup d’argent en frais de comptabilité. Cela pourrait également signifier que les sociétés de chèques en blanc passent à côté de l’une des plus grandes incitations qu’elles offrent aux premiers investisseurs.

Deuxièmement, les régulateurs sont revenus avec un nouveau missile. Il s’avère qu’ils envisagent de déterminer à quel moment les dispositions de la sphère de sécurité s’appliquent réellement aux déclarations prospectives. Pour les entreprises à chèques en blanc qui comptent sur des projections de croissance audacieuses pour susciter un battage médiatique, cela pourrait nuire. De plus, de nombreuses entreprises qui choisissent de devenir public bénéficient explicitement du modèle SPAC. Ces sociétés écrans offrent une voie garantie vers les marchés publics et minimisent la volatilité des débuts.

Comme le dit l’analyste des marchés d’InvestorPlace, Joanna Makris, les SPAC peuvent sembler être une arme de l’investisseur de détail. Cependant, ce n’est généralement pas le cas.

Au lieu de cela, si vous voulez profiter du boom de la SPAC, Makris recommande de faire ce que font les hedge funds. Investissez dans une poignée de sociétés d’acquisition à vocation spéciale avant la fusion qui présentent un risque de baisse limité. Certains de ses meilleurs choix incluent Capital de croissance stratégique Apollo (NYSE:APSG), Acquisition de Soaring Eagle (NASDAQ:SRNGU) et Acquisition de dunes (NASDAQ:DUNE).



Les stocks de préservatifs offrent une protection de portefeuille

Vous voulez un moyen sûr de jouer la grande histoire de la réouverture? Si c’est le cas, vous feriez mieux de vérifier les stocks de préservatifs.

Aujourd’hui, CNN a rapporté que les fabricants de préservatifs voient leurs ventes augmenter rapidement et que les chaînes de vente au détail qui vendent des préservatifs rapportent la même chose. Pour Église et Dwight (NYSE:CHD), la société mère de la marque Trojan, et pour Reckitt Benckiser (OTCMKTS:RBGLY), le parent de la marque Durex, c’est une bonne nouvelle. C’est aussi une bonne nouvelle pour les magasins comme Walgreens (NASDAQ:WBA) et CVS Santé (NYSE:CVS).

Alors, quelle est l’histoire ici?

Bien que de nombreux investisseurs envisagent de rouvrir des jeux comme Carnaval (NYSE:CCL), Hilton (NYSE:HLT), Césars (NYSE:CZR) et American Airlines (NASDAQ:AAL), il semble qu’il puisse y avoir une opportunité de profit beaucoup plus près de chez nous. Comme le dit CNN, de nombreux consommateurs n’étaient tout simplement pas d’humeur au début de la pandémie, en raison de défis tels que l’adaptation à l’apprentissage à distance. Ajoutez des restrictions qui ont pesé sur les rencontres occasionnelles, et il est logique que les ventes aient baissé.

Maintenant, il semble que tout change.

Bien que les stocks de préservatifs ne soient pas le pari sur lequel vous souhaitez concentrer tout votre portefeuille, ils illustrent à quel point cette histoire de reprise est profonde. La prochaine fois que vous rechercherez une opportunité unique, assurez-vous de considérer toutes les façons dont Covid-19 a eu un impact sur la vie quotidienne.

Gagnants, perdants, mentions honorables

Gagnants: Ethereum (CCC:ETH-USD) a volé la vedette cette semaine, établissant une série de sommets sans précédent. Les responsables européens proposent des obligations sur la blockchain Ethereum, et les régulateurs avancent avec les listes de fonds négociés en bourse Ethereum. Il semble qu’avec Bitcoin (CCC:BTC-USD) la domination s’estompe, les investisseurs achètent vraiment dans la crypto n ° 2. En fait, l’ETH est si chaud qu’un analyste pense que les prix d’Ethereum pourraient atteindre 10000 dollars d’ici la fin de 2021.

Les perdants: Honnêtement, certains des plus gros perdants cette semaine étaient les consommateurs. Il semble que nous apprenions chaque jour qu’une nouvelle pénurie se préparait à faire du mal aux consommateurs pendant l’été, de l’essence aux ailes de poulet, en passant par le boba et les comprimés de chlore. Une variété de problèmes de chaîne d’approvisionnement, une crise météorologique hivernale et Covid-19 sont à l’origine de ces pénuries, et ils rattrapent enfin les acheteurs. Juste aujourd’hui, nous avons appris que Pétrole Occidental (NYSE:OXY) peut être un choix vedette dans la course pour avoir des piscines propres.

Mentions honorables: Dogecoin (CCC:DOGE-USD) peut se calmer après avoir atteint des sommets records au-dessus de 40 cents, mais la pièce de monnaie captive toujours Wall Street. Cette semaine, nous avons appris que les mineurs de Dogecoin avaient généré des revenus records. Cela rend les sociétés minières spéculatives comme Hello Pal (OTCMKTS:HLLPF) digne de mentions honorables. Un autre choix? Crocs (NYSE:CROX), qui a rapporté des bénéfices stellaires et a vu ses chaussures spéciales Lightning McQueen se vendre en quelques minutes.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est rédactrice en chef de Today’s Market avec InvestorPlace.com.