Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle façon de commencer la semaine! Les principaux indices ont fait volte-face, les investisseurs ont recherché des informations sur les ventes de blocs comme les cyber-détectives et Wall Street ont prêté une attention particulière aux nouvelles sur les actions spatiales. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Source: Shutterstock

Pour commencer, les principaux indices ont connu des fluctuations du marché boursier aujourd’hui. Le Gestion du capital d’Archegos le drame a fait craindre aux investisseurs la volatilité, et d’autres indicateurs économiques étaient sous surveillance. Le S&P 500 versé 0,09%, tandis que le Composite Nasdaq jeté 0,6%. Malgré une chute plus tôt, le Moyenne industrielle Dow Jones gagné sur la journée, ajoutant 0,3%.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Jetez un œil aux trois meilleures histoires ci-dessous.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Regardez vers le ciel.

Les emojis de fusée prennent un nouveau sens demain quand le FNB d’exploration spatiale Ark (CHAUVES-SOURIS:ARKX) commence à négocier. Le dernier fonds négocié en bourse de Cathie Wood – son premier nouvel ETF en près de deux ans – a déjà Wall Street à bout. C’est parce que les investisseurs particuliers considèrent Wood comme un Warren Buffett des temps modernes. Ses premiers paris sur Tesla (NASDAQ:TSLA) et Bitcoin (CCC:BTC) lui ont donné la réputation d’une gestionnaire de fonds innovante et avant-gardiste.

Maintenant, elle fait un gros pari sur l’exploration spatiale et les investisseurs particuliers veulent lui emboîter le pas.

Cela signifie que la nouvelle de la sortie de l’ARKX ETF demain a été un puissant catalyseur. Les investisseurs ont consommé frénétiquement des mises à jour sur le fonds, y compris ses 10 principaux titres. Cette liste comporte Trimble (NASDAQ:TRMB) et Kratos Defence & Security (NASDAQ:KTOS), aussi bien que L3Harris (NYSE:LHX). Les participations se concentrent sur les entreprises aérospatiales orbitales et suborbitales, permettant aux entreprises technologiques et aux bénéficiaires de l’aérospatiale.

L’un des plus grands points à retenir pour les investisseurs est peut-être que plusieurs actions spatiales de haut vol ne figurent pas sur la liste. Vierge Galactique (NYSE:SPCE) n’a qu’un poids de 1,95% et les SPAC de l’espace supérieur ne font pas la coupe. Cela pourrait créer une pression à la baisse pour Holicité (NASDAQ:HOL), Acquisition de routes stables (NASDAQ:SRAC), Nouvelle Providence (NASDAQ:NPA) et plein d’autres. Nous pourrions voir des mouvements dans ces noms demain, tout comme nous pourrions voir une hausse continue des actions TRMB et KTOS.

Les stocks de véhicules électriques doivent passer à la vitesse supérieure

Les principales actions de véhicules électriques restent à la traîne par rapport au marché plus large, les favoris des investisseurs terminant lundi à nouveau dans le rouge.

Nio (NYSE:NIO), Xpeng (NYSE:XPEV) et Li Auto (NASDAQ:LI) se sont tous retrouvés en baisse lundi pour diverses raisons. La pénurie de puces continue d’entraver la production et Nio a lancé aujourd’hui son arrêt de production de cinq jours. Les experts chinois appellent également les constructeurs automobiles électriques pour des rappels de produits, de fausses déclarations d’autonomie et une concurrence féroce. Bien que le marché des véhicules électriques en Chine continue de prospérer, les investisseurs américains ont une meilleure idée de la situation.

De même, Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) se retrouva à nouveau dans le rouge devant le Moteurs lucides Fusion SPAC. Bien qu’il n’y ait pas eu une seule raison à ce déclin, Lucid Motors s’est retrouvé à générer beaucoup de nouvelles. Une action en justice en provenance de l’Illinois est un élément négatif qui pèse sur l’entreprise. Là-bas, les concessionnaires automobiles sont en colère contre Lucid et Rivian pour leur modèle de vente directe aux consommateurs.

Avec ces vents contraires en place, est-il temps d’abandonner les stocks de VE dans l’allée?

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS, ne le pense pas. Reconnaissant les perturbations à court terme, Haefele croit toujours que les changements à plus long terme dans la technologie et la conscience environnementale soutiendront les stocks de véhicules électriques. Cependant, il appelle les investisseurs à diversifier leur exposition à ces noms chauds. Cela protégera les portefeuilles des risques spécifiques à la technologie et à l’entreprise.

Dans cet esprit, les investisseurs peuvent également rechercher des éléments positifs dans des sociétés telles que l’action NIO et l’action CCIV.

Aujourd’hui, Vivian Medithi, rédactrice en chef d’InvestorPlace Web, a trouvé le bon côté des deux. Pour Nio et ses pairs chinois, des projets de deuxième inscription sur le Bourse de Hong Kong sont prometteurs. Ces listes les exposeront à des investisseurs encore plus enthousiastes et aideront ces actions EV à accéder au capital. Pour l’action CCIV et Lucid Motors, les investisseurs peuvent trouver une raison d’être optimiste dans l’annonce d’une nouvelle voiture de 25 000 $. Si Lucid Motors peut apporter son nom prestigieux à des véhicules plus accessibles, il pourrait réussir.

Gardez un œil sur cet espace. Espérons que les semaines à venir verront les choses changer.

Discord: le mouvement commercial le plus intelligent de Microsoft?

Selon l’analyste des marchés d’InvestorPlace, Joanna Makris, Microsoft (NASDAQ:MSFT) a peut-être fait l’un de ses mouvements commerciaux les plus intelligents à ce jour en soumettant une offre de 10 milliards de dollars Discorde.

Discord est sans aucun doute une plate-forme de médias sociaux populaire, réunissant les joueurs avec des fonctionnalités de discussion vocale, textuelle et vidéo. En fait, Discord a été crédité d’inventer l’avenir d’Internet, et ses fondateurs comparent l’expérience utilisateur à un quartier en ligne. L’entreprise a généré 130 millions de dollars de revenus en 2020, en hausse de près de 190% d’une année sur l’autre. Avec 6,7 millions de serveurs actifs et 140 millions de comptes actifs, de nombreux analystes ont été optimistes quant à une éventuelle acquisition de Microsoft.

Makris l’est aussi, mais elle prend soin de distinguer son raisonnement.

Contrairement à d’autres à Wall Street qui se concentrent sur Discord en tant que jeu social – peut-être un prix de consolation pour la candidature ratée de Microsoft TikTok – Makris le considère comme un outil intelligent de transformation numérique. En effet, elle considère Discord comme vraiment pertinent pour tous les types de communication, y compris pour les entreprises. Discord pourrait aider Microsoft à passer de Skype et LinkedIn à un niveau supérieur et donner plus de puissance à ses solutions cloud Azure.

Comment devez-vous procéder? Makris dit qu’il est temps d’acheter des actions MSFT et de les conserver maintenant. Vous pouvez lire plus de son argument ici.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.