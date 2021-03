Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée bien remplie en bourse aujourd’hui. Ark Invest vu son ETF d’exploration spatiale (CHAUVES-SOURIS:ARKX) plonger le premier jour de négociation, et GameStop (NYSE:GME) a gagné sur plus de progrès en matière de redressement. Les investisseurs ont beaucoup à regarder plus tard cette semaine, en particulier avec les grandes nouvelles des infrastructures à venir. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Source: Shutterstock

Pour commencer, jetez un œil au rouge dans les principaux indices. le S&P 500 perd 0,32%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones plongé de 0,31%. le Composite Nasdaq a également chuté, perdant 0,11% dans les échanges de mardi.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Se soucier des dépenses.

Cela ressemble un peu à Groundhog Day aujourd’hui.

Demain, le président Joe Biden se rendra à Pittsburgh pour révéler son projet de réorganiser massivement les infrastructures et la fabrication aux États-Unis. Les économistes sont largement optimistes sur ce plan, estimé à 3 billions de dollars. Cela contribuera à créer des emplois, à alimenter l’activité économique et à faire passer les États-Unis au-delà des dommages causés par Covid-19. Maintenant, tout le monde attend de voir comment Biden le financera.

Comme une répétition du mouvement boursier autour du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, les principaux indices ont chuté aujourd’hui. Le Dow Jones Industrial Average a perdu environ 100 points, marquant la fin d’une séquence de trois jours consécutifs. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans est supérieur à 1,7%, et à un moment donné aujourd’hui, il a atteint un sommet de 14 mois.

Comme l’a souligné Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, nous constatons les mêmes effets d’entraînement qu’avec le programme de secours Covid-19. Les investisseurs s’inquiètent de l’inflation et le sentiment d’absence de risque a frappé les valeurs technologiques. Gardez un œil sur la façon dont Biden prévoit de financer les dépenses d’infrastructure. Et comme nous l’avons vu avec l’American Rescue Plan, une fois que l’injection de liquidités arrive sur le marché, les investisseurs pourraient tout chasser plus haut.

Une introduction en bourse arrive-t-elle dans le monde des actions NFT?

Les investisseurs ont toujours soif d’actions dites de jetons non fongibles (NFT), mais ils veulent maintenant une légitimité. Des entreprises comme Étoile de couleur (NASDAQ:CSCW) gagnent après avoir annoncé des plans NFT clairs, tandis que d’autres sont en disgrâce. Hall of Fame Resort & Divertissement (NASDAQ:HOFV) a vendu près de 20% aujourd’hui après que ses nouvelles sur le football fantastique n’aient pas plu aux investisseurs.

Ne vous méprenez pas: les actions NFT sont encore extrêmement spéculatives. Cependant, alors que les actifs cryptographiques continuent de dominer l’actualité, les investisseurs veulent les meilleures et les plus grandes opportunités de l’espace.

Un leader légitime du NFT est peut-être sur le point de devenir public. Laboratoires Dapper, la société derrière NBA Top Shot et Crypto Kitties, vient de lever 305 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement. Cela porte sa valorisation à 2,6 milliards de dollars et a généré tout un buzz à Wall Street. Bien que Dapper Labs n’ait pas confirmé son intention de rendre publique, beaucoup pensent que c’est probable à mesure que la société et ses plates-formes NFT continueront de croître. De plus, une introduction en bourse de Dapper Labs lui donnerait de l’argent pour l’aider à développer ses offres.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs? À l’heure actuelle, sans aucun projet concret pour une offre publique initiale de Dapper Labs, il y a un peu de jeu d’attente en jeu. Cependant, cela sert à affirmer que la frénésie des actions NFT ne fait que croître. Noms spéculatifs et peu connus comme Art de Takung (NYSEMKT:TKAT) pourrait bientôt céder la place à des entreprises avec des célébrités de premier plan et des soutiens de capital-risque.

Tout sur l’économie des créateurs

L’économie des créateurs est en plein essor et maintenant les évaluations des entreprises la soutiennent.

Aujourd’hui, Axios a rapporté que Sous-pile est en train de lever 65 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement, alimenté par un intérêt croissant pour le commerce des bulletins. La plateforme, largement dirigée par des journalistes professionnels, commercialise l’idée que vous pouvez être votre propre patron. Vous pouvez rédiger votre propre newsletter, la publier pour les abonnés payants et conserver l’essentiel des revenus. Après ce dernier tour, Substack pourrait voir sa valorisation atteindre 650 millions de dollars. Patreon, une autre plate-forme de l’économie, s’élève à 1,2 milliard de dollars. Et à partir d’aujourd’hui, Camée est encore une autre licorne de l’économie créatrice, levant 100 millions de dollars pour une valorisation de 1 milliard de dollars.

Selon de nombreux experts, Covid-19 n’a fait qu’alimenter cette économie. Les gens recherchaient de nouveaux débouchés créatifs et de nouvelles façons de gagner de l’argent. Grâce à ces plateformes, les consommateurs peuvent s’abonner à des newsletters ciblées, payer leurs streamers préférés ou recevoir des messages d’anniversaire personnels d’une curieuse série de célébrités. Mais que doivent surveiller les investisseurs?

Peut-être que Kia Kokalitcheva et Dan Primack sont sur quelque chose. Écrivant sur Substack pour Axios, ils préviennent que la plate-forme populaire pourrait faire face à une grande concurrence de la part de Big Tech. Faites mariner cette histoire et gardez un œil sur vos influenceurs préférés.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.