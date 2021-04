Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée chargée et axée sur les infrastructures sur le marché boursier aujourd’hui. Le président Joe Biden a fait des vagues, quelques penny stocks ont grimpé en flèche et les investisseurs se préparent pour des vacances commerciales. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Pour commencer, les principaux indices ont terminé la division de la journée. le S&P 500 a gagné 0,36%, tandis que le Composite Nasdaq a gagné 1,54%. le Moyenne industrielle Dow Jones n’a pas été aussi chanceux, perdant 0,26% sur la journée.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Se plaindre des nids-de-poule.

L’infrastructure a vraiment volé la vedette aujourd’hui.

Le président Joe Biden a finalement présenté son plan américain pour l’emploi de 2 billions de dollars, et les investisseurs y prêtaient une attention très particulière. Que financerait le projet de loi? Comment le pays en paiera-t-il? Et quels stocks bénéficieront du plan d’infrastructure?

Surtout, Biden va au-delà des propositions d’infrastructure traditionnelles, apaisant certaines préoccupations qui ont émergé plus tôt cette semaine. Il présente un plan d’investissement de 174 milliards de dollars dans les véhicules électriques, dans le but final de faire des États-Unis un leader international dans ce domaine. Cela comprend la construction d’un réseau de recharge national de 500 000 bornes d’ici 2030 et le déploiement d’incitations fiscales pour stimuler l’adoption. Biden aborde également l’énergie solaire et l’hydrogène, en mettant l’accent sur le financement de la R&D.

À l’avenir, nous verrons presque certainement les inquiétudes liées à l’inflation et aux hausses d’impôts secouer le marché boursier. Cependant, il est important que les investisseurs anticipent les opportunités de profit. Alors que vous digérez le plan américain pour l’emploi, ce sont 21 actions que vous pouvez conserver sur votre liste de surveillance pour en bénéficier.

Wall Street est prêt à passer au vert

Wall Street veut passer au vert et il semble que les législateurs se rallient enfin.

Mercredi, les stocks de cannabis ont réagi à plusieurs catalyseurs positifs. Premièrement, les investisseurs ont appris que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, se préparait à faire pression pour la légalisation du cannabis au Sénat. Ensuite, nous avons appris que New York a légalisé l’utilisation récréative, devenant le 15e État à le faire.

Des noms comme Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL), Tilray (NASDAQ:TLRY) et GrowGeneration (NASDAQ:GRWG) a gagné sur les nouvelles.

Alors, que doivent savoir les investisseurs sur les nouvelles? Il semble que les stocks de cannabis sont coincés dans les limbes, attendant des changements plus significatifs au niveau fédéral. Des nouvelles comme celle de New York aident certainement – étendant progressivement l’utilisation récréative à travers les États-Unis. Cependant, de nombreux stocks de cannabis reposent sur l’idée d’une légalisation complète dans le pays. Avec Schumer et d’autres sénateurs en tête, il semble que les investisseurs espèrent à nouveau un boom des actions de cannabis.

Gardez cette nouvelle sur votre radar et attendez d’autres offres sur la législation à venir.

Archegos Capital rencontre r / WallStreetBets

Les investisseurs ont appris aujourd’hui que le Gestion du capital d’Archegos l’histoire est loin d’être terminée.

Après que la société d’investissement a fait défaut sur les appels de marge et obligé ses courtiers à quitter leurs positions via des ventes massives de blocs, les actions dites d’Archegos Capital Management ont été sous les projecteurs. Une des raisons est assez simple. À la fin de la semaine dernière, lorsque la nouvelle des ventes de blocs est arrivée pour la première fois à Wall Street, les investisseurs ont supposé le pire. Archegos a occupé d’énormes positions dans des entreprises technologiques chinoises comme Baidu (NASDAQ:BIDU), ainsi que des lectures multimédias comme ViacomCBS (NASDAQ:VIAC). À la suite des menaces de radiation et de l’aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, il semblait que la fin était proche pour certaines de ces actions.

Ensuite, les investisseurs ont rassemblé ce qui s’est passé et tout s’est calmé. Actions bancaires comme Crédit Suisse (NYSE:CS) ont été laissés pour ramasser les morceaux et BIDU, Divertissement musical Tencent (NYSE:TME) et d’autres actions ont commencé à rebondir.

Aujourd’hui, nous avons vu ce rebond à l’extrême avec Découverte (NASDAQ:DISQUE, NASDAQ:DISQUE). Cependant, il y avait une torsion. Archegos détenait des actions de catégorie A de Discovery. Ces actions étaient essentiellement stables mercredi, les actions de classe B gagnant plus de 80%. Alors pourquoi cet écart?

Comme l’écrivait Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, citant Zero Hedge, il semble que nous assistions à une nouvelle sorte de compression courte. Soutenus par les gens de r / WallStreetBets, les commerçants de détail se sont ralliés derrière l’action DISCB. Il semble qu’après le drame d’Archegos, les actions de classe B étaient simplement une meilleure cible pour un court rallye de compression, et tout le monde voulait y participer.

Alors que MacDonald a encouragé les investisseurs à rester à l’écart, certains ont faim. Discovery peut-elle vraiment devenir la prochaine GameStop (NYSE:GME)? Seul le temps – et l’intérêt pour r / WallStreetBets – le diront.

