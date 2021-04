Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Une autre journée bien remplie sur le marché boursier s’est envolée et maintenant la semaine de négociation est terminée! Jeudi a apporté un nouveau record pour le S&P 500, ainsi qu’une variété de farces amusantes et pas si drôles du poisson d’avril de la part des leaders du marché. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Source: Shutterstock

Pour commencer, les principaux indices sont restés en mode gagnant toute la journée. Le S&P 500 a gagné 1,18%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones ajouté sur 0,52%. Le technophile Composite Nasdaq cloué sur 1,76%.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Jetez un œil à ces trois principales histoires, puis préparez-vous pour une journée de congé. Le marché est fermé demain en reconnaissance de la fête du Vendredi saint.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Investissez dans l’énergie propre.

La course pour trouver des actions d’énergie propre gagnantes se poursuit après que le président Joe Biden a révélé son plan d’emploi américain d’environ 2 billions de dollars. Jeudi, nous avons vu davantage d’actions de recharge de véhicules électriques et de véhicules électriques gagner, plusieurs grands noms étant également alimentés par le succès spécifique de l’entreprise.

Cette soif d’investissements dans les énergies propres s’est accrue, touchant aujourd’hui les stocks d’uranium et de lithium. D’où vient cet intérêt?

Comme l’a écrit William White, contributeur d’InvestorPlace, l’intérêt pour les actions de lithium est un peu indirect. Le lithium est un élément clé des batteries pour véhicules électriques. Parce que Biden a appelé à un investissement de 174 milliards de dollars pour faire des États-Unis un leader du VE, les investisseurs recherchent d’autres moyens de profiter. Étant donné que les États-Unis cherchent peut-être à augmenter la production de véhicules électriques, les stocks de lithium sont un pari. Aujourd’hui, nous avons vu des noms comme Livent (NYSE:LTHM) et Albemarle (NYSE:ALB) Gain.

Les stocks d’uranium ont également bénéficié d’un coup de pouce aujourd’hui. En effet, Biden a spécifiquement partagé un plan d’investissement dans la restauration et la récupération des mines d’uranium. Énergie uranifère (NYSE:UEC) et Mines Denison (NYSEMKT:DNN) étaient quelques-uns des gagnants.

Gardez ces stocks d’énergie propre plus créatifs sur votre radar à l’avenir. Nous verrons probablement les investisseurs continuer à rechercher des moyens créatifs de tirer profit des dépenses d’infrastructure.

Ajouter un test Covid-19 à votre panier d’épicerie

Selon les dernières estimations, les responsables de la santé ont administré plus de 590 millions de doses de vaccin Covid-19 dans 141 pays. Aux États-Unis, le déploiement se poursuit, les États envisageant la date limite du 1er mai pour rendre tous les résidents éligibles à la vaccination.

Alors que la vaccination généralisée est largement considérée comme la clé de la réouverture, il y a autre chose à considérer: les tests de masse.

Une vision pour l’avenir post-pandémique est des tests de masse avec des résultats quasi immédiats. Envie d’aller à un concert, un mariage, un événement sportif ou même dans votre bureau? Obtenez un test Covid-19 sur place et obtenez vos résultats en quelques minutes. Dans cette vision, des tests à domicile facilement disponibles (certains le comparent à un test de grossesse) sont également essentiels.

Aujourd’hui, la Food and Drug Administration des États-Unis a fait un pas en avant pour permettre ce test facile et généralisé. L’agence de réglementation a approuvé les tests à domicile de Laboratoires Abbott (NYSE:ABT) et Quidel (NASDAQ:QDEL). Les consommateurs pourront acheter ces tests dans les épiceries et les dépanneurs, ce qui permettra des tests de routine.

Alors, que devriez-vous regarder? Dans l’ensemble, les actions ABT et QDEL semblent être des choix solides dans le monde des tests. Cependant, la route à suivre n’est pas parfaitement fluide. Ces tests ne seront pas disponibles immédiatement et les responsables de la santé mettent déjà en garde contre les retards et les pénuries qui pourraient avoir un impact sur l’approvisionnement en tests à domicile. De plus, les options à domicile comme le test BinaxNOW d’Abbott sont des tests d’antigène, ce qui les place en dessous des tests PCR de référence.

Risky AeroCentury a vraiment pris son envol

Société de location d’aéronefs AeroCentury (NYSEMKT:ACY) était prêt à décoller aujourd’hui, l’action ACY gagnant plus de 170% jeudi.

Malheureusement, il y a un hic.

AeroCentury a déposé une demande de protection contre les faillites au chapitre 11 plus tôt cette semaine, invoquant des pertes dues à Covid-19. La société loue principalement des avions à des transporteurs aériens étrangers et nationaux, et au milieu de la pandémie, ces transporteurs n’avaient guère de raisons d’exiger de nouveaux contrats de location. AeroCentury était déjà en difficulté et ses dettes ont rapidement dépassé ses actifs en 2020. Bien que la société envisage de vendre ses actifs aux enchères dans le cadre de son plan de remboursement de sa dette, les investisseurs agissent comme s’ils venaient de toucher le jackpot.

Alors l’ont-ils fait? Comme l’a dit aujourd’hui l’analyste des marchés d’InvestorPlace, Tom Yeung, le processus de restructuration du chapitre 11 élimine généralement les investisseurs en actions. Cependant, les rares cas où ces investisseurs sont repartis avec des gains exponentiels sont inspirants. En regardant le récit de la reprise de Covid-19, Yeung pense que certains investisseurs pourraient parier sur un renflouement d’AeroCentury. C’est un gros pari, qui comporte de gros risques. Voici ses conseils:

«Les investisseurs dans les entreprises en faillite doivent non seulement croire que la valeur des actifs de l’entreprise dépasse ses passifs, mais que les tribunaux reconnaîtront également cette vérité.»

En d’autres termes, avant de monter à bord de l’action ACY en espérant de gros gains, assurez-vous d’être engagé dans l’histoire d’AeroCentury.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.