Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle façon chargée de lancer la semaine de négociation. Les actions de Reddit étaient de retour sous les projecteurs, les crypto-monnaies étaient en plein essor et une variété d’actions de véhicules électriques créaient du buzz. Plus important encore, les investisseurs avaient beaucoup à rattraper après les vacances commerciales du Vendredi saint. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Pour commencer, les investisseurs doivent savoir que les principaux indices ont terminé lundi dans le vert. le S&P 500 a gagné 1,44%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones a gagné 1,13%. le Composite Nasdaq était également en hausse, ajoutant 1,67%.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Jetez un œil aux trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Achetez Cryptos.

Aujourd’hui, l’ensemble du marché de la crypto-monnaie a atteint une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars, un record absolu.

Même si Bitcoin (CCC:BTC) représente environ la moitié du total, la principale crypto-monnaie n’a pas ouvert la voie avec des gains aujourd’hui. BTC se négocie dans une fourchette étroite, toujours au-dessus de son propre record au-dessus de 61000 $. Il continue de se maintenir au-dessus de la capitalisation boursière de 1 billion de dollars, mais les investisseurs sont plus enthousiastes à l’idée de trouver des noms plus petits.

En fait, les experts pensent qu’une nouvelle saison altcoin est responsable du marché élevé.

Stellaire (CCC:XLM) était l’un des meilleurs gagnants aujourd’hui, tout comme Tron (CCC:TRX), fraîchement fêté ses trois ans. XRP (CCC:XRP), qui surfait toujours sur une vague haussière dans son procès à la SEC, a gagné près de 40%. Des jetons moins connus comme BitTorrent (CCC:BTT) et Piles (CCC:STX) ont également été d’énormes gagnants, affichant des gains de 22% et 86%, respectivement. En comparaison, Bitcoin n’a ajouté que 1% au cours des dernières 24 heures.

Pour les investisseurs, il existe une grande variété de raisons derrière l’attrait de l’altcoin. Bitcoin commence à perdre son avantage sur le marché et beaucoup veulent trouver la prochaine grande crypto-monnaie. La promesse d’être bon marché – avec certains jetons échangés à moins de 1 centime chacun – est attrayante. D’autres investisseurs recherchent des avancées technologiques spécifiques. Les plates-formes qui s’appuient sur les capacités de Bitcoin ou qui promettent de réaliser des bénéfices d’une manière plus écologique suscitent l’attention. Stacks promet de faciliter les contrats intelligents via la plate-forme Bitcoin existante, et le nouveau jeton STX gagne en conséquence.

Où devriez-vous envisager d’aller de l’avant? Le contributeur d’InvestorPlace, Chris MacDonald, l’a peut-être mieux expliqué. Concentrez-vous sur un panier de ces altcoins à haut risque et à haut rendement, et sachez que la saison des altcoins pourrait également revenir au profit de Bitcoin.

Actions des constructeurs de maisons: il est temps de plonger ou de prendre des bénéfices?

Le marché du logement est en feu en ce moment et les actions des constructeurs d’habitations sont donc à l’honneur.

Les acheteurs de maison arrivent en masse sur le marché, armés de taux d’intérêt historiquement bas. Les constructeurs de maisons s’efforcent de suivre le rythme, mais l’offre est confrontée à de réelles contraintes. Comme Anna Bahney l’a écrit pour CNN, les propriétaires qui ont récemment refinancé ou qui ont adhéré à des programmes d’abstention ne sont pas susceptibles de vendre en ce moment. L’équation offre-demande étant déréglée, les prix des logements continuent de grimper. Bahney écrit que cela ne changera probablement pas de sitôt.

Les maisons à vendre s’envolent littéralement du marché. Une liste à Washington, DC a reçu 76 offres tout en espèces, se vendant finalement à un prix 70% supérieur au prix demandé. À Conroe, au Texas, un bloc de 124 nouvelles maisons s’est vendu pour 32 millions de dollars. L’acheteur? Fundrise, une plateforme d’investissement immobilier en ligne. Le constructeur de ce bloc est reparti avec près de deux fois ses bénéfices moyens.

Sans surprise, cette réalité a conduit de nombreux analystes à battre la table sur les actions des constructeurs de maisons.

le FNB SPDR S&P Homebuilders (NYSEARCA:XHB) est à un niveau record. D’autres actions de constructeurs de maisons comme Maisons à Beazer (NYSE:BZH), Frères de péage (NYSE:TOL), Maisons à Tri Pointe (NYSE:TPH) et DR Horton (NYSE:DHI) suscitent l’attention. Un analyste a écrit que la plupart de ces actions se préparent à une grande cassure.

Alors, que devez-vous savoir? Le marché du logement continuant de se réchauffer, il est logique de garder un œil sur les actions des constructeurs de maisons. Cependant, assurez-vous de garder un œil sur les évaluations, d’autant plus que les constructeurs de maisons s’efforcent d’augmenter l’offre.

Google, Oracle et l’avenir de l’innovation

Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) a reçu un grand coup de pouce de la Cour suprême des États-Unis aujourd’hui. Plus important encore, la décision s’accompagne d’une grande victoire pour d’autres petites entreprises qui tentent d’innover.

Comme Daniel Howley l’a écrit pour Yahoo Finance, la Cour suprême a pris le parti d’Alphabet dans son cas avec Oracle (NYSE:ORCL). L’opinion 6-2 a conclu que Google n’avait pas enfreint la loi sur les droits d’auteur en utilisant l’interface du programme d’application Java d’Oracle pour créer le système d’exploitation Android. Les juges ont appelé cela une situation d’utilisation équitable, supprimant tout besoin de recevoir l’autorisation d’Oracle.

Alors que l’action GOOGL a gagné 4% sur la journée, Howley ne tarde pas à souligner qu’il ne s’agit que de l’une des nombreuses batailles juridiques pour Alphabet. Au lieu de cela, les investisseurs peuvent voir cela comme une victoire pour les petites entreprises technologiques qui espèrent innover. L’Electronic Frontier Foundation affirme qu’elle devrait donner aux petites entreprises la confiance nécessaire pour s’appuyer sur le travail d’autres entreprises sans crainte de représailles.

À court terme, cela pourrait être une victoire pour Big Tech. À long terme, considérez cela comme une victoire pour les petites entreprises qui représentent un réel potentiel de croissance. Comme la façon dont ça sonne? Consultez le guide ultime des actions de croissance de l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango ici.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.