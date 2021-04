Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Le marché boursier ne ralentit tout simplement pas. Après un début de semaine chargé, mardi a apporté plus de grandes nouvelles et de grands mouvements à Wall Street. Les crypto-monnaies ont continué à se réchauffer, quelques actions biotechnologiques spéculatives ont grimpé en flèche et les jeux de véhicules électriques ont vu le jour au bout du tunnel. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Pour commencer, les principaux indices continuent de stagner après avoir atteint des sommets records. le S&P 500 versé 0,1%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones plongé 0,29%. le Composite Nasdaq a chuté de 0,05%.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Préparation à l’introduction en bourse de Coinbase.

Les crypto-monnaies ont continué de dominer mardi, avec plusieurs altcoins populaires en tête.

Cardano (CCC:ADA-USré) a été pris dans la frénésie, gagnant l’espoir que ce pourrait être le prochain Bitcoin (CCC:BTC-USD) en termes de domination du marché. Le fait que la blockchain Cardano soit désormais décentralisée à 100% est également utile. XRP (CCC:XRP-USD) a continué à ignorer les malheurs des poursuites, dépassant 1 $ pour la première fois depuis des années. Et meme préféré Dogecoin (CCC:DOGE-USD) a également gagné, alors que les investisseurs envisagent des objectifs de prix de 1 $ ou plus pour 2021.

La réalité est que le support traditionnel continue de croître pour les cryptos. Les principaux détaillants et institutions financières s’emploient à intégrer les paiements numériques. De plus en plus d’altcoins sont mis à l’honneur. Même Bitcoin, qui semble caler, captive les analystes avec des objectifs de prix à court terme supérieurs à 100000 dollars.

Alors, que devraient surveiller les investisseurs?

La réponse courte est la Coinbase IPO. L’échange crypto devrait être rendu public via une cotation directe le mercredi 14 avril. Déjà, l’annonce de ses débuts en bourse fait déjà tourner les têtes. Comme l’a écrit William White, contributeur d’InvestorPlace, ce matin, c’est parce que Coinbase est la plus grande bourse de ce type aux États-Unis et qu’elle continue de croître.

En fait, Coinbase connaît une croissance impressionnante. Lors d’une conférence téléphonique volontaire au premier trimestre, Coinbase a annoncé que ses utilisateurs actifs avaient bondi de 117% d’un trimestre à l’autre. Il a enregistré 2,8 millions d’utilisateurs actifs au quatrième trimestre 2020. Ce dernier trimestre, ce nombre a atteint 6,1 millions. Dans l’ensemble, les utilisateurs vérifiés sont passés de 43 millions à 56 millions.

Le stock COIN promet déjà de faire la une des journaux lorsqu’il atteindra le Nasdaq. Assurez-vous de garder l’introduction en bourse de Coinbase en haut de votre liste de surveillance.

Actions EV: deux voies à suivre

Goldman Sachs a fait des vagues mardi en publiant six meilleurs choix d’actions parmi les actions EV. Sans surprise, leader de l’industrie Tesla (NASDAQ:TSLA) en tête de liste. Alors qu’Elon Musk continue d’ouvrir la voie à d’autres sociétés 100% électriques, les analystes ont opté pour des objectifs de prix aussi élevés que 3000 dollars.

Cependant, l’action TSLA a peut-être été le seul choix sans surprise de la liste. Juste derrière c’est Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY), un constructeur automobile traditionnel qui a rapidement basculé vers le monde tout électrique. Aidé par un partenariat avec QuantumScape (NYSE:QS), Volkswagen s’est fixé des objectifs ambitieux pour l’électrification de son pipeline de véhicules. Parmi les autres choix, citons les fournisseurs étrangers de batteries et de pièces automobiles, que les analystes de Goldman considèrent comme ayant un potentiel de hausse maximal. Vous pouvez en savoir plus sur la liste des actions de Goldman Sachs EV ici.

Il semble qu’à l’heure actuelle, une voie à suivre pour les investisseurs consiste à trouver des choix peu connus qui peuvent bénéficier de la tendance à l’accélération. Une autre voie à suivre consiste à s’intéresser aux entreprises les plus connues.

Aujourd’hui, General Motors (NYSE:GM) a atteint un niveau record grâce à ses propres nouvelles sur les véhicules électriques. L’entreprise a confirmé qu’elle prévoyait de produire une camionnette Chevrolet Silverado entièrement électrique. Cela fait partie de son investissement de 2,2 milliards de dollars annoncé précédemment dans son usine de Detroit – et de son plan d’électrification plus large. Un peu plus du week-end, General Motors a dévoilé son GMC Hummer EV, une autre version écologique d’un véhicule populaire.

Les actions de VE ont certainement frappé des nids-de-poule ces dernières semaines, mais l’histoire à long terme reste brillante.

Les robots envahissent Wall Street

Aujourd’hui Robotique Sarcos a confirmé son intention de rendre publique grâce à une fusion inversée avec Acquisition de rotor (NYSE:POURRIR). Pour les inconnus, Sarcos est une entreprise spécialisée dans le développement d’exosquelettes robotiques. Il promet d’augmenter la productivité des travailleurs industriels et militaires et de faciliter certaines tâches. Par exemple, comme l’a souligné Nick Clarkson, rédacteur en chef d’InvestorPlace, son exosquelette aide les porteurs à soulever des objets plus lourds.

Alors, que devraient retenir les investisseurs de cette nouvelle?

Le premier est que les entreprises de robotique continuent de progresser sur le plan technologique, ce qui rend les actions de robotique d’autant plus intéressantes. La seconde est que le stock ROT peut être accompagné de certains bagages. Comme Dan Primack l’a écrit pour Axios, Rotor Acquisition a récemment mené une ronde de financement pour Sarcos. De plus, la société de chèques en blanc a participé à un dévoilement de produit CES. C’est peut-être trop pour la Securities and Exchange Commission des États-Unis à gérer.

Gardez la fusion Sarcos SPAC sur votre radar pour son potentiel robotique, mais sachez que la route à venir peut être risquée.

