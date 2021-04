Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée. Les stocks de véhicules électriques étaient en mouvement, les cryptos se sont refroidis et un tas de politiques fédérales ont entraîné des mouvements de stocks. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Pour commencer, les principaux indices ont terminé la journée mitigés. le S&P 500 a gagné 0,15%, tandis que le Moyenne industrielle Dow Jones a gagné 0,05%. Le technophile Composite Nasdaq, cependant, a été moins chanceux. Il a perdu 0,07% dans les échanges de mercredi.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Suivez la Fed.

Tous les regards étaient à nouveau tournés vers la Réserve fédérale mercredi. Son Federal Open Market Committee (FOMC) a publié le compte rendu d’une réunion de mars et les investisseurs étaient impatients de recevoir des mises à jour. À quoi pense la Réserve fédérale? Et qu’est-ce que cela signifie pour le marché boursier?

Le plus gros point à retenir est peut-être que la Fed est vraiment attachée à sa politique monétaire actuelle ultra-facile. Pour que cette position change, il cherche à progresser davantage sur son objectif d’emploi maximal. Bien que les membres du FOMC aient commenté la reprise économique depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreux membres pensent que les États-Unis sont encore loin de cet objectif d’emploi.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs? D’une part, la politique accommodante en cours pourrait déclencher des craintes d’inflation persistantes. De l’autre, Wall Street se tourne déjà vers un regroupement d’indicateurs économiques positifs qui soutiennent le sentiment haussier. À long terme, cette dernière perspective semble être la plus rentable.

La semaine dernière, le rapport sur l’emploi de mars est meilleur que prévu. L’activité du secteur des services rebondit, tout comme l’activité manufacturière. Le Fonds monétaire international a également mis à jour ses perspectives, appelant désormais à une croissance mondiale de 6% cette année. Et comme nous l’avons rapporté ce matin, JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Le PDG Jamie Dimon appelle à un boom économique pour propulser le marché au moins jusqu’en 2023.

Alors que nous regardons un marché boursier proche de sommets records et appelle à une croissance économique continue, il est logique que les investisseurs se concentrent sur les actions de croissance. Voici ce que vous devez savoir avant d’investir.

Les actions bougent alors que Biden passe à l’action

Le président Joe Biden a retroussé ses manches et il est prêt à se mettre au travail. En réponse, divers coins du marché boursier voient un mouvement.

La première chose à son ordre du jour est l’infrastructure. Aujourd’hui, il a livré des mises à jour sur son plan américain pour l’emploi d’environ 2,3 billions de dollars, qui appelle à des investissements dans des infrastructures traditionnelles et respectueuses de l’environnement. Il a partagé qu’il serait prêt à négocier avec les républicains sur sa proposition et sur les impôts. Son plan actuel prévoit de relever le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, mais mercredi, il a déclaré qu’il serait prêt à négocier un taux d’imposition d’environ 25%. Biden a également déclaré qu’il était ouvert à d’autres propositions de collecte de fonds. Pour les investisseurs, son engagement en faveur de ces dépenses d’infrastructure devrait soutenir les stocks d’infrastructure. InvestorPlace a déjà identifié 21 à regarder ici.

Ailleurs, Biden a attisé une certaine volatilité dans les stocks d’armes à feu. C’est parce qu’il devrait aborder ses actions exécutives prévues demain après des fusillades de masse consécutives. À l’heure actuelle, la Maison Blanche n’a pas précisé ses plans, bien qu’ils visent en grande partie à freiner la violence armée. Des spéculations suggèrent des vérifications obligatoires des antécédents sur les achats d’armes fantômes, ainsi qu’une réglementation plus poussée des armes d’assaut. Alors que les investisseurs attendent ses plans, les stocks d’armes à feu se sont terminés mercredi de manière mitigée.

Enfin, une action exécutive de janvier se déroule enfin à Wall Street. Au début de son mandat, Biden a publié un décret interdisant au ministère de la Justice de renouveler des contrats avec des prisons privées. Aujourd’hui, les investisseurs voient exactement ce que cela signifie. Comme l’écrivait Vivian Medithi, rédactrice en chef d’InvestorPlace, les principales sociétés pénitentiaires privées cherchent à collecter des fonds. Groupe GEO (NYSE:GÉO) a suspendu son dividende et repense sa structure de FPI. CoreCivic (NYSE:CXW) se tourne vers le financement par emprunt. La ligne du bas? Medithi avertit les investisseurs que GEO et CoreCivic travaillent déjà sur des efforts de rebranding.

OK, baby-boomers: les adolescents se musclent sur le marché boursier

L’enquête annuelle Faire le point avec les adolescents de Piper Sandler est ici, et pour les investisseurs, il y a deux points à retenir.

Le premier est que les investisseurs adolescents sont également optimistes sur les crypto-monnaies. Pour la toute première fois, Piper Sandler a inclus une question cryptographique. En réponse, la firme a appris que 9% des 7000 répondants avaient déjà échangé de la crypto. Bien que ce résultat ait surpris les analystes, il a beaucoup de sens. Au cours des derniers mois, les cryptos ont été stimulés par l’intérêt croissant du grand public. Cet intérêt vient des adolescents, tout comme ce sont les grands détaillants et les institutions financières.

Le deuxième point à retenir est un aperçu de ce qui incite les adolescents à dépenser de l’argent. Les principaux titres surveillés de l’enquête comprennent Sous protection (NYSE:UA, NYSE:UAA), Lululemon (NASDAQ:LULU) et Crocs (NYSE:CROX). Un regain d’intérêt pour l’athlétisme et l’athlétisme, ainsi que le large soutien des consommateurs de la génération Z, ont conduit l’analyste principal Erinn Murphy à déclarer ces principales actions à surveiller.

