Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée chargée et record en bourse! Les crypto-monnaies ont bondi, les investisseurs ont envisagé plusieurs offres publiques initiales à venir et la Maison Blanche bourdonnait de mises à jour. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Source: Shutterstock

Pour commencer, les investisseurs doivent savoir que les principaux indices sont de retour dans le vert, avec le S&P 500 frapper un autre record. Il a gagné 0,42% sur la journée, avec le Moyenne industrielle Dow Jones en ajoutant 0,17%. Un bond de plusieurs valeurs technologiques a contribué à Composite Nasdaq en hausse de 1,03% sur la journée.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Voici les trois meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Parlez des armes à feu.

Le président Joe Biden a révélé ses plans d’action de la direction pour lutter contre la violence armée aujourd’hui. Son annonce fait suite à la pression d’activistes et de législateurs, et à des fusillades de masse consécutives. Les investisseurs avaient surveillé de près les stocks d’armes à feu avant l’annonce.

Alors, que s’est-il réellement passé jeudi? Voici ce que Biden a annoncé:

Il a nommé David Chipman pour diriger le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu. Biden a également ordonné à son administration de prendre des mesures contre les armes fantômes, une phrase qui fait référence aux armes à feu sans numéro de série vendues dans des kits à assembler à domicile. Il a ordonné au ministère de la Justice de créer un plan de lois sur les drapeaux rouges, qui permettrait aux États de saisir les armes à feu des individus menaçants. Le président a également ordonné au DOJ de rédiger un rapport sur le trafic d’armes à feu. Enfin, il a émis une ordonnance de financement pour des programmes d’intervention en violence communautaire.

Alors, comment les stocks d’armes à feu ont-ils réagi? MUNITIONS (NASDAQ:POWW) a gagné ce jour-là, comme l’a fait Vista Outdoor (NYSE:VSTO). Storm, Ruger & Co (NYSE:RGR) et Smith & Wesson (NASDAQ:SWBI) ont tous deux perdu moins de 1%. Il semble que les différents impacts sur ces fabricants d’armes à feu soient à l’origine des différences, ainsi que le sentiment général sur ce que Biden a annoncé. Comme l’a souligné un article du New York Times, beaucoup pensaient que l’annonce était modeste par rapport à d’autres propositions.

Ryan Cohen est sur le point d’être promu

r / WallStreetBets favori GameStop (NYSE:GME) a de nouveau fait l’actualité jeudi.

Dans son dernier communiqué de presse, le détaillant de jeux vidéo a déclaré que six membres du conseil étaient en lice lors de son assemblée annuelle des actionnaires le 9 juin. L’un de ces membres est Ryan Cohen, le Moelleux (NYSE:CHWY) fondateur et investisseur activiste qui a obtenu un siège en janvier 2021. Maintenant, il est candidat à l’élection, et GameStop prévoit également de le nommer à la présidence du conseil d’administration.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?

Tout au long, il semble qu’il y ait eu deux récits croisés avec GameStop. La première est que l’action GME avait un intérêt court élevé, ce qui en fait la cible idéale pour une compression courte. Alimenté par une haine des hedge funds, r / WallStreetBets s’est regroupé pour envoyer GameStop sur la lune. L’autre est que grâce à Cohen, GameStop pourrait légitimement redresser son activité et se diriger vers la lune de manière plus traditionnelle. Ces histoires combinées rendent l’action de GME et ses investisseurs particuliers si puissants.

Cohen a déjà trouvé le succès à GameStop. Il a contribué à faire bouger la C-Suite, ce qui a conduit à la démission du directeur financier Jim Bell et à la nomination d’un nouveau directeur technique, directeur général et directeur de la croissance. Le fondateur de Chewy a également aidé à diriger un comité stratégique, qui se concentre sur le commerce électronique et d’autres initiatives technologiques. Avec sa prochaine promotion au poste de président, Cohen a encore plus de potentiel.

Les investisseurs doivent s’assurer de garder les actions de GME sur leur radar, à la fois pour les mèmes et pour tout mouvement important.

L’IPO de Coinbase donne un grand coup de pouce à Altcoins

En avance sur le Coinbase IPO, de nombreux investisseurs sont enthousiasmés par le potentiel d’encaissement des actions COIN. Les analystes fixent également des objectifs de prix aussi élevés que 440 $ et commentent sa pertinence par rapport aux tendances récentes du marché. Cependant, les investisseurs doivent porter une attention particulière à ce que signifie l’introduction en bourse de Coinbase pour les crypto-monnaies elles-mêmes.

En tant que société d’analyse cryptographique Messari mis en évidence, il y a un effet dit Coinbase avec les prix de la crypto. Parce que Coinbase est si visible en tant que plus grand échange aux États-Unis, c’est un gros problème lorsqu’un nouveau jeton devient disponible sur sa plate-forme. Les investisseurs l’ont probablement vu avec le lancement récent de Cardano (CCC:ADA-USD) sur Coinbase Pro, mais Messari a des chiffres pour étayer la théorie. En fait, l’effet Coinbase est si puissant que les listes Coinbase ont un rendement moyen de 91%, plus élevé que les rendements post-inscription sur l’un des autres échanges.

Dans cet esprit, les dernières nouvelles de Coinbase devraient attirer l’attention des investisseurs. La bourse a annoncé qu’elle autoriserait la négociation de quatre nouveaux jetons à partir du vendredi 9 avril. Ces altcoins sont déjà en train de se redresser, enregistrant d’énormes gains dans les échanges de jeudi. À un moment donné, Pièce Enjin (CCC:ENJ-USD) a affiché des gains de 50%.

Alors que les investisseurs continuent de réclamer que Coinbase ajoute Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et d’autres jetons populaires, gardez à l’esprit l’effet Coinbase. Et avant l’introduction en bourse de Coinbase, considérez quels jetons bénéficieront le plus de son statut coté en bourse.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.