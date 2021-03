Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? 3 grandes histoires à rattraper.

Le soleil brille, le temps est chaud et la semaine de trading est enfin terminée! Wall Street n’a pas déçu vendredi, offrant une tonne de nouvelles aux investisseurs à digérer. Les actions en streaming ont pris un coup sur une note d’analyste, Nous travaillons a accepté de rendre public à nouveau et Mia Khalifa a parlé des meilleurs joueurs. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Plongez-vous avec InvestorPlace ci-dessous.

Source: Shutterstock

Pour commencer, les principaux indices ont tous terminé la journée dans le vert. Le S&P 500 a gagné 1,66% tandis que le Dow Jones Industrial Moyen a gagné 1,39%. Le Composite Nasdaq a gagné 1,24%.

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui? Jetez un coup d’œil à ces trois principales histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Regardez la Chine.

La liquidation des actions chinoises s’est poursuivie aujourd’hui, alors que les relations américano-chinoises se détérioraient davantage.

L’un des principaux moteurs de nouvelles est qu’au début de la semaine, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a adopté des mesures issues de la Holding Foreign Companies Accountable Act. En d’autres termes, les régulateurs sont disposés à mettre en œuvre et à appliquer la législation. Le projet de loi demande le retrait de la liste des entreprises étrangères qui ne se conforment pas aux normes d’audit américaines pendant une certaine période et oblige les entreprises à divulguer la propriété et la surveillance du gouvernement. Parce que de nombreux investisseurs le considèrent comme ciblant les entreprises chinoises, des actions comme iQiyi (NASDAQ:QI), Divertissement musical Tencent (NYSE:TME) et Baidu (NASDAQ:BIDU) continuent de tomber.

Pour aggraver les choses, c’était la nouvelle de ce matin que Goldman Sachs facilitait d’importantes ventes de blocs d’actions chinoises. Les actions de BIDU et TME ont chuté aux nouvelles, tout comme Vipshop Holdings (NYSE:VIPS). Des relations commerciales frileuses et des menaces de radiation poussent ces actions à la baisse.

Mais comme les investisseurs l’ont appris, la situation fonctionne dans les deux sens. Comme l’a rapporté l’équipe de Morning Brew, les influenceurs chinois brûlent Nike (NYSE:NKE) sneakers en ligne et boycott H&M des produits. Ce sont les anciens commentaires des entreprises concernant les allégations de travail forcé au Xinjiang qui sont à l’origine du retour de flamme. Quelque chose à surveiller: quel sera l’impact des événements actuels sur les entreprises à l’origine des Jeux olympiques de Pékin de 2022? Les noms en question incluent Visa (NYSE:V) et Airbnb (NASDAQ:ABNB).

Une dernière remarque: les actions chinoises de l’éducation étaient également à l’honneur, générant les meilleurs gagnants et les meilleurs perdants. Éducation d’élite (NASDAQ:EEIQ) a fait ses débuts à Wall Street et a vu les actions gagner près de 290%. D’autres actions comme Nouvelle éducation orientale (NYSE:EDU) ont eu moins de chance, les actions se vendent aujourd’hui. Les investisseurs peuvent attribuer cet écart aux nouvelles politiques en Chine limitant les étudiants éligibles à des formations en ligne uniquement.

JPMorgan a appelé le rassemblement des stocks d’expédition

Les analystes de JPMorgan ont dit à leurs clients d’acheter des actions pétrolières, énergétiques et maritimes pour couvrir leurs portefeuilles. C’est exactement ce que les investisseurs ont fait vendredi, se rassemblant dans les grands noms comme Tankers nordiques américains (NYSE:NAT) et Frontline (NYSE:BOF). Le porte-conteneurs Ever Given bloquant toujours le canal de Suez, les économistes appellent à une pénurie de papier hygiénique et à une aggravation de la crise des puces.

Pour les stocks d’expédition, le blocage pourrait s’avérer être une lueur d’espoir à court terme.

Comme Nordic American l’a écrit à ses actionnaires, un blocage en cours obligera sa flotte de pétroliers Suezmax à réacheminer. Dans les prochains jours, la société prévoit de détourner ces pétroliers à travers l’Afrique, réduisant ainsi le nombre de voyages que sa flotte peut effectuer. Moins de voyages signifie une capacité d’expédition réduite, et une capacité d’expédition réduite signifie des taux de fret plus élevés. À court terme, des taux de fret plus élevés signifient des bénéfices plus élevés.

Les investisseurs faisaient ce calcul aujourd’hui, ce qui a conduit l’action NAT à gagner près de 15%. Bien qu’il s’agisse d’une bosse à court terme, cela peut aider à atténuer la douleur causée par une autre série de pénuries de biens de consommation et de stress sur la chaîne d’approvisionnement. Et comme l’écrivait Chris MacDonald, plus le Ever Given reste bloqué longtemps, plus les stocks d’expédition deviennent attrayants.

Rappelez-vous cet objectif de prix de 3000 $ sur Tesla?

Les adolescents et les préadolescents ont des influenceurs comme Addison Rae, Loren Gray et Charli D’Amelio à admirer. Les investisseurs particuliers ont des influenceurs comme Elon Musk, Dave Portnoy… et Cathie Wood.

Comme l’a écrit récemment le Wall Street Journal, ces influenceurs boursiers vendent facilement des actions de la même manière que d’autres influenceurs font la promotion des thés maigres ou du dernier nettoyant pour le visage. Quand Musk a joué dans le GameStop (NYSE:GME) frénésie à travers un simple tweet, les actions ont grimpé en flèche. Les investisseurs particuliers suivent ces chiffres avec ferveur, sur les réseaux sociaux et dans leurs portefeuilles.

Le bois se démarque. Elle n’est pas seulement une personnalité des médias sociaux – elle est derrière l’emblématique Ark Invest. Ses fonds négociés en bourse ont ouvert la voie avec des investissements dans Tesla (NASDAQ:TSLA), Bitcoin (CCC:BTC) et dans des thèmes comme l’édition de gènes et l’exploration spatiale. Les investisseurs particuliers s’abonnent aux mises à jour quotidiennes sur ce qu’Ark achète et vend. C’est pourquoi, lorsqu’elle a fixé un objectif de prix de 3000 dollars sur l’action Tesla, Wall Street en a pris note.

Bien sûr, Tesla est plus que le premier constructeur de véhicules électriques. C’est une entreprise technologique avec des innovations de pointe dans les batteries EV, la conduite autonome, l’énergie solaire et le stockage d’énergie résidentiel. Mais comme le questionne Tom Yeung, analyste chez InvestorPlace Markets, l’action Tesla vaut-elle vraiment 3000 $? Et que signifie fixer un objectif de prix aussi élevé?

Yeung avertit que les investisseurs devraient considérer ses objectifs de prix attrayants comme des tactiques de marketing pour Ark et ses fonds négociés en bourse. Symboles de Wall Street et de son élite. Comme il le résume: «Achetez des actions TSLA si vous le souhaitez. Mais assurez-vous de laisser de la place pour les investissements qui ne sont pas à la portée de l’élite de Wall Street. »

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.