Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui, le 27 août ? 3 grandes histoires à rattraper.

Bon après-midi, investisseurs! Bienvenue au week-end. Le dernier jour de la semaine de travail, le président de la Fed, Jerome Powell, a fait des mises à jour prometteuses sur l’avenir du ralentissement économique de la Fed. De plus, une autre société de véhicules électriques (VE) a déposé une demande d’offre publique initiale (IPO), élargissant ainsi la concurrence pour la domination des VE. Alors, qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

Les S&P 500 clôturé en hausse de 0,88% Le Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,69% Le Nasdaq Composite clôture en hausse de 1,23%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Jerome Powell a discuté de l’effilage.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s’est présenté (virtuellement) au symposium de Jackson Hole ce matin, et il a donné aux investisseurs le discours qu’ils espéraient écouter. Powell a fourni des informations importantes sur le plan de la banque centrale pour ses dépenses en cas de pandémie.

En juillet, la Fed s’est réunie et a discuté de la manière et du moment de commencer à réduire ses dépenses liées à la pandémie. La banque centrale a acheté des milliards de bons du Trésor et d’obligations dans le but de maintenir l’économie stimulée. En effet, le marché boursier est mûr pour des investissements risqués. Cependant, l’économie revient à des niveaux plus normaux depuis le début de la pandémie; le temps se profile pour la Fed de réduire ces dépenses. Powell dit que le temps pourrait être bientôt.

Dans son discours de ce matin au symposium, le président a signalé que l’on peut s’attendre à ce que l’institution réduise ses dépenses avant la fin de l’année. Bien sûr, la variante delta rend cette déclaration imprévue ; la propagation rapide de la variante depuis la dernière réunion de la Fed conduit à un ralentissement de l’effort de reprise économique. L’indice des prix à la consommation n’a augmenté que de 0,3% au mois de juillet, des estimations manquantes, et la variante delta s’est rapidement propagée à travers le pays en même temps. Ces faits indiquent tous deux qu’un autre centre-ville pour l’économie au sens large est encore une possibilité réelle.

En plus de donner aux investisseurs un aperçu du calendrier de réduction, Powell a également doublé son idéologie de l’inflation. Il dit que l’inflation est temporaire et qu’elle se résorbera grâce à l’effort de reprise, d’autant plus que les problèmes de chaîne d’approvisionnement seront résolus. Tout cela arrive à un moment crucial pour la propre carrière de Powell; sa re-nomination par le président Joe Biden se profile. Le discours s’avérera être un moment important dans la décision du président.

La bataille des véhicules électriques continue

La bataille pour la domination des véhicules électriques est l’une des plus féroces de l’industrie automobile en ce moment. Avec de nombreux arrivants qui volent la part de marché de plus en plus lucrative depuis plus d’une décennie, des acteurs plus importants comme Gué (NYSE :F) se lancent pour essayer de prendre leur part du gâteau. De l’autre côté de la médaille, de nouveaux joueurs se construisent à partir de zéro à la Tesla (NASDAQ :TSLA) et Lucide (NASDAQ :LCID) pour essayer de gagner la célébrité.

Rivien est une marque de camion électrique qui n’est pas forcément nouvelle. Fondée en 2009, elle a déjà pris le pouls de l’industrie en plein essor. Mais maintenant, il se présente comme une véritable menace dans l’espace, surtout maintenant qu’il envisage une introduction en bourse en 2021. La société dit qu’elle espère devenir publique autour de Thanksgiving.

La société a bénéficié du soutien financier de T. Rowe Price, Fidelity et, plus particulièrement, Amazon (NASDAQ :AMZN). En fait, Jeff Bezos a fléchi son camion Rivian après que sa société d’exploration spatiale Origine Bleue l’a lancé dans l’espace, le conduisant à travers le paysage désertique après l’atterrissage.

Grâce à ces investissements lucratifs, Rivian va exploser devant ses concurrents en termes de capitalisation boursière. La société serait à la recherche d’une valorisation de 80 milliards de dollars lors de son offre publique ; cela le placerait devant des concurrents comme Fisker (NYSE :RSF), Nio (NYSE :NIO), Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE) et Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS).

La société prévoit de lancer la production le mois prochain, et si le calendrier s’aligne, ce sera dans un très bon endroit. Rivian sera en mesure de mettre son camion sur le marché avant certains concurrents très attendus, notamment le Cybertruck de Tesla, le F-150 Lightning de Ford et les directeurs généraux (NYSE :DG) Hummer électrique.

Ce que nous regardons d’autre

Netflix (NASDAQ :NFLX) est de nouveau en selle alors que les consommateurs recommencent à se bousculer. Nouvelles saisons d’Outer Banks et All American voient plus d’un milliard de minutes diffusées en streaming selon le dernier rapport d’évaluation de Nielsen. Une étude de l’Université d’Oxford révèle que le risque de caillots sanguins est beaucoup plus élevé chez les personnes qui ont contracté Covid que chez celles qui ont reçu le vaccin. Un nouveau jeu de compression courte, Support.com (NASDAQ :SPRT) s’est négocié 34% plus haut à la clôture après que l’action ait vu 16 fois son volume de négociation moyen en une seule journée.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.