Qu’a fait le professeur pour vaincre le cancer ?

Le célèbre acteur qui joue le Pprofesseur de “La Casa de Papel”, Alvaro Morte On lui a diagnostiqué un cancer à un moment donné de sa vie et, bien sûr, il a ressenti de la peur, mais il a entrepris de combattre ce combat de tout son être et a fini par vaincre la maladie.

C’est ainsi qu’après ce grand combat il vit maintenant sa vie en profitant de son famille, bonne humeur et bien sûr leur performances étonnantes pour cette série mythique.

Vous connaissez presque certainement votre visage c’est devenu très connu ces dernières années grâce à son excellente interprétation de l’enseignant, un personnage qui semble avoir tout sous contrôle.

Cependant, depuis avant la série, il était déjà reconnu comme acteur dans son pays natal Espagne, mais loin de pouvoir voir comment conquérant des téléspectateurs. Bien que tout cela ait bien sûr changé, les femmes sont désormais très intéressé pour lui après avoir vu à quel point il joue bien son rôle, mais il a décidé de continuer à vivre une vie tranquille à la périphérie de Madrid.

Ses enfants sont les jumeaux Julieta et León, qu’elle emmène à l’école très heureuse et marié avec le styliste Blanca Clémente qui bien sûr l’a accompagné tout au long de ce processus de vie, même dans le moment le plus sombre où il y a 11 ans, il a été détecté avec un cancer à la cuisse gauche.

Álvaro Morte a vaincu le cancer et réalisé l’inimaginable avec son rôle de “Professeur”.

Après tant d’inquiétude et sachant qu’il lui restait trois mois à vivre, il se concentrait sur vivre pleinement et faire le nécessaire pour sortir de cette situation. Il a subi un traitement fort qui l’a laissé assez fatigué mais en même temps il surmontait l’adversité avec une attitude positive.

Il avoue que ses principales ressources étaient la bonne humeur et la simplicité de profiter du quotidien et c’est pourquoi il a réussi à aller de l’avant. est arrivé à The Money Heist.

En ayant un personnage aussi énigmatique et hermétique, il a réussi à générer une gigantesque attraction de la part du public et comme il vit sa vie dans la normalité, il le fait avec un profil bas.