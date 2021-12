Qu’a fait Marilyn Manson ? – Un aperçu des allégations

Crédit photo : Craig Noce / CC par 3.0

Qu’a fait Marilyn Manson ? Plusieurs femmes ont accusé le rockeur d’abus sexuels. Voici une chronologie de l’évolution de ces accusations au cours de 2021.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles une personne de premier plan dans l’industrie de la musique serait un prédateur au niveau d’Harvey Weinstein depuis plusieurs années. L’actrice Evan Rachel Wood a été la première à dire publiquement ce qu’elle a vécu aux mains de Brian Warner en février 2021. Mais ce n’était pas la première fois que Wood parlait des abus qu’elle avait subis.

Qu’a fait Marilyn Manson ? – Une chronologie

Evan Rachel Wood est une ancienne fiancée de Marilyn Manson. L’actrice est sortie avec le musicien de 2006 à 2010. Mais un coup de projecteur sur les abus qu’elle a subis a été mis en lumière en février 2018.

juin 2009 – Marilyn Manson dit des choses troublantes à propos de Wood à la suite d’une rupture en 2007. Il a dit que sa chanson « Je veux te tuer comme ils le font dans les films » parle des « fantasmes » qu’il avait de « se briser le crâne dans avec une masse. Billboard rapporte que Manson a raccroché lorsqu’il a été interrogé sur cette interview à la suite des allégations de novembre 2020.

Février 2018 – Evan Rachel Wood et d’autres militants témoignent devant le Congrès lors d’une audience du sous-comité judiciaire de la Chambre. Wood a décrit des expériences horribles d’agression sexuelle et de torture qu’elle a subies de la part d’un homme « qui prétendait l’aimer ». Wood n’a pas nommé son agresseur à l’époque.

L’actrice Charlyne Yi s’est exprimée le 17 février dans un tweet désormais supprimé. Loudwire a conservé ce que l’actrice a écrit. « Ugh, ne me lancez même pas sur Marilyn Manson. Oui, cela s’est produit il y a longtemps – lors de la dernière saison de House, il est venu sur le plateau pour visiter parce qu’il était un grand fan de la série, et il a harcelé à peu près toutes les femmes nous demandant si nous allions faire des ciseaux, rhinocéros et appelé moi un homme chinois.

Août 2018 – Le bureau du procureur du comté de Los Angeles refuse de poursuivre Marilyn Manson.

avril 2019 – Evan Rachel Wood témoigne à nouveau devant le comité sénatorial de la sécurité de Californie. Elle a témoigné pour aider à faire adopter la loi Phoenix, donnant aux survivants de violence domestique plus de temps pour porter plainte contre leurs agresseurs. Wood témoigne une fois de plus des horribles abus et tortures qu’elle a subis dans une relation avec un homme. Encore une fois, Wood ne partage pas l’identité de son agresseur.

Février 2021 – Evan Rachel Wood nomme Marilyn Manson comme son agresseur dans une publication Instagram.

« Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson », commence le message. Il a commencé à me soigner quand j’étais adolescente et m’a horriblement maltraité pendant des années. J’ai subi un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre et j’en ai fini de vivre dans la peur des représailles, de la calomnie ou du chantage.

« Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies et je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne se taisent plus. » À la suite de ce message, quatre autres femmes ont fait des allégations d’agression sexuelle contre Marilyn Manson.

Février 2021 – Marilyn Manson s’est adressée à Instagram pour nier les allégations, les qualifiant d' »horribles distorsions de la réalité ».

«Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Peu importe comment – ​​et pourquoi – d’autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité. »

Suite aux graves allégations, Manson est abandonné par Loma Vista Recordings.

« À la lumière des allégations troublantes d’Evan Rachel Wood et d’autres femmes désignant Marilyn Manson comme leur agresseur, Loma Vista cessera de promouvoir davantage son album actuel, avec effet immédiat », indique le communiqué du label. « En raison de ces développements préoccupants, nous avons également décidé de ne pas travailler avec Marilyn Manson sur de futurs projets. »

Manson a également perdu une place de guest star dans la série Starz Dieux américains. Le rockeur de choc avait un rôle récurrent dans la série télévisée. Shudder d’AMC, axé sur l’horreur, a également choisi de ne pas diffuser un segment de Creepshow mettant en vedette Manson.

Février 2021 – Ellie Rowsell et Phoebe Bridgers partagent leurs expériences avec le rockeur. Bridgers a partagé sur Twitter : « Je suis allée chez Marilyn Manson quand j’étais adolescente avec des amis. J’étais un grand fan. Il a qualifié une pièce de sa maison de salle de viol. Je pensais que c’était juste son horrible sens de l’humour de garçon de fraternité, alors j’ai arrêté d’être un fan et je suis solidaire de tous ceux qui se sont manifestés.

« J’ai rencontré Marilyn dans les coulisses d’un festival il y a quelques années », a tweeté Ellie Rowsell. « Après que ses compliments envers mon groupe soient devenus de plus en plus hyperboliques, je me suis méfié de son comportement. J’ai été choqué de regarder en bas et de voir qu’il filmait ma jupe avec une GoPro. Son comportement n’a eu aucune répercussion. Un membre de son équipe de tournée dit « il fait ce genre de chose tout le temps ».

Février 2021 – L’actrice Esme Bianco présente ses accusations contre Marilyn Manson.

Elle allègue dans sa relation de longue date avec Manson qu’il l’a agressée et a établi des règles rigides pour sa vie qu’elle a été punie pour ne pas avoir suivi. « Je me sentais essentiellement comme un prisonnier », dit Bianco. « J’allais et venais à son gré. À qui j’ai parlé était complètement contrôlé par lui. J’ai appelé ma famille cachée dans le placard.

30 avril 2021 – Suite à la publication de son interview dans le magazine New York, Bianco poursuit Manson. Elle allègue qu’il l’a violée vers mai 2011, y compris « des fois où elle était inconsciente ou incapable de consentir ». Le procès nomme également l’ancien directeur de Manson, Tony Ciulla, comme violant la loi sur la réautorisation de la protection des victimes de la traite.

1er mai 2021 – Marilyn Manson nie publiquement les allégations du procès d’Esme Bianco. Un avocat du rockeur a fait la déclaration suivante : « Ces affirmations sont manifestement fausses. Pour être clair, cette poursuite n’a été déposée qu’après que mon client a refusé d’être secoué par Mme Bianco et son avocat et de céder à leurs exigences financières scandaleuses basées sur une conduite qui n’a tout simplement jamais eu lieu.

Mai 2021 – Une autre ancienne petite amie, Ashley Morgan Smithline, fait part d’allégations d’abus. Dans une interview avec le magazine People, Smithline dit qu’elle « a survécu à un monstre ». Elle affirme que Manson l’a fouettée, coupée et agressée sexuellement à plusieurs reprises.

12 mai 2021 – L’ancienne assistante personnelle de Marilyn Manson, Ashley Walters, dépose une plainte auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Son allégation contre le rockeur comprend des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel, des coups et blessures et de la détresse émotionnelle.

28 mai 2021 – Une autre ex-petite amie anonyme de Manson intente une action en justice alléguant qu’elle a été violée. Le procès allègue que Jane Doe a été soumise à « des actes dégradants d’exploitation sexuelle, de manipulation et de violence psychologique ».

6 juin 2021 – Ashley Morgan Smithline intente une action en justice contre Manson pour viol, emprisonnement illégal, etc. « Très tôt, il a clairement indiqué que ma vie était définitivement en danger et qu’il pouvait me tuer à tout moment », a-t-elle déclaré à The View. « J’avais peur tout le temps qu’il me finisse la vie. »

Juillet 2021 – Marilyn Manson a déposé une requête pour rejeter le procès d’Esme Bianco. Le dossier fait valoir que le délai de prescription pour les réclamations «fausses et sans fondement» est passé. Le procès les qualifie également d' »attaque coordonnée par plusieurs plaignants ».

8 octobre 2021 – Un juge du tribunal de district américain a rejeté la demande de l’avocat de Manson de rejeter l’action en justice. Manson a reçu l’ordre de déposer une réponse formelle à chacune des réclamations formulées dans le cadre de la poursuite dans les 14 jours.

14 novembre 2021 – Un rapport choquant de Rolling Stone révèle d’autres allégations d’abus et de faux emprisonnement. Selon le rapport, Manson aurait maintenu ses victimes à l’isolement.

19 novembre 2021 – Un avocat de la défense de Marilyn Manson mentionne la possibilité d’un règlement global pour ceux qui poursuivent le musicien. « Je ne pense pas que cela se produira de si tôt, mais c’est dans les cartes », a déclaré l’avocat Stephen D. Rothschild.

29 novembre 2021 – Le département du shérif du comté de Los Angeles a exécuté un mandat de perquisition dans une maison appartenant à Manson. Le musicien n’était pas chez lui au moment de la perquisition.

6 décembre 2021 – Evan Rachel Wood affirme que Manson a menacé de baiser son fils de 8 ans. L’allégation a été faite dans une déclaration déposée en avril dans le cadre de la bataille en cours pour la garde des actrices avec son ex-mari. Les documents indiquent que ces menaces l’ont forcée à embaucher plus de sécurité, à installer des vitres pare-balles et à déménager de Los Angeles à Nashville.