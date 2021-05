Qu’a fait Toni Costa à Adamari López pour se séparer ?

. Qu’a fait Toni Costa à Adamari ? : Il dit qu’il s’est séparé parce qu’il a appris à se valoriser et à se respecter

Moins de 72 heures se sont écoulées depuis qu’Adamari López a confirmé qu’elle était séparée de Toni Costa, et bien que l’animatrice de télévision n’ait pas fait référence aux détails qui l’ont amenée à prendre la décision, ses adeptes surpris ne sortent toujours pas de leur étonnement, mais Parmi les mille et une possibilités, plus d’un estime que le danseur a pu être la cause de la rupture.

Et c’est qu’avec ses mots, l’animatrice elle-même a déclenché toutes sortes de questions et de requêtes et a même fait supposer aux internautes qui ont parlé de ses vidéos que la danseuse a fait quelque chose de mal au Portoricain, quelque chose qui pour l’instant n’arrive pas être de la spéculation.

« Il ne mérite pas cette trahison de Toni, que Dieu te bénisse grandement Adamaris, tu ne seras jamais seul », « Que s’est-il passé ? Je les ai vus si heureux, la nouvelle m’a surpris “,” comme c’est laid, et j’ai été trompé … c’est comme ça que ça se passe quand ça arrive … et à la fin l’histoire se révèle, tu es un guerrier et fort ” et” le père de ma fille est parti quand Elle avait à peine 7 ans, et aujourd’hui après 7 ans je me sens PLEIN plus heureux et je remercie mon Dieu de m’avoir libéré et éloigné de l’ENFER… , étaient quelques-uns des messages qu’ils ont écrits aux fans du programme Hoy Día, (en supposant que des choses ne soient pas confirmées) sur le compte YouTube du programme, où ils ont posté la vidéo des déclarations d’Adamari au sujet de leur séparation.

Dans ces déclarations, accordées à Chiquibaby, la Portoricaine a fait réfléchir beaucoup en soulignant qu’elle s’est séparée parce qu’elle est dans une étape “saine” de sa vie, dans laquelle elle a appris à “se valoriser et à se respecter”, soulevant la question de savoir comment Toni ne la respectait pas ou ne la valorisait pas, comme elle le méritait

“J’ai décidé de le faire précisément parce que c’est un sujet difficile à aborder, et à cause du respect que j’ai pour Alaia et cette relation de parents qui nous unira pour toujours, parce que je préfère et veux vous qui êtes ma famille aujourd’hui. , savoir que ma décision a été celle à laquelle j’ai réfléchi, j’ai analysé, et dans cette approche de prendre soin de moi et de me valoriser, car j’ai trouvé l’importance de mettre le bien-être de ma famille avant tout, et c’est la décision que j’ai prise », a commenté Adamari López

“Cela fait un moment maintenant, de vivre ce mode de vie sain, où j’ai appris à m’aimer, à m’aimer, à me respecter, à me valoriser et à être une priorité”, a déclaré l’artiste.

La portoricaine de 50 ans a également publié un autre commentaire qui a soulevé des doutes sur ce que Toni a peut-être fait pour la faire décider de mettre fin à leur relation.

Interrogée sur le message qu’elle envoie aux femmes qui n’osent pas franchir le pas de la séparation alors qu’elles ne se sentent pas bien dans une relation, comme ce fut son cas, la Portoricaine est revenue pour lancer des phrases dérangeantes.

«(Je leur dis) que je les comprends, que je suis à leur place, que l’amour maternel est inconditionnel, et qu’il prévaudra toujours, mais que pour qu’on soit une bonne mère et des mamans exemplaires, et que nous pouvons leur donner le meilleur, nous devons aussi nous soutenir, prendre soin de nous et nous concentrer sur nous-mêmes », a déclaré Adamari, qui a fini par ajouter plus d’ingrédients à la question en déclarant : « Je demande des prières pour ma famille : pour moi et pour ma fille , “sans faire aucune référence à la prière pour Toni, qui à travers ses réseaux a assuré qu’il se battrait pour récupérer le chauffeur et continuer à être la belle et unie famille qu’ils semblaient être.