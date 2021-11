qu’a-t-il et combien de matchs va-t-il manquer avec le PSG

29/11/2021

Le à 16:35 CET

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar Jr.Il sera absent du terrain pendant six à huit semaines en raison d’une entorse à la cheville gauche avec une blessure aux ligaments. Le périmètre a été annoncé dans un communiqué du club français.

L’attaquant a subi un tacle dur et, lorsqu’il est tombé, il a plié la cheville de sa jambe gauche et a été contraint de quitter le terrain assisté sur une civière par des travailleurs médicaux.

Dans les 72 heures, ‘Ney« va subir d’autres tests pour déterminer l’étendue exacte de sa blessure.

LA BLESSURE DE NEYMAR

Le Brésilien, qui a débuté avec Messi et Mbappé et est l’un des joueurs les plus importants de Mauricio Pochettino, provoquera un congé jusqu’en 2022 et l’évolution de la blessure marquera la disponibilité. Je pourrais être absent jusqu’à la deuxième semaine de janvier et il raterait jusqu’à six matchs entre la Ligue 1 et l’UEFA Champions League.

L’équipe parisienne fait face dans les prochains engagements à Nice, Lens, Bruges, l’AS Monaco, Lorient et l’Olympique Lyon, c’est le premier engagement de 2022 et un match clé pour les aspirations en championnat de France national.

COMBIEN DE JEUX QUE NEYMAR MANQUERA

01/12/2021 : PSG – Nice (Ligue 1)

04/12/21 : Lentille – PSG (Ligue 1)

12/07/2021 : PSG – Bruges (Ligue des Champions)

12/12/2021 : PSG – Monaco (Ligue 1)

22/12/2021 : Lorient – PSG (Ligue 1)

09/01/2022 : Lyon – PSG (Ligue 1)

16/01/2022 : PSG – Brest (Ligue 1)