Qu’achetez-vous le Black Friday cette année ?

Téléphones, Chromebooks, appareils portables – les ventes sont infinies

Bien que vous ayez probablement déjà été inondé de publicités et de publipostages, la saison des achats des Fêtes n’a pas encore officiellement commencé. Alors que les résidents américains célèbrent Thanksgiving jeudi, le Black Friday devrait suivre dès le lendemain – avec la flopée habituelle de grosses ventes et d’acheteurs frustrés. À l’heure actuelle, la plupart des détaillants ont annoncé leurs démarques, certains ayant une longueur d’avance sur les offres la semaine dernière. La seule question qui reste est, qu’allez-vous acheter?

Cette année pourrait être un peu différente des ventes passées du Black Friday. Avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement entraînant des retards dans les réapprovisionnements d’articles populaires – y compris des appareils comme le Pixel 6 – ainsi qu’une pénurie continue de semi-conducteurs, trouver des articles chauds peut être plus difficile que d’habitude. Si vous êtes un habitué des AP, vous êtes probablement à la recherche d’une poignée de gadgets. Vous voudrez certainement acheter plus tôt que d’habitude cette année, et le Black Friday représente le moment idéal pour faire l’essentiel de vos achats des Fêtes.

Nous avons déjà commencé à rassembler nos offres préférées de l’année, en nous concentrant sur la technologie qui compte le plus pour nos lecteurs : smartphones, Chromebooks, écouteurs, maison intelligente et appareils portables. Comme toujours, nous mettrons à jour notre couverture avec les meilleures offres que nous repérons cette semaine. Bien sûr, la plupart des Black Friday et Cyber ​​Monday ! — les acheteurs examineront probablement chaque catégorie pour voir quelles économies ils peuvent réaliser, nous voulons donc savoir : qu’avez-vous l’intention d’acheter cette année ?

Avec le Black Friday à l’horizon, quelles affaires avez-vous en vue cette année ?

Ordinateurs portables, y compris les Chromebooks

5%, 30 voix

Haut-parleurs intelligents ou écrans intelligents

5%, 27 voix

Autres gadgets pour la maison intelligente

5%, 27 voix

Appareils de streaming comme Chromecast ou Roku

4%, 21 voix

Accessoires de téléphones

5%, 27 voix

Jeux vidéo, consoles ou accessoires

7%, 44 voix

Autre chose que je mentionnerai dans les commentaires

4%, 26 voix

Non, rien ne m’intéresse

25%, 150 voix

je ne sais pas encore

6%, 49 votes Total des votes : 594

Vote Voir les résultats

