QuackQuack lance la campagne « Chuno Usse Jo Tumhe Chune »

L’application de rencontres QuackQuack a annoncé vendredi avoir franchi la barre des 14 millions d’abonnés. Pour célébrer cette étape importante, la société a lancé une campagne publicitaire « Chuno Usse Jo Tumhe Chune ». Le film publicitaire, qui fait partie de la campagne, parle des points communs entre deux personnes différentes et de la façon dont elles devraient accepter la réalité de l’autre pour avoir un lien fort. « Notre parcours de 11 ans a été formidable avec une croissance constante d’année en année. QuackQuack se trouve être l’une des principales applications qui a connu une augmentation de 80% des admissions d’utilisateurs pendant les blocages de Covid-19 », a déclaré Ravi Mittal, fondateur et PDG de QuackQuack.

« En dépassant les défis des mentalités traditionnelles concernant les rencontres, nous avons pu établir la confiance et la crédibilité auprès des utilisateurs naissants cherchant à trouver des partenaires romantiques. Nous continuerons à évoquer, connecter et aider à fournir des témoignages d’amour réussis pour connecter les gens. L’amour frappe au moment le plus inattendu et être différent n’est pas un obstacle pour trouver l’âme sœur parfaite », a ajouté Mittal.

Le film a été conceptualisé par Qissa Studios et réalisé par Chinmaya Sharma. Avec cette campagne, la société souhaite soutenir la communauté des rencontres, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le film raconte une conversation entre un couple concernant leurs choix et leur mode de vie. Il se termine sur une note joyeuse lorsqu’ils découvrent leur amour mutuel pour la cuisine de rue. À la fin, une connexion est établie, ce qui fait que les deux admirent leur intérêt commun.

QuackQuack a commencé comme une plate-forme de rencontres desi locale en 2010. Il essaie maintenant de se tailler une part de marché sur le marché des rencontres en ligne surpeuplé en exploitant les habitants qui préfèrent à la fois les relations à long terme et les rencontres occasionnelles.

