Quad agira en tant que “force pour le bien mondial”, assurer la paix dans l’Indo-Pacifique: PM

L’Inde, l’Australie, le Japon et les États-Unis se sont engagés vendredi à travailler ensemble pour assurer la paix et la prospérité de l’Indo-Pacifique et du monde, alors que les principaux dirigeants du groupe Quad ont annoncé une série de nouvelles initiatives pour relever des défis communs, au milieu de la flexion musculaire par une Chine affirmée dans la région stratégique.

D’une certaine manière, Quad jouerait le rôle de « force pour le bien mondial », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi dans son bref discours et a exprimé sa confiance que cette coopération des quatre démocraties assurera la paix et la prospérité dans la région indo-pacifique et dans le monde. .

Modi a été le premier leader invité par le président hôte Joe Biden à s’adresser au premier rassemblement Quad en personne dans la salle est de la Maison Blanche. Biden, qui plus tôt dans la journée a eu une réunion de plus d’une heure avec Modi, a décrit le Premier ministre comme “mon ami”. Ouvrant le sommet, le président Biden a déclaré que les quatre démocraties se sont réunies pour relever les défis communs de Covid au climat. « Ce groupe a des partenaires démocratiques qui partagent des visions du monde et ont une vision commune de l’avenir », a-t-il déclaré.

« Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a six mois, nous nous sommes engagés concrètement à faire avancer gratuitement notre programme positif commun et à ouvrir la session. Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que nous faisons des progrès », a déclaré Biden. Le Premier ministre australien Scott Morrison et son homologue japonais Suga étaient les deux autres dirigeants de l’historique East Room.

L’initiative de vaccin est sur la bonne voie, a déclaré Biden, ajoutant que le Quad prend des mesures contre le changement climatique avec un nouveau partenariat pour le transport à zéro émission.

“Aujourd’hui, nous lançons également une nouvelle bourse quad pour les étudiants de chacun de nos cinq pays afin qu’ils poursuivent des études supérieures dans les principaux programmes de sciences, d’ingénierie technologique et de mathématiques (STEM) aux États-Unis”, a déclaré Biden.

Les quatre pays ont une longue histoire de coopération. « Nous savons comment faire avancer les choses. Et nous sommes à la hauteur du défi », a déclaré Biden.

Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi et le président américain Joe Biden lors de leurs entretiens bilatéraux à la Maison Blanche. Il s’agit de la première réunion en personne entre les deux dirigeants après que Biden est devenu président. Modi participera également au sommet Quad | Photo : .

Remerciant Biden pour son initiative d’organiser ce tout premier Quad Summit historique en personne, Modi a déclaré que les quatre pays se sont réunis pour la première fois en 2004 pour apporter leur soutien à la région indo-pacifique. “Aujourd’hui, alors que le monde est aux prises avec la pandémie de COVID-19, nous nous réunissons à nouveau en tant que Quad et travaillons dans l’intérêt de l’humanité”, a-t-il déclaré.

L’initiative du vaccin Quad va apporter une grande aide aux pays de la région indo-pacifique, a-t-il déclaré.

« Sur la base de nos valeurs démocratiques communes, Quad a décidé d’aller de l’avant avec une pensée positive », a-t-il déclaré. Que ce soit la chaîne d’approvisionnement ou la sécurité, que ce soit l’action climatique ou la réponse COVID, ou la coopération dans le domaine de la technologie, Modi a déclaré qu’il serait très heureux de parler aux dirigeants lors de la réunion.

Le Premier ministre australien Morrison a déclaré que la région indo-pacifique devrait être exempte de coercition et que les différends devraient être résolus conformément au droit international, dans une référence voilée à la Chine.

“Nous croyons en un Indo-Pacifique libre et ouvert, parce que nous savons que les limites sont une liberté forte, stable et prospère… pour réaliser leurs espoirs et leurs rêves de vivre dans une société libre et libérale”, a-t-il déclaré.

Quad, a-t-il dit, consiste à démontrer comment une démocratie telle que celle-ci fait avancer les choses, elle peut relever les grands défis dans un monde très complexe et en évolution.

Observant qu’il n’y a aucune partie du monde qui est plus dynamique que l’Indo-Pacifique en ce moment, une région qui a des opportunités extraordinaires, Morrison a déclaré qu’il y a de nombreux défis qui doivent être surmontés.

Le Premier ministre japonais Suga, comme les trois autres dirigeants, a souligné l’importance du tout premier Quad Summit en personne, affirmant que « cet événement démontre une forte solidarité entre nos quatre nations et un engagement indéfectible en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert ».

À l’invitation du président Biden, le Premier ministre Modi et ses homologues australiens Scott Morrison et Yoshihide Suga du Japon se sont réunis dans la capitale américaine pour le tout premier sommet Quad en personne à la Maison Blanche.

«Cela me fait grand plaisir de discuter avec mes amis de sujets très variés, des chaînes d’approvisionnement à la sécurité mondiale, de l’action climatique à la réponse COVID, à la coopération dans le domaine de la technologie. Un Quad, dans un sens, jouera le rôle d’une force pour le bien mondial. Je suis convaincu que notre coopération, sous Quad, assurera la prospérité et la paix dans l’Indo-Pacifique et dans le monde », a déclaré Modi.

Avant le sommet, la Maison Blanche a déclaré que les dirigeants de Quad annonceraient un nouveau groupe de travail sur l’espace, une initiative de chaîne d’approvisionnement et un effort de déploiement et de diversification de la 5G en plus de discuter de questions telles que les défis dans l’Indo-Pacifique, le changement climatique et COVID-19 pandémie lors de leur rencontre historique.

L’Inde, les États-Unis et plusieurs autres puissances mondiales ont évoqué la nécessité d’assurer un Indo-Pacifique libre, ouvert et prospère dans le contexte des manœuvres militaires croissantes de la Chine dans la région.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale contestée, bien que Taïwan, les Philippines, Brunei, la Malaisie et le Vietnam en revendiquent tous une partie. Pékin a construit des îles artificielles et des installations militaires en mer de Chine méridionale.

Sommet du quad 2021 | Photo : @PMOInde

Avant le sommet du Quad, le Premier ministre Modi a rencontré séparément ses homologues australien et japonais jeudi et ils ont réaffirmé l’importance de la sécurité maritime pour la réalisation d’un Indo-Pacifique “libre et ouvert”.

En novembre 2017, l’Inde, le Japon, les États-Unis et l’Australie ont donné forme à la proposition de longue date de mettre en place le Quad pour développer une nouvelle stratégie visant à maintenir les routes maritimes critiques de l’Indo-Pacifique libres de toute influence, au milieu de la croissance militaire de la Chine. présence dans la région stratégique.