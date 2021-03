QUAD devrait aller au-delà de la simple restriction des actions de la Chine: Rajesh Mehta, expert des relations indo-américaines

Vendredi, le président américain Joe Biden interagit avec le Premier ministre Narendra Modi, le Premier ministre australien Scott Morrison et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, lors d’un sommet virtuel du Quad. (PTI)

Le premier sommet virtuel de QUAD a fait des vagues à travers le monde. Il n’a pas seulement signalé un nouveau changement dans la diplomatie mondiale, il a également déplacé l’axe de la géopolitique mondiale de l’Atlantique Nord à l’Indo-Pacifique. Les dirigeants de l’Inde, des États-Unis, de l’Australie et du Japon ont promis de créer une région indo-pacifique libre et de renforcer les normes démocratiques et ont pris de nouvelles initiatives sur la vaccination contre le Covid-19. Le sommet a ouvert un nouveau chapitre dans les relations indo-américaines au-delà de sa position actuelle. Financial Express Online a contacté Rajesh Mehta qui est l’une des principales voix sur les relations américano-indiennes. Il travaille intensivement sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques et ses articles sur diverses publications en Inde et aux États-Unis ont été lus par des experts en politiques des deux pays. Extraits



Quelles sont vos impressions sur les relations américano-indiennes pour développer le commerce et les affaires?

Sous la présidence de Biden et Harris, les relations américano-indiennes seront le partenariat le plus déterminant du 21e siècle. L’alliance passe d’une alliance basée sur la sécurité à une alliance basée sur la confiance, le talent et la technologie. L’accord implique désormais des approches centrées sur les personnes.

Le scrutin présidentiel américain a enregistré un taux de participation record de 66,9%, le plus élevé depuis 1900. Pour la première fois, une femme, d’origine noire et amérindienne, est élue vice-présidente des États-Unis. Les Indiens-Américains ont également joué un rôle clé dans le succès de Joe Biden et Kamala Harris.

Il semble que les relations commerciales entre l’Inde et les États-Unis seront approfondies. Il y aura des liens plus forts sur la défense et le commerce, l’énergie durable et propre. Biden s’est également engagé à travailler sur la réforme de l’immigration en prolongeant les visas H-1B.

Cependant, le SPG, l’importation de produits laitiers et la confidentialité des données sont des préoccupations émergentes entre les deux pays qui doivent être résolues à l’amiable. L’accent mis récemment par l’Inde sur la substitution des importations à travers une campagne «Make in India» a incarné les défis auxquels sont confrontées les relations commerciales bilatérales. Ainsi, l’ouverture des marchés et la réduction des barrières commerciales sont fondamentales pour tout programme commercial. Un mini-accord commercial doit être signé plus tôt. En outre, les États-Unis doivent affecter un ambassadeur en Inde.

L’approche multilatérale, par conséquent, permettra aux États-Unis et à l’Inde de travailler ensemble et de mettre en œuvre des projets économiquement avantageux comme une alternative sûre et digne de confiance à la diplomatie chinoise du «piège de la dette».

Quelle est votre impression du sommet du quad?

C’était le tout premier sommet jamais organisé au niveau des dirigeants du Quad où les quatre pays leaders se sont réunis virtuellement pour renforcer la coopération pour une région développée inclusive. Le soutien à l’unité de l’ASEAN et aux perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique a été réaffirmé. Face à l’urgence de réagir aux conséquences économiques et sanitaires du COVID-19, le Quad s’est engagé à améliorer l’accès sûr, abordable et équitable aux vaccins pour l’Indo-Pacifique. Cela corrobore désormais le multilatéralisme alors qu’ils s’unissent à l’Organisation mondiale de la santé et à COVAX.

Rajesh Mehta, expert des relations Inde-États-Unis

Trois groupes de travail, à savoir, pour la distribution efficace des vaccins, les technologies critiques et émergentes et le climat seront mis en place pour favoriser une transition résiliente. Le Quad a également consenti à réduire la dépendance de la Chine pour les matériaux en terre véritable et à déplacer les réseaux de la chaîne d’approvisionnement vers des pays plus économiques et plus stables. Cependant, le Quad au lieu de restreindre ses actions à la Chine devrait se concentrer sur une évolution centrale, l’Inde et les États-Unis étant les principaux acteurs. En outre, l’Inde doit progresser ensemble en se protégeant et sans perturber ses relations avec d’autres pays comme la Russie.

Dans les temps à venir, la coopération mondiale se traduira par une amélioration saine, diversifiée et accessible. Pour cela, le Quad organisera également un sommet en personne au niveau des dirigeants à la fin de 2021.



Comment les Indo-Américains peuvent-ils coopérer sur l’agenda climatique?

Avec l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, l’activisme climatique sera forcément le principal domaine d’intérêt. Même avant les élections, je l’ai transmis dans mes articles précédents sur la façon dont l’administration de Biden sera un soupir de soulagement pour le champ climatique saboté laissé par Donald Trump. La réintroduction des États-Unis dans les forums internationaux sur le climat est une bonne nouvelle pour l’Inde.

En Inde, le coût de l’énergie solaire est désormais moins cher que celui du charbon. Le secteur de l’automobile électrique est également en plein essor. Un regard sur le Climate Action Tracker suggère que l’Inde est en avance sur ses principaux émetteurs comme les États-Unis et la Chine. Cependant, il est presque impossible de préparer une réponse internationale à la crise climatique sans impliquer l’un des plus grands émetteurs de carbone.

L’Inde et les États-Unis doivent en prendre conscience et apaiser les tensions en améliorant les relations bilatérales. Les deux pays ont exprimé leur volonté de se mobiliser et de s’attaquer à la crise. Ainsi, la collaboration avec un pied dans le monde développé et l’autre dans le partenariat indo-américain en développement peut être décisive pour naviguer sur le terrain international actuel et amener davantage de pays à participer à l’agenda climatique.

Comment l’Inde peut-elle devenir une plaque tournante mondiale pour une chaîne d’approvisionnement résiliente?

Avec des fondamentaux macroéconomiques solides, un dividende démographique, la facilité de faire des affaires, des coûts de main-d’œuvre bon marché et d’énormes accès aux ressources, l’Inde a une chance exclusive de se lancer dans des chaînes d’approvisionnement mondiales. L’Inde est considérée comme le centre de fabrication alors que les entreprises diversifient leur base de production de la Chine vers d’autres pays stables. Atma Nirbhar Bharat, Incitation liée à la production (PLI), la politique indienne Look East sont quelques-uns des programmes clés qui permettent à l’Inde de renforcer son importance en tant que puissance régionale.

Cependant, il semble que les chaînes de valeur indiennes souffrent d’inefficacités telles que des coûts logistiques élevés, des installations de stockage inefficaces, des infrastructures cassées qui les plongent en deçà des normes internationales.

Pour que l’Inde capte le marché américain, elle doit se concentrer sur le renforcement des technologies et la numérisation, le soutien de la main-d’œuvre, le renforcement des infrastructures et des services publics, les lois environnementales, la fiscalité et les réformes commerciales. Le gouvernement indien doit s’efforcer d’éliminer les goulots d’étranglement structurels et de faire progresser les investissements et la promotion du commerce.

Comment la diaspora indienne joue-t-elle un rôle important dans l’établissement des relations américano-indiennes?

Joe Biden nommant 20 Indiens-Américains dans ses équipes d’examen d’agence élève la présence de la diaspora indienne dans la nouvelle administration entrante. Au nombre de 32 millions, l’Inde compte l’une des plus grandes diasporas au monde. De l’innovation technologique aux soins de santé en passant par la politique publique, aucun domaine technique n’a contourné l’influence de la diaspora indienne. Les géants de la technologie tels que Google et Microsoft, dirigés par Sundar Pichai et Satya Nadella, illustrent le rôle important que joue la diaspora indienne dans l’innovation aux États-Unis. Près d’un tiers de toutes les entreprises de la Silicon Valley appartiennent à la diaspora indienne.

Cette intensité de la communauté d’outre-mer pour la croissance nationale doit se traduire par un transfert de connaissances, des investissements monétaires et un engagement civique accru. Les canaux de communication comme le portail Pravasi Rishta sont des outils numériques cruciaux pour établir des liens solides entre la diaspora, la MEA et les missions indiennes.

L’émergence croissante des Indiens-Américains implique par conséquent des effets au-delà de la politique américaine locale dans la réalisation du potentiel de l’économie indienne et le renforcement des relations américano-indiennes en conséquence.