QUAD: Effort multipolaire vers un Indo-Pacifique libre et ouvert et les frictions géopolitiques qu’il peut provoquer

L’année 2020, avec le début de la pandémie de Covid-19, les préoccupations concernant le changement climatique et les défis de sécurité auxquels les pays indo-pacifiques sont confrontés ont eu une influence conséquente sur la construction géopolitique de la région et le sommet du Quad a en effet été un changement majeur du symbolisme à l’action pour montrer son engagement en faveur de l’établissement d’une directive multipolaire dans une région indo-pacifique libre et ouverte.

Vers une diplomatie virtuelle: le premier Quad Summit

En plus d’être un colloque pour discuter, délibérer et formuler de manière informelle des alternatives pour contrer les activités agressives et illicites de la Chine, le Quad se distingue pour diverses autres raisons pertinentes telles que la garantie de la sécurité maritime, la sauvegarde de la liberté de navigation et de la connectivité territoriale, la fourniture d’une assistance humanitaire et les catastrophes. Les secours, les initiatives de préservation de l’énergie, le renforcement des capacités régionales et pour cultiver et développer une alternative financièrement viable et pécuniaire stable à One Belt One Road (OBOR) sont des questions prospectives d’intérêts partagés pour ce groupement Quad.

Le premier sommet Quad, qui a eu lieu pratiquement le 12 mars 2021, a été présidé par les dirigeants des nations Quad – le président Joe Biden, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre australien Scott Morrison et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga. Le sommet virtuel était une déclaration affirmative et l’assurance d’un ordre maritime fondé sur des règles, démontrant son engagement à apporter une contribution perceptible au maintien de la stabilité, de la paix et de la prospérité de la région, y compris la détermination de surmonter les défis posés par le COVID-19.

Les dirigeants ont eu des discussions sur les préoccupations mondiales et régionales des intérêts collectifs en échangeant et en délibérant sur les capacités pratiques et les domaines de coopération pour conserver une région indo-pacifique libre, ouverte et inclusive. La déclaration commune intitulée «l’esprit du quad» ne mentionnait absolument pas la Chine mais se concentrait sur la mise en évidence du rôle du droit international dans le domaine maritime, conformément aux directives de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et permettre la coopération et les collaborations pour la sécurité maritime afin de relever les défis dans les mers de Chine orientale et méridionale, qui étaient tout à fait l’indication de l’intention primordiale de contrebalancer l’expansion maritime illégale de la Chine. Les dirigeants ont également discuté des autres préoccupations relatives à la région indo-pacifique, y compris le coup d’État au Myanmar, et se sont engagés à assurer une transition démocratique.

Notamment, trois mesures constructives et positives ont été prises au cours de ce sommet, premièrement, le partenariat Quad Vaccine, deuxièmement, le groupe de travail Quad Climate pour préparer globalement les actions climatiques sur le renforcement des capacités, l’atténuation, l’adaptation, la technologie et le financement climatique. Troisièmement, le groupe de travail Quad Critical and Emerging Technology pour permettre la coopération sur les normes internationales et les technologies innovantes du futur. Ces initiatives prises lors du sommet sont révélatrices du fait que Quad n’a pas seulement été formé pour contrer l’agression croissante de la Chine, mais a des agendas divers, démocratiques, humanitaires et environnementaux dans la région indo-pacifique.

La diplomatie indienne en matière de vaccination: l’initiative Vaccine Maitri

Le principal programme et l’accent du sommet étaient sur le partenariat Quad Vaccine en réunissant les capacités scientifiques, les compétences médicales et financières des quatre pays Quad, avec leurs capacités de développement, de fabrication et de délivrance pour créer un groupe de travail d’experts sur les vaccins pour exécuter un engagement pionnier. vers une distribution de vaccins inoffensive et opérationnelle.

Les quatre nations perçoivent la coopération en matière de vaccination comme un problème de sécurité non traditionnel dans la région indo-pacifique et au-delà, lors du sommet, le Premier ministre Narendra Modi a souligné l’ancienne philosophie indienne de « Vasudhaiva Kutumbakan » qui considère le monde comme une grande famille et comment Les pays du Quad devraient se soutenir les uns les autres en cette période de besoin au milieu de la pandémie et donc construire Quad comme une vision progressiste et une force pour le bien mondial. Selon le ministre indien des Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, «Il s’agit d’une chaîne d’approvisionnement en vaccins qui repose sur la confiance et est construite pour transmettre la confiance. C’est un exemple de coopération internationale centrée sur l’humain et de mondialisation dont le Premier ministre a fait allusion à plusieurs reprises. »

Il a également affirmé que l’objectif du sommet était uniquement axé sur les vaccinations et que les États-Unis, l’Australie et le Japon financeront «l’Initiative Vaccine Maitri» lancée par l’Inde. L’initiative a été appréciée et appréciée et a été positivement reconnue comme une étape constructive vers la diplomatie indienne des vaccins.

Friction géopolitique: les préoccupations de la Russie à l’égard du quad

La construction indo-pacifique prône une indo-pacifique libre et ouverte, mais du point de vue chinois, son objectif principal est de contenir la Chine et de neutraliser ses efforts pour étendre ses capacités et ses intérêts au-delà de ses frontières maritimes. La Russie considère la Chine comme un partenaire essentiel contre les États-Unis et on peut affirmer que l’opposition de la Russie au Quad est principalement motivée par les préoccupations chinoises et que le remplacement de la construction géopolitique Asie-Pacifique par l’Indo-Pacifique n’est donc pas bien accueilli par la Russie.

La Russie reconnaît et comprend la vision globale de l’Inde de l’Indo-Pacifique construite sur la base du droit international, mais a ses réserves et ses objections au sujet du dialogue quadrilatéral sur la sécurité, car selon la Russie, il pourrait être préjudiciable à la coopération régionale et risquer la paix et la stabilité dans ordre mondial. Pour la Russie, la Chine est un allié essentiel dans sa lutte pour maintenir un monde multipolaire, où les nations ont une autonomie absolue dans les préoccupations intérieures et extérieures et n’ont pas à comprendre la politique mondiale à travers le prisme des États-Unis.

