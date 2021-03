Quad Summit 2021: Pourquoi la Chine est-elle cliquetante?

Les leaders du quad se rencontrent. Source de l’image: ANI

Par le général de division SB Asthana

Le sommet Quadrilateral Security Dialogue (Quad) qui s’est tenu le 12 mars 2021 n’a pas nommé directement la Chine, mais Pékin semblait nerveux et secoué à propos de l’événement, alors que son porte-parole Global Times spéculait que les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie faisaient la promotion de la «Chine menace »avant même l’événement. Apparemment, la Chine a vu un défi majeur à son rêve de China Centric Asia Pacific, dans l’appel de Quad pour une région indo-pacifique libre, ouverte, inclusive, saine, «ancrée par des valeurs démocratiques et non contrainte par la coercition». L’espoir de la Chine que le groupe de quatre pays n’a pas formé une force cohésive de l’intérieur, pourrait nécessiter un réexamen, après que les dirigeants du Quad aient accepté de faire une déclaration conjointe, se sont engagés à organiser un sommet des dirigeants en personne d’ici la fin de 2021 et ont accepté poursuivre des programmes importants à travers trois groupes de travail ciblés.

Agenda bénin mais messagerie claire

Outre l’unanimité dans le besoin d’un ordre libre et ouvert fondé sur des règles, enraciné dans le droit international pour faire progresser la sécurité et la prospérité et contrer les menaces à la fois dans l’Indo-Pacifique et au-delà, le programme clé qui a attiré l’attention mondiale était la réponse collective à la pandémie du COVID-19. en termes de synergie des efforts de vaccination pour l’humanité, avec l’Inde comme plaque tournante de la fabrication, avec l’aide d’autres pour déployer un milliard de vaccins d’ici 2020. Les deux autres questions des groupes de travail étant les technologies critiques émergentes et le changement climatique. L’ordre du jour semble bienveillant, mais Pékin n’a pas manqué le lien entre la liberté de navigation, le survol et les inquiétudes sur «l’agression» et la «coercition» contre les membres de Quad par la Chine lors de son premier sommet. Personne lors du sommet n’a appelé directement la Chine, mais la Chine sait qu’elle a contesté l’ordre fondé sur des règles en rejetant la décision de l’APC dans la mer de Chine méridionale (SCS) et continue de contraindre les pays de la région indo-pacifique. La réponse de la Chine à qualifier la réunion de Quad de « multilatéralisme sélectif » et de « politique covid » montre sa frustration due à l’émergence d’une collaboration mondiale alternative en matière de vaccination, ce que la Chine s’était unilatéralement réservée pour le profit.

La liste des défis communs à relever comprend également le cyberespace, les technologies critiques, la lutte contre le terrorisme, les investissements dans les infrastructures de qualité et l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe (HADR), dont certains font écho à l’implication présumée de la Chine comme les cyberattaques et la transparence de l’Organisation mondiale de la santé. . L’affirmation de Quad pour soutenir l’état de droit, la liberté de navigation, le survol, les valeurs démocratiques et l’intégrité territoriale a ajouté à la frustration de Pékin, qui a commencé à lancer une salve de propagande par le biais de son porte-parole Global Times, appelant l’Inde (le seul partenaire non-OTAN ) comme «Actif négatif pour les BRICS et SCO» ne comprenant pas la bonne volonté chinoise!

Problèmes / divergences

La Chine voudra que le monde croie qu’il existe de grandes divergences entre quatre démocraties qui se réunissent, mais dans le processus d’évolution, Quad semble en surmonter certaines. Il y a beaucoup plus d’acceptabilité concernant les définitions divergentes et les domaines d’intervention dans la région indo-pacifique, avec l’accent indien sur l’océan Indien occidental touchant les pays d’Afrique et du Golfe ainsi que d’autres zones de l’Indo-Pacifique, qui reste le centre d’intérêt de tous les membres de Quad. Avec la série d’accords fondamentaux comme le COMCASA, la BECA signés entre les États-Unis et l’Inde et les exercices navals, l’opérabilité de l’Inde avec d’autres membres du Quad, opérant dans le cadre de l’alliance militaire de l’OTAN, s’est améliorée.

L’Inde est le seul pays parmi les membres de Quad à avoir une frontière terrestre instable avec la Chine. La Chine a fait de son mieux pour créer une certaine appréhension dans l’esprit des autres membres du Quad, en maintenant les relations Chine-Inde fluctuantes entre tension et harmonie avec des incidents comme Doklam, Wuhan, Malappuram et Ladakh. Après les affrontements entre Doklam et Ladakh, il est tout à fait clair pour les Indiens que l’on ne peut pas faire confiance à la Chine, ce qui a apporté une clarté relativement meilleure dans la position indienne. L’enchevêtrement économique de chacun des membres du Quad avec la Chine nécessite une chaîne d’approvisionnement résiliente, un écosystème numérique et technologique, avec une dépendance minimale vis-à-vis de la Chine.

Il y a eu un consensus concernant le soutien à la centralité de l’ASEAN ainsi que les perspectives sur l’Indo-Pacifique, mais leur inclusion dans celui-ci sera une question discutable en raison de l’influence chinoise sur eux. De manière générale, certains des pays de l’ASEAN touchés ont parfois soulevé une voix faible contre l’agression chinoise (Philippines, Vietnam), s’attendant à ce que les puissances mondiales arrêtent l’aventurisme chinois, car elles ont du mal à se dresser contre la puissance chinoise par elles-mêmes. Cela a encouragé la Chine à continuer d’empiéter progressivement sur SCS et la région. La Chine a toujours essayé de traiter avec chaque pays à des conditions bilatérales, en utilisant sa puissance nationale globale (CNP) à son avantage. Dans les prochains engagements bilatéraux avec les États-Unis, le Japon et l’Inde, il continuera de viser à affaiblir le Quad, par quelques concessions bilatérales.

La tendance évolutive du quad se poursuivra-t-elle?

Quad est apparu après le tsunami dévastateur dans l’océan Indien en 2004, en tant que Tsunami Core Group, qui a exécuté une réponse HADR crédible. Des séries d’exercices de Malabar lui ont donné un sentiment d’interopérabilité pour la lutte contre la piraterie, la HADR et d’autres missions maritimes. Les membres de Quad se projettent eux-mêmes de s’engager dans un réseau ouvert et transparent qui «permettra aux personnes, aux biens, aux capitaux et aux connaissances de circuler librement». Quad n’a donc pas encore reconnu qu’il a un rôle à jouer dans la lutte contre l’aventurisme de la Chine dans la région indo-pacifique et pourrait un jour opérer conjointement en tant que force militaire pour elle. En fait, Quad a choisi d’être diplomatiquement correct en disant qu’il ne vise aucun pays en particulier. Quad a finalement atteint la réunion au niveau du sommet.

La « stratégie d’empiètement incrémental » de la Chine exposée dans le SCS, la mer de Chine orientale (ECS) et le Ladakh est une grave préoccupation non seulement pour les pays directement touchés par le chevauchement des ZEE ou les frontières instables, mais aussi pour le reste du monde, alors que la Chine continue de convertir des entités / atolls en bases militaires, s’attendre à ce que d’autres les acceptent comme des îles et appliquer le «principe de base» sous UNCLOS-III pour revendiquer ses 200 miles nautiques de ZEE, convertissant ainsi SCS en «lac chinois» sur une période de temps. Il constitue une menace pour la liberté de navigation (FON) et le vol le long des lignes maritimes mondiales de communication (SLOC) et peut conduire à certaines restrictions comme la zone d’identification de la défense aérienne dans le SCS. Toute action de la part d’un pays pour restreindre le FON / fuite ou violation de l’état de droit doit être contestée au Conseil de sécurité de l’ONU soutenu par Quad.

Il est nécessaire de mettre en œuvre l’idée d’un Indo-Pacifique libre et ouvert sur un cadre juridique «fondé sur des règles». Tous les membres de Quad à l’exception des États-Unis ont ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS III); par conséquent, les États-Unis doivent ratifier la même chose, avoir un haut niveau moral pour la mettre en œuvre. La Chine est raisonnablement convaincue que les États-Unis ou tout autre pays n’utiliseront pas la force militaire pour démanteler leur infrastructure construite dans SCS. Il augmente également sa capacité navale à un rythme sans précédent. Dans ce contexte, il est nécessaire que Quad se renforce au-delà des exercices de Malabar et se mette à l’aise sous la forme d’un renforcement des capacités maritimes de ses membres, d’une nouvelle amélioration de l’interopérabilité et de la capacité à dominer les points d’étranglement sensibles à la Chine, car ce n’est pas une alliance militaire jusqu’à présent. . Quad aura donc besoin d’une structure formelle et d’un secrétariat pour le faire avancer.

Une longueur d’avance pour le quad

Les vaccins COVID-19 seront fabriqués en Inde, financés par les États-Unis et le Japon avec le soutien logistique de l’Australie. L’intention de Quad de mettre en synergie les capacités médicales, scientifiques, de financement, de fabrication, de technologies émergentes critiques et de développement à l’avenir, est un pas dans la bonne direction. Le partage de technologies innovantes et le renforcement des capacités face aux défis climatiques serviront l’intérêt de l’humanité. Ces déclarations ont une bonne optique, mais si elles sont sincèrement mises en œuvre, elles feront certainement de Quad un regroupement efficace.

Les membres de Quad doivent maintenir la liberté des exercices de navigation et des postures militaires dans l’Indo-Pacifique, comme la Chine continue de le faire. Si la situation stratégique s’aggrave, il peut être nécessaire de positionner le «Groupe d’observateurs militaires maritimes des Nations Unies», car la prévention du déclenchement accidentel d’un conflit est possible dans une région à forte densité de navires de combat en mission FON.

Le sommet n’a pas signalé d’expansion, mais il doit avoir la flexibilité d’incorporer des pays démocratiques partageant les mêmes idées, car beaucoup seraient désireux de rejoindre Quad à l’avenir, car la région indo-pacifique est en train de devenir le centre de gravité économique et le centre de fabrication du monde. . Le soutien d’autres marines comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres membres de l’OTAN aura un effet dissuasif sur les fauteurs de paix. Le quad dans sa forme actuelle n’est peut-être pas structuré pour contrôler l’aventurisme chinois, mais il a certainement le potentiel de devenir l’un des instruments les plus efficaces pour le faire. Les réactions chinoises indiquent qu’elle a certainement mis la Chine en garde, sans même la nommer.

(L’auteur est un analyste stratégique et de sécurité, un général d’infanterie chevronné avec 40 ans d’expérience dans les domaines nationaux et internationaux et dans les Nations Unies. Il est un écrivain / analyste stratégique et militaire reconnu dans le monde entier et est l’auteur de plus de 400 publications. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflète pas la position officielle ou la politique du Financial Express Online. On peut le joindre à l’adresse électronique shashiasthana29@gmail.com et @asthana_shashi sur Twitter.)