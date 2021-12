Quadency lance une mise à niveau majeure vers la plate-forme Crypto

Road Town, Îles Vierges britanniques, 16 décembre 2021, Chainwire

La refonte progressive simplifie l’accès aux actifs numériques à mesure que le grand public arrive

Quadency a lancé une refonte progressive de sa plate-forme d’automatisation de négociation et de stratégie pour permettre un accès transparent à la cryptographie à travers des échanges centralisés et décentralisés via un compte unique.

Dans le cadre de la mise à niveau, la plate-forme comprendra :

Les meilleurs frais de négociation du secteur sont encore réduits avec QUAD, le jeton de plate-forme natif Une expérience utilisateur plus rapide et simplifiée avec des outils pour les investisseurs tels que le staking en 1 clic Plus d’automatisation, s’appuyant sur la popularité des bots existants comme leur Portfolio Rebalancer

Quadency, avec son échange intégré, servira de point d’accès unique à un large éventail d’actifs à travers des sources centralisées et décentralisées, répondant ainsi aux problèmes de fragmentation du marché qui affligent depuis longtemps l’industrie.

Lancé pour la première fois en 2018, Quadency a rapidement introduit une bibliothèque de stratégies de trading automatisées avec des robots faciles à utiliser qui évitent aux utilisateurs d’avoir à s’asseoir devant leurs écrans 24h/24 et 7j/7. La société s’est développée pour prendre en charge la plupart des principales bourses mondiales, en s’associant directement à bon nombre d’entre elles, telles que Binance, dans le processus.

La plate-forme est gratuite pour tous les utilisateurs pendant la refonte, car Quadency se prépare à tirer parti du jeton QUAD pour récompenser les utilisateurs qui contribuent à l’écosystème de la plate-forme par le biais d’activités telles que le trading, le jalonnement, l’extraction de liquidités ou le partage de stratégies de bot. Le premier projet hors de leur rampe de lancement native, QUAD est un jeton ERC-20 avec prise en charge de chaînes de blocs supplémentaires dans les plans de développement technique.

Le PDG et cofondateur de Quadency, Rosh Singh, a déclaré : « La crypto-monnaie est un marché en plein essor, qui devrait passer de 2 500 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 10 000 milliards de dollars dans les années à venir. Mais pour le commerçant moyen, de nombreuses opportunités d’investissement précoces ont été largement hors de portée, entravées par des outils peu fiables, des marchés fragmentés et des technologies complexes. Chez Quadency, nous visons à simplifier cet accès, en ouvrant la porte à une nouvelle vague d’investisseurs.

À propos de Quadency

Quadency est une plateforme de trading et d’automatisation de stratégie de crypto-monnaie au service des investisseurs de tous niveaux. Fondée à l’origine à New York, avec le soutien précoce de la Dash Investment Foundation et d’autres investisseurs, Quadency est désormais basée dans les îles Vierges britanniques avec des équipes réparties dans le monde entier.

Aujourd’hui, plus de 1,5 milliard de dollars d’actifs numériques sont gérés sur des comptes de trading via la plate-forme Quadency, et plus de 4 000 marchés cryptographiques sont disponibles pour le trading via 13 grandes bourses mondiales. Quadency propose des analyses de portefeuille, des recherches d’actifs, des données en continu pour les graphiques et des stratégies de trading prédéfinies alimentées par des robots sophistiqués.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://quadency.com/quad-token/.

Contacts

Operations commerciales