« La raison pour laquelle l’album est sorti émotionnellement comme il l’a été, c’est que j’ai senti que L’OMS devrait faire, si vous voulez, un dernier album. Ce sont les paroles dramatiques de Pete Townshend dans une interview avec le NME alors que le nouvel album du groupe est sorti le 26 octobre 1973. Le disque dont il parlait, qui sera finalement transformé en un long métrage, a fait ses débuts dans les charts britanniques le 17 novembre. C’était Quadrophenia .

Cette nouvelle œuvre ambitieuse de Townshend a été lancée dans les médias américains le 19 octobre sur 28 grandes stations de radio FM, avec une lecture complète et une interview enregistrée avec Townshend. « Un ensemble magistral », a avoué Billboard.

Le 10 novembre, comme Elton John a pris la position de n ° 1 là-bas avec Au revoir route de brique jaune, The Who a décroché la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine, au n ° 24, en route vers leur meilleure position dans le palmarès des albums aux États-Unis de n ° 2. Ils atteindraient à nouveau ce sommet avec Who Are You de 1978, mais n’ont jamais tout à fait atteint le sommet.

Une histoire racontée avec réalisme et compassion

« Après deux ans et demi d’attente, les Who sont de retour avec un autre chef-d’œuvre en main », a avoué l’hebdomadaire commercial Record World. « Quadrophenia est un concept-album à deux disques racontant l’effondrement d’un adolescent de la classe moyenne anglaise aliéné. Des chansons supérieures comme « Real Me », « Cut My Hair » et « Love Reign O’Er Me » racontent l’histoire avec réalisme et compassion. »

Au moment où le disque a été enregistré dans leur propre pays, le groupe jouait ses premiers spectacles américains en deux ans, avec une tournée de 11 grandes arènes dans lesquelles ils ont joué tous les standards de Quadrophenia et d’autres Who. Mais leurs fans à la maison avaient aussi beaucoup d’enthousiasme pour l’album.

Cette semaine-là, il n’y avait pas de changement David Bowie du haut des best-sellers britanniques avec son album de reprises Pin Ups. Mais The Who a fait la meilleure chose suivante, arrivant au n ° 2 et poussant l’album d’Elton à la troisième place. Quadrophenia était, en fait, l’un des deux seuls nouveaux titres dans le Top 40 cette semaine-là, avec Rory Gallagher‘s Tattoo une modeste seconde, au n ° 32.

Dans cette interview NME, Townshend a commenté si l’album était une sorte d’épitaphe du mouvement mod. « Des chansons comme ‘My Generation’ étaient ce genre d’épitaphe dans un sens plus réaliste », a-t-il déclaré. « Cet album est plus une liquidation de tous nos axes individuels à moudre, et de l’image de dix ans du groupe, et aussi de l’absurdité complète d’un groupe comme The Who prétendant avoir le doigt sur le pouls de n’importe quelle génération.

