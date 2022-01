Qu’adviendra-t-il de Glovo et de ses utilisateurs après leur achat par Delivery Hero | Industrie

La plateforme allemande de livraison de nourriture à domicile, Delivery Hero, deviendra le principal actionnaire de la société espagnole, dépassant les 80% du capital social.

Delivery Hero, qui avait déjà acheté par le passé des actions de Glovo puisqu’il en détenait 44%, vient de procéder à un achat supplémentaire de 39,4%, assumant ainsi la possession de plus de 83% des actions de la plateforme espagnole.

Avec un taux de croissance de 80 % en 2021 et 800 millions d’euros de chiffre d’affaires, Glovo est présent dans plus de 1 300 villes dans 25 payss en Europe, Asie centrale et Afrique, avec 15 millions d’utilisateurs actifs par an et 70 000 coursiers mensuels effectuant leurs livraisons.

Pour sa part, Delivery Hero est une plateforme de livraison de nourriture ultra-rapide présente dans 50 pays en Asie, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Basée à Berlin, la société est née en 2011 et est cotée depuis 2017 à la Bourse de Francfort, avec une capitalisation boursière de 24 587 millions d’euros.

L’opération, qui devrait être achevé au cours du deuxième trimestre de l’année, vient de démarrer car les autorisations correspondantes ont été reçues.

Nous avons signé aujourd’hui un accord pour devenir l’actionnaire majoritaire de Glovo au deuxième trimestre 2022 (en attente des approbations réglementaires). https://t.co/QAlQclNaWC – Delivery Hero (@deliveryherocom) 31 décembre 2021

« Les deux sociétés sont unies par une passion commune pour la livraison multicatégorie et le commerce rapide, ainsi que par leur vision du secteur. Delivery Hero et Glovo sont des membres fondateurs du projet European Purpose et ont dirigé le discours européen sur l’avenir de le Je travaille sur des plateformes », a expliqué Delivery Hero.

Cette acquisition, valorise Glovo à 2,3 milliards d’euros.

De son côté, le fondateur de Glovo, Oscar Pierre, a souligné que « le potentiel de Glovo est gaspillé », c’est pourquoi il se sent « heureux d’avoir trouvé un partenaire qui correspond à notre ambition, notre culture et continuera à soutenir cette aventure dans le que nous avons embarqué.

Delivery Hero garantit que Après la clôture de la transaction, Glovo maintiendra sa marque et sa plateforme technologique et continuera d’être dirigée par l’équipe de direction actuelle, avec les deux co-fondateurs (Oscar Pierre et Sasha Michaud) à la barre.