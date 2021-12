Qu’adviendra-t-il des magasins Movistar, Vodafone et Orange : conversion ou fermeture | Industrie

Dans quelques années, les boutiques de téléphonie n’existeront plus, ou elles seront tout autre chose.

Il y a beaucoup de gens, en particulier les personnes âgées ou celles qui n’aiment pas conclure des contrats en ligne ou par téléphone, qui vont encore à les boutiques de téléphonie de changer d’opérateur ou de louer une nouvelle ligne mobile.

Mais la pandémie et l’essor du commerce électronique ont habitué les utilisateurs à acheter des téléphones portables en ligne et à louer des services sur Internet.

Les experts prédisent également que les mobiles seront éteints dans quelques années, remplacés par des wearables et des lunettes de réalité augmentée. Qu’adviendra-t-il des magasins de téléphonie de Vodafone, Orange, Movistar et autres ?

Selon notre collègue Marta Garijo dans Business Insider, les principaux opérateurs définissent déjà leurs stratégies.

Au cours des 9 premiers mois de 2021, le nombre d’utilisateurs qui sont allés dans les magasins a diminué de 25%, par rapport à 2019. En revanche, les utilisateurs en ligne ont augmenté de 30 % depuis 2020.

Certains ont annoncé la fermeture des magasins. D’autres parient sur la réorganisation, ou par ajouter de nouveaux services non téléphoniques.

Vodafone Il a déjà annoncé qu’il fermerait ses 34 propres magasins, affectant 500 travailleurs.

Orange a également confirmé que ferme ses 40 magasins les moins rentables, pour « rationaliser l’entreprise ».

Plus mobileAu lieu de cela, il l’a abordé différemment. je te parie offrir de nouveaux services, au-delà de la location typique de lignes fibre ou mobile.

MásMóvil a récemment été lancé dans la vente d’alarmes, via Yoigo, et dans ses magasins, vous pouvez louer services de télémédecine, d’assurance financière et même d’énergie.

Il est vrai que cela peut aussi se faire en ligne, mais l’objectif de l’entreprise est que l’offre de services plus importante augmente le nombre de clients et la perception de la marque, et ainsi attire plus de monde dans les magasins.

Et qu’en est-il de Movistar ?

Le géant espagnol de la téléphonie va suivre un plan qui mélange les stratégies d’Orange et de MásMóvil. D’une part, il sera réorganiser leurs magasins Telyco, que pensez-vous 35% de ses plus de 1 000 magasins.

Cela simplifiera la structure et les concentrera davantage sur le client.

De l’autre aussi teste de nouveaux services, des alarmes aux prêts financiers style Cofidis, ou Assurance médicale.

Eduardo Irastorza, professeur à l’OBS Business School, explique à Business Insider Espagne que l’avenir des magasins de téléphonie réside dans ce que fait Apple: ne pas être que des vendeurs, mais proposer des expériences qui encouragent les gens à se rendre dans un magasin, car ces expériences ne sont pas disponibles en ligne.

Tests et présentations de produits en direct, cours en présentiel, événements, culture, concours de jeux vidéo… Les magasins de téléphonie ne disparaîtront pas à court terme, mais ils seront très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui.