Qu’adviendra-t-il du marché de la cryptographie lorsque Huobi expulsera ses utilisateurs chinois ?

Le géant chinois de la crypto-monnaie Huobi Global a annoncé dimanche qu’il nettoierait les utilisateurs chinois existants d’ici le 31 décembre 2021 pour se conformer à la réglementation locale. Dimanche, le prix du token Huobi (HT) a plongé de plus de 38%.

La répression chinoise de la crypto-monnaie bat son plein. Vendredi, le gouvernement a interdit aux bourses étrangères de fournir des services aux utilisateurs du continent et a imposé une interdiction plus stricte de l’extraction de crypto. Huobi a d’abord été établi en Chine et a ensuite affirmé avoir quitté la Chine. Mais la majorité des utilisateurs viennent de Chine continentale. Beaucoup pensent que Huobi ne sera pas en mesure de se remettre de ce mouvement et de diminuer.

Comme on le sait, un grand nombre de Chinois sont impliqués dans des transactions de crypto-monnaie. Selon les données, le nombre a atteint plusieurs millions, ce qui est suffisant pour provoquer des turbulences sur le marché de la cryptographie. Cela ressort de chaque annonce des politiques réglementaires de la Chine sur la crypto-monnaie qui a provoqué un certain degré d’effondrement du marché. Les nouvelles récentes selon lesquelles de nombreuses bourses empêchent les utilisateurs chinois de s’inscrire et de négocier refroidiront le marché pendant un certain temps. On pense qu’il faudra plus de temps pour Prix ​​du bitcoin dépasser à nouveau 50 000 $.

En fait, interdire aux utilisateurs d’un pays spécifique de négocier sur certaines plateformes s’est produit à plusieurs reprises. Comment éviter des incidents similaires ? La réponse est de choisir un échange qui vous convient.

Choisir un échange idéal est une étape cruciale pour investir dans les crypto-monnaies. Un mauvais échange ne signifie pas nécessairement une arnaque, mais un service médiocre et une structure tarifaire déraisonnable pourraient vous faire rater des opportunités et payer un coût élevé. Par conséquent, il est important de faire des recherches approfondies et de comparer différentes fonctionnalités pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Si vous choisissez un échange sans KYC, l’un des avantages est que des choses comme Huobi Exchange ne se produiront pas.

Que rechercher dans un échange ?

Disponibilité

Chaque pays a des réglementations différentes sur le trading de crypto. Bien que certaines bourses soient autorisées à fonctionner dans un pays, d’autres pourraient ne pas l’être. Les commerçants américains contribuent majoritairement au commerce mondial, mais de nombreux échanges cryptographiques ne leur sont pas ouverts. Donc, si vous venez d’Amérique, lisez attentivement si vous bénéficiez d’un accès complet à un échange.

Didacticiel

Un moteur de trading simulé sert de bac à sable pour vous permettre d’essayer différentes stratégies sans vous soucier de perdre de l’argent. Il vous permet de comprendre les tenants et aboutissants du moteur de trading afin que vous soyez mieux préparé pour le trading en temps réel. Cette fonction est particulièrement utile à certains débutants, qui selon Bexplus Exchange, perdent plusieurs fois mais n’ont toujours pas une idée claire de la raison pour laquelle ils perdent et des règles de l’échange. Tous les échanges ne proposent pas de compte de démonstration, par exemple, dans Bybit, vous devez en faire la demande en contactant le service client. Si vous êtes débutant, essayez Bexplus car ils offrent à chaque utilisateur un compte démo avec 10 BTC réapprovisionnables.

Prise en charge des ordinateurs de bureau et des mobiles

Au moins la moitié des bourses du marché ne prennent pas en charge le trading sur ordinateur et le trading mobile en même temps. Bien que le trading mobile ne soit pas une fonction indispensable, ne pas en avoir peut nuire à l’expérience utilisateur. Par conséquent, si vous choisissez un échange, il est préférable d’en trouver un avec une version de bureau et une application.

Structure de frais

Si vous êtes un trader à court terme, la structure des frais est un facteur important dans le choix d’une plateforme de trading. Par exemple, les frais moyens pour la plupart des plateformes de trading sur le marché sont d’environ 0,1% à 0,2%. Pour autant que je sache, certaines plates-formes ont même des frais de transaction pouvant atteindre 8%. Si vous tradez sur une plateforme avec des frais déraisonnables, vous pourriez perdre gros.

