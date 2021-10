Qu’aimeriez-vous voir dans Animal Crossing Direct ?

Image : La vie de Nintendo

D’accord, nous obtenons ENFIN Brewster et The Roost dans Animal Crossing: New Horizons, après ce qui semble être des années de demandes. Donc, nous sommes tous totalement satisfaits et satisfaits maintenant, n’est-ce pas ?

Bien sûr que non. Brewster n’était que le début. Il y a encore beaucoup d’autres fonctionnalités que les gens aimeraient voir dans New Horizons, et beaucoup d’entre elles proviennent de New Leaf, le jeu précédent. Nous avons déjà couvert les fonctionnalités manquantes / demandées – pour célébrer le premier anniversaire du jeu, et même dès avril 2020, moins d’un mois après le lancement – ​​et, agaçant, beaucoup de choses que nous voulions voir à l’époque ne sont toujours pas de la partie.

Alors… que voudrions-nous voir d’autre dans New Horizons ? Qu’est-ce qui nous ferait revenir dans nos îles délaissées ? Et sur quoi rabâche-t-on encore, presque deux ans après la sortie ? Entrons-y…

Améliorations du perchoir de Brewster

Images : la vie de Nintendo

Nous savons que nous obtenons The Roost, mais nous ne savons pas encore ce que cela signifie. Le café ornithologique sera à l’intérieur du musée, à côté de la galerie d’art, mais sera-t-il le même que New Leaf ? Dans la 3DS Animal Crossing, vous pourriez travailler au café après avoir commandé du café plusieurs fois, puis vous participeriez à un petit mini-jeu, où vous serviriez du café aux habitants de l’île. C’était un jeu un peu délicat, qui nécessitait l’utilisation d’un guide si vous vouliez bien faire les choses – mais les joueurs aimeraient sans aucun doute l’avoir dans le jeu.

Il y avait aussi la possibilité de regarder des concerts avec KK Slider dans Wild World et City Folk, bien que New Horizons ait plutôt mis KK Slider sur la place. Et s’il pleut ? Pauvre KK détrempé.

Mais et si on rêvait un peu plus grand ? Que diriez-vous de quelque chose de nouveau dans le café? Peut-être que Brewster pourrait organiser des séminaires, ou des TED Talks, ou… des soirées de poésie. Peut-être que le café pourrait se transformer en bar la nuit (très peu probable, étant donné l’ambiance familiale de Nintendo). Peut-être, étant donné le nouvel emplacement de The Roost, il pourrait y avoir une sorte de lien avec le musée lui-même !

Ou, que diriez-vous…

Gyroïdes

GYRODES. Le Roost était autrefois étroitement lié aux gyroïdes, Brewster offrant un espace de stockage, les affichant dans le café et même ayant son propre gyroïde. L’ajout de The Roost pourrait-il signifier le retour du bois ondulé préféré de tous? Nous l’espérons bien sûr.

Les gyroïdes, à l’époque, hantaient de petites statues que vous pouviez déterrer, et chacune faisait un bruit différent lorsque vous les « activiez ». Dans les jeux plus anciens, ils chantaient en quelque sorte, un peu, sur n’importe quelle musique que vous aviez en train de jouer. Imaginez les installer autour de KK Slider sur la place le samedi !

Resetti, Gracie, Dr. Shrunk, Wendell et autres personnages spéciaux

Image : La vie de Nintendo

Les jeux précédents comprenaient une multitude de personnages, mais la plupart d’entre eux ont été intégrés à Isabelle ou Tom Nook dans New Horizons. On sait que M. Resetti rôde, bien sûr, puisqu’il dirige le service de secours et qu’il a une petite statue dans le jeu, mais… ce n’est pas la même chose.

New Horizons n’a tout simplement pas autant de visiteurs qu’avant. Que diriez-vous de la girafe Gracie, axée sur la mode, ou de l’horrible chat au visage blanc, Blanca ? Peut-être pourrions-nous rencontrer les employés de la Happy Home Academy, comme Digby, Lyle et Lottie, pour les soudoyer pour plus de points HHA ? Ou Katrina, la diseuse de bonne aventure, Dr Shrunk, le psychiatre bizarre, Wendell le morse vendeur de modèles, Pete, Phyllis et Pelly les employés de la poste, Booker et Copper les flics, Harriet la coiffeuse, ou même… Joan, la sanglier vendeur de navets qui a été remplacé par Daisy Mae ? QU’EST-IL ARRIVÉ À JOAN, NINTENDO ?!

Mais surtout, nous aimerions voir Kapp’n. Pas seulement parce que nous aimons le vieil homme, mais parce que son apparition sur la jetée signifierait le potentiel de se laisser emporter dans une nouvelle aventure.

Nous échangerions une centaine de Zipper T. Bunnies contre un aperçu de nos vieux copains.

Plus d’activités multijoueurs et de mini-jeux



Image : Nintendo

C’est agréable de pouvoir visiter les îles de nos copains lointains pendant cette pandémie, mais LORDY a-t-il envie de s’arracher les dents pour traverser les innombrables écrans de chargement. Le multijoueur en ligne de Nintendo n’a jamais vraiment été sa force, et la société semble privilégier ses animations mignonnes de chargement dans l’univers et ses conversations interminables avec Orville plus que la vitesse, ce que nous pouvons comprendre.

Mais en fin de compte, ce serait bien d’avoir plus de choses à faire avec ces copains. Actuellement, nous sommes assez limités à visiter les îles les uns des autres dans le jeu en ligne, et ce n’est amusant que pendant un certain temps. Nous aimerions avoir des expériences, des aventures et des jeux à faire en duo ou en groupe.

L’île Tortimer, d’Animal Crossing: New Leaf, était assez amusante, bien que limitée à cette petite île – mais vous pouviez facilement faire venir quelques amis pour vous aider à attraper tous ces poissons et insectes lucratifs, ce qui rapportait beaucoup plus d’argent Expérience agréable.

L’événement labyrinthe du 1er mai avec le retour de Rover était l’un de nos événements préférés jusqu’à présent (bien que vous ayez beaucoup préféré Halloween et Toy Day), donc toute extension sur ce thème serait la bienvenue.

Fabrication par lots



Image : La vie de Nintendo

S’il te plaît. S’il te plaît. Nous avons déjà dit notre article à ce sujet suffisamment de fois.

Cela vaut également pour l’achat de choses – achetons tous les accessoires sans avoir à les acheter un par un dans le dressing !

Répétition réduite

« Tu as attrapé un bar ! Non, attends, c’est au moins un C+ ! »

« Tu as attrapé un bar ! Non, attends, c’est au moins un C+ ! »

« Tu as attrapé un bar ! Non, attends, c’est au moins un C+ ! »

Il suffit de nous jeter à la mer pour nous noyer déjà, Nintendo. Il ne serait pas trop difficile d’ajouter quelques options supplémentaires pour le dialogue que nous allons voir BEAUCOUP, et il en va de même pour les îles mystères – quelques autres types d’îles ne feraient pas de mal, surtout quand les billets sont chers à acheter et donc longs à utiliser.

Aussi, donnons un peu de peps aux villageois, hein ? Nous sommes un peu fatigués d’entendre cette histoire sur le feuilleton Maglevs in Love.

Plus de bestioles à attraper

Booooooore. (Images : Nintendo Life)

Après avoir passé près de deux ans à attraper des punaises de poisson et, éventuellement, des créatures des grands fonds, de nombreux joueurs auront maintenant terminé leur Critterpedia et attrapé absolument toutes les créatures du jeu. Il n’y a plus beaucoup de défi, une fois que vous avez terminé le musée, et lorsque Plongée a été ajoutée, cela nous a donné quelque chose de nouveau à faire pendant un certain temps – serait-il possible d’ajouter une autre nouvelle façon d’attraper des créatures au jeu ?

Comme nous l’avons décrit précédemment, vous pourriez avoir un nouveau PNJ spécial en ville une fois que vous aurez rempli la Critterpedia, un peu comme le professeur Oak dans les jeux Pokémon, et vous racontera tout sur les créatures rares, légendaires ou même mythiques. qu’il faut attraper. Ou, peut-être, un nouveau type de feuillage ou de fleur qui attire de nouveaux insectes, ou un nouvel élément qui vous permet de découvrir des choses que vous ne pouviez pas voir auparavant.

Et si nous devenons vraiment fous dans le ciel à ce sujet… que diriez-vous d’un nouvel endroit où aller, rempli d’insectes et de poissons rares et exotiques ?? Donnez-nous une bonne raison de posséder à nouveau le filet anti-insectes et la canne à pêche !

La possibilité de changer le représentant résident

Image : La vie de Nintendo

Cela a peut-être pris un certain temps, mais Nintendo a finalement mis à jour le jeu pour permettre de transférer votre île vers un nouveau commutateur à l’aide de l’outil spécial de transfert d’île. Vous pouvez également déplacer des joueurs individuels vers d’autres îles s’ils ne sont pas le représentant de l’île, mais à l’heure actuelle, il n’est toujours pas possible de changer le représentant résident d’une île.

Le représentant des résidents a la capacité de construire de nouvelles structures, de déplacer celles qui existent déjà, de rembourser l’hypothèque et, en général, de prendre des décisions pour la ville. Quiconque avec qui vous partagez l’île sera incapable de faire ces choses sans l’aide du représentant.

Si vous avez des enfants, des partenaires qui ne jouent plus au jeu ou des colocataires avec lesquels vous ne vivez plus, cela devient un problème après un certain temps. Pourquoi ne pas nous donner un peu plus de liberté ?

Une Isabelle plus utile

Écoute, Iz, on t’aime, mais… si tu veux nous faire écouter tes bulletins du matin tous les jours, s’il te plaît, donne-nous au moins des informations utiles. Redd est-il en ville ? Gulliver a-t-il besoin de notre aide ? Dites-nous simplement ce que nous voulons vraiment savoir !

Plus de meubles

Reviens nous, Rococo

Nous avons à peu près tout ce que nous avons toujours voulu. Mais collectionner des meubles fait partie de la raison pour laquelle nous jouons à Animal Crossing… alors serait-il acceptable de demander un peu plus ? Certains d’entre nous rêvent du retour de la série Rococo, de la série Alpine, de la série Minimalist… et la plupart d’entre nous regardent avec envie la RICHESSE de meubles de Pocket Camp (avec lesquels vous pouvez interagir !)

Les recettes d’artisanat saisonnières, les options Nook Shopping et le partenariat occasionnel avec la marque (comme la collection Sanrio) sont des ajouts bienvenus, mais le lent filet de meubles sans thème est tout simplement trop lourd à supporter.

Outils incassables

Que dire de plus ? C’est extrêmement frustrant de devoir fabriquer plusieurs outils chaque jour. Même Minecraft a une fonction de réparation. Les Golden Tools ne devraient-ils pas être incassables, de toute façon ?

Améliorations de la boutique et nouvelles boutiques

Rappelez-vous ceci?

Nous aimerions revitaliser un peu plus notre petite île, et depuis que Kicks a été intégré aux Able Sisters et que la boutique de Leif n’est plus qu’un chariot, nous nous demandons ce que nous pourrions obtenir d’autre. Vous vous souvenez du coiffeur/styliste de New Leaf ? Bien sûr, nous pouvons le faire nous-mêmes maintenant, mais ce n’est pas tout à fait la même chose. Ou que diriez-vous de l’étrange boîte de nuit du Dr Shrunk ?

Nous aurions à réaménager notre ville parfaitement aménagée, mais cela en vaudrait la peine pour plus de choses pour dépenser notre argent, après avoir remboursé l’hypothèque.

Cuisson?

Nous avons déjà de l’artisanat… que diriez-vous d’un petit mini-jeu de cuisine ? Donnez-nous quelque chose à faire avec tous les fruits, poissons et noix que nous avons, à part les vendre, les fabriquer, les manger accidentellement et avoir besoin d’aller aux toilettes, comme dans la vraie vie.

Plus de vie

Alors boum – plus besoin de vivre en harmonie avec des animaux heureux et la vie communautaire d’AnimalCrossing

Celui-ci est général et touche à beaucoup de choses que nous avons déjà dites, mais … ce que nous aimons à propos d’Animal Crossing, c’est que cela ressemblait à un peu de vie. New Horizons est très axé sur l’aspect décoration, ce qui est une bonne chose, mais cela signifie que sa vie manque un peu.

Les villageois semblent un peu plus inintéressants, et il n’y a tout simplement pas autant de choses à faire ou avec lesquelles interagir. Plus personne ne visite votre maison sans y être invité (même si c’est peut-être une bonne chose). Parce que l’artisanat, les coiffures et la personnalisation sont tous faits par vous maintenant, il y a moins de raisons de traîner en ville ou avec d’autres personnages. Même si vous n’êtes plus le maire de toute la ville, vous parlez moins aux gens. C’est une vie très solitaire.

Peut-être que The Roost changera cela… ou peut-être que non.

Une raison de revenir

Beaucoup d’entre nous ne savent pas vraiment ce que nous voulons, en particulier – nous espérons juste une raison de revenir au jeu, après l’avoir abandonné il y a des mois pour une raison ou une autre.

Qu’il s’agisse d’une mise à niveau massive, d’un ajout qui change la donne ou simplement du « plus de vie » dont nous avons parlé ci-dessus, ce que nous aimerions voir, c’est quelque chose qui nous ramène. Brewster seul ne suffira malheureusement pas pour beaucoup.

On ne peut qu’espérer.

Jouez-vous toujours à Animal Crossing sur Switch ? L’un des éléments ci-dessus vous ramènerait-il au jeu ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

