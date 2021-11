Quais de Garston : un homme de Hooper Transport écrasé à mort sous du riz | Royaume-Uni | Nouvelles

Le poids du riz brun a étouffé John Burns à Garston Docks, Liverpool. L’homme, qui travaillait pour Hooper Transport sur le site, a subi des blessures contondantes à la poitrine.

Associated British Ports Holdings Ltd a maintenant été condamné à une amende de 1,8 million de livres sterling à la suite de l’accident après avoir plaidé coupable à de multiples manquements à la santé et à la sécurité.

M. Burns, avec trois autres chauffeurs, transportait du riz d’un porte-conteneurs à un hangar de stockage sur les quais le 25 octobre 2015.

Mais le véhicule de M. Burns n’est pas sorti du hangar, rapporte Liverpool Echo, et une recherche a été entreprise sur le site.

Son véhicule a été retrouvé à pleine hauteur et le chargement avait été déposé, cependant, l’employé a par la suite été retrouvé sous les 30 tonnes de riz.

Le Health and Safety Executive (HSE), qui a enquêté sur l’accident, a déclaré que M. Burns « a subi d’importantes blessures aux jambes, des blessures contondantes à la poitrine et une asphyxie mécanique ».

L’enquête HSE a révélé qu’Associated British Ports Holdings Ltd avait manqué à son obligation d’effectuer une évaluation des risques appropriée et suffisante ou mis en place des mesures de contrôle appropriées, y compris le fait de ne pas maintenir l’actionneur de maintien en marche, ce qui aurait empêché les conducteurs de sortir de leurs véhicules et restent donc à l’écart de la charge de basculement.

Il a également été constaté qu’ils n’avaient pas « supervisé et surveillé de manière adéquate le processus de pourboire ».

Associated British Ports Holdings Ltd d’Aldwych House, Aldwych, dans le centre de Londres, a plaidé coupable d’avoir enfreint l’article 3 (1) de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail, etc.

La société a également été condamnée à payer des frais de 31 694,42 £ lors d’un procès le 8 octobre à Liverpool.

À la suite de cette enquête, une affaire contre un autre accusé doit être entendue par le tribunal de première instance de Liverpool le 6 juin 2022.

L’inspecteur HSE Bradley Wigglesworth a déclaré: « C’était un incident horrible, et nos pensées restent avec la famille de M. Burns.

« Ceux qui contrôlent le travail ont la responsabilité de concevoir des méthodes de travail sûres, de superviser et de surveiller de manière adéquate l’activité de travail et de fournir les informations et les instructions nécessaires aux travailleurs dans des systèmes de travail sûrs.

« Si un système de travail sûr et approprié avait été mis en place avant l’incident, cet incident tragique aurait pu être évité.

« Les entreprises doivent être conscientes que HSE n’hésitera pas à prendre les mesures d’exécution appropriées contre ceux qui ne respectent pas les normes requises. »