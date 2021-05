Quaison et Larsson donnent la victoire à une Suède alternative

29/05/2021 à 20h26 CEST

Deux tellement de Robin quaison Oui Sébastien Larsson signé le triomphe d’un Suède alternative, pleine de non-habitués, lors de son premier match de préparation à l’Eurocup contre Finlande (2-0).

Suède

Olsen; Krafth, Danielsson; Nilsson, Bengtsson; Claesson (Kulusevski 77′), Larsson (Cajuste 67′), Svanberg (Svensson 77′), Forsberg (Sema 66′); Berg (Jordan 67 ‘) et Quaison (Isak 84’).

Finlande

Joronen ; Alho (Soiri 69′), Ivanov, Ojala (Jensen 62′), Väisänen, Uronen (Hämäläinen 87′); Valakari, Sparv (Lam 46′), Lappalainen; Riski (Léo 62′) et Assehnoun (Kauko 46′).

Buts

1-0 M.22 Quaison, 2-0 M.58 Larsson (PEN).

Arbitre

Jacob Kehlet. TA : Alho (31′).

Incidents

Disputé à la Friends Arena.

Compte tenu des pertes dues à l’inconfort physique et des joueurs toujours engagés dans leurs ligues, Jan Andersson Il a aligné une équipe avec seulement cinq titulaires réguliers dans le onze et une défense sans précédent, avec deux hommes (le central Nilsson et le coté gauche Bengtsson) qui ne figurent même pas sur la liste du tournoi.

Cependant, la Suède n’a pas eu trop de mal à se débarrasser de Finlande, qui débutera dans une phase finale et n’a pu compter sur sa star, l’attaquant Pukki, se remet d’une blessure.

A l’équipe suédoise, rivale de Espagne dans le premier jeu du Eurocoupe au La Cartuja En moins de deux semaines, il lui était difficile de trouver le fil de la rencontre, face à un adversaire très ordonné avec une ligne de cinq derrière et des lignes très rapprochées.

Mais à qui Forsberg, son témoin, a trouvé un trou et s’est associé à Svanberg, Quaison Il est apparu seul devant le gardien et n’a pas pardonné.

Il n’a pas eu beaucoup plus d’occasions Suède dans une première partie très disputée et peu lumineuse. La Finlande ne s’est rapprochée que d’un compteur, ce qui Valakari commandé légèrement haut.

Le script n’a pas changé dans la seconde moitié. La Finlande, recule et attend une erreur pour surprendre. Suède, avec beaucoup de balle et peu d’idées, sous réserve de Forsberg inventer quelque chose.

Et ainsi est venu le jeu qui a clôturé le jeu. L’intérieur du Leipzig a attrapé le ballon en contre-attaque et s’est retrouvé seul dans l’allée centrale pour Berg, abattu par Joronen au sein de la zone. Le penalty l’a transformé Sébastien Larsson.

La victoire assurée, Suède se recula et attendit, tandis que Finlande cela ne créait guère de danger.