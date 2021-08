Quake 2 et Quake 3 Arena sont désormais sur Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass a gagné deux autres jeux Quake. Après la révélation (et la sortie) hier du remaster de Quake, Microsoft a ajouté Quake 2 et Quake 3 Arena à la programmation.

Les deux jeux ne sont disponibles que sur PC pour le moment, contrairement à la nouvelle réédition de Quake, qui amène spécifiquement le jeu sur consoles. Par conséquent, ne vous attendez pas à des mises à niveau des deux jeux.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

33 jeux Bethesda sont désormais disponibles sur Xbox Game Pass, et le nombre augmente régulièrement.

Pour célébrer la #QuakeCon, Quake, Quake II et Quake III Arena rejoignez @XboxGamePass aujourd’hui ! Plus de 30 titres Bethesda sont désormais disponibles sur Game Pass. pic.twitter.com/30tHQN3Xlg – Bethesda (@bethesda) 19 août 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Au cas où vous l’auriez manqué, la réédition de Quake apporte des visuels plus nets et une prise en charge de la résolution 4K. Il est livré avec quatre extensions, dont la nouvelle Dimension of the Machine – développée par MachineGames. Tout le contenu prend en charge la coopération en ligne à quatre joueurs et sur écran partagé.

Quake 64 fait partie du package, aux côtés d’autres morceaux de mods. D’autres arriveront avec le temps.