Quake a reçu sa deuxième mise à jour majeure pour Nintendo Switch – Mode Horde, un nouveau module complémentaire gratuit et plus encore

La version améliorée de tremblement de terre est facilement l’un des points forts rétro de 2021, et il ne cesse de s’améliorer – avec Bethesda et ses développeurs déployant la deuxième mise à jour majeure pour toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch.

Les points forts de ‘Update 2’ sont le mode Horde – réalisé par l’équipe de MachineGames (Wolfenstein II : Le nouveau colosse). Ce mode comprend une coopération de 1 à 4 joueurs ainsi que des bots optionnels. Et si cela ne suffisait pas, il y a aussi un nouveau module complémentaire gratuit « Honey » – « un voyage atmosphérique à travers un village chargé de brouillard avec un sombre secret sous la surface ». Enfin, quelques améliorations de la qualité de vie et corrections de bugs sont apportées.

Il existe également quelques corrections de bugs spécifiques à la version Nintendo Switch du jeu. Voici les détails dans leur intégralité, avec l’aimable autorisation du site officiel de Bethesda :

QUAKE – MISE À JOUR 2 NOTES DE VERSION

La mise à jour 2 contient un tout nouveau mode Horde créé par MachineGames avec une coopération de 1 à 4 joueurs (y compris des bots en option), un nouveau module complémentaire « Honey », des améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs. Sortie de Quake sur Epic Games Store (pour PC). Avec le mode Horde, vous pouvez jouer en solo, avec des robots ou des amis, et affronter des vagues d’ennemis de difficulté croissante. Gagnez des clés d’argent pour débloquer l’accès à de meilleures armes. Survivez assez longtemps et gagnez une clé d’or, qui vous permettra de vous échapper, ou de rester derrière et de lutter contre les armées de Quake jusqu’à ce que vous tombiez

MODE HORDE

Aperçu

Toute nouvelle expérience PvE multijoueur conçue par MachineGames Prend en charge 1 à 4 joueurs ou bots en modes multijoueur local et en ligne (matchs personnalisés uniquement) Jouable à tous les niveaux de difficulté Comprend 4 nouvelles cartes spécialement conçues pour le mode Horde

Règles

Marquez des points en tuant des ennemis Tuez plusieurs ennemis en succession rapide pour des points bonus. Votre progression est réinitialisée après la mort du dernier joueur. , vous obtenez une clé en or pour déverrouiller la sortie, ou vous pouvez continuer à vous battre aussi longtemps que vous le pouvez. après 10 secondes)

NOUVEL AJOUT : MIEL

Développez votre expérience Quake avec le module complémentaire Honey gratuit et plongez dans les ténèbres pour vaincre une peste mortelle infectant la terre. Pour un regard unique derrière le rideau, consultez notre interview Nods to Mods avec l’auteur de « Honey », MachineGames propre Senior Level Designer – Christian Grawer ici En savoir plus sur la façon d’accéder à Honey ici

AMÉLIORATIONS

TOUTES LES PLATEFORMES

Visée automatique améliorée pour réduire la quantité d’accrochage et le verrouillage de la vue sur les ennemis La couleur et le type du réticule peuvent désormais être modifiés à partir du menu des options de jeu. Le menu des modules complémentaires peut désormais être utilisé pour jouer aux modules complémentaires précédemment téléchargés en mode hors connexion le chat est désormais disponible dans les salons d’avant-match

PC uniquement

Ajout de la possibilité d’inviter des amis sur des plates-formes PC en utilisant les joueurs de votre liste d’amis Bethesda.net (facultatif)

SKINS DE RANGER DANS QUAKE CHAMPIONS ET DOOM ETERNAL

Les propriétaires de notre réédition Quake peuvent se connecter avec leurs identifiants Bethesda.net dans le jeu pour gagner le skin Ranger Slayer pour DOOM Eternal et le skin Quake Guy Ranger avec la hache Gladus dans Quake Champions ! (REMARQUE : en plus de posséder Quake, les joueurs doivent également posséder DOOM Eternal ou Quake Champions pour utiliser leurs skins respectifs)

Remarque : les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent déverrouiller le skin Ranger Slayer dans DOOM Eternal avec la mise à jour 6.66 au début de 2022. Restez à l’écoute du Slayers Club pour les mises à jour !

CORRECTIONS DE BOGUES

TOUTES LES PLATEFORMES

Correction de Death Knight incorrectement appelé Hell Knight dans la campagne principale de Quake. Les robots discutent désormais moins. Correction des cas où les bordures de texture étaient visibles autour de certains éléments du HUD. microphone

PlayStation 5

Correction d’un plantage lié aux niveaux secrets lors du chargement d’une sauvegarde Correction de l’audio du contrôleur ne jouant pas en multijoueur dans le lobby de quelqu’un d’autre

Commutateur Nintendo

La zone morte et les autres curseurs ne devraient plus avoir de valeurs non sélectionnables. Correction de la fenêtre contextuelle de réussite qui se coupait lorsque le menu de pause est actif

Microsoft Store (PC)

Le paramètre « Premier contrôleur » fonctionne désormais correctement

Et au cas où vous l’auriez manqué, Quake sur Nintendo Switch prend désormais également en charge les commandes de la souris et du clavier.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour ? Si vous n’êtes toujours pas sûr de ce jeu, consultez notre critique écrite ou la critique vidéo ci-dessus – nous lui avons attribué 10 étoiles sur 10.