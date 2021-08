Quake est de retour sur PC et consoles, et il n’y a pas de meilleur moment pour ça [updated]

Mettre à jour: Bethesda a publié une version remasterisée du jeu Quake original sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One (ainsi que PS5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité). Ceux qui possèdent le Quake original sur Steam ou le lanceur Bethesda obtiendront une mise à niveau complète vers la version remasterisée.

Le remaster a des visuels améliorés jusqu’à une résolution 4K, des packs de missions supplémentaires, une prise en charge du jeu croisé, une prise en charge de l’écran partagé à 4 joueurs sur toutes les plateformes (match à mort et co-op), un multijoueur dédié aux matchs à mort en ligne (matchmaking uniquement, les joueurs peuvent héberger leur propre correspondances personnalisées) et une prise en charge variable des mods, selon un article de blog officiel.

De plus, Quake arrive sur Xbox Game Pass sur Xbox et PC, tandis que Quake II et Quake III Arena seront disponibles sur PC Game Pass uniquement, par Windows Central. Voici la bande annonce officielle :

Histoire originale ci-dessous :

Quake est à Doom ce que le beurre de cacahuète est au chocolat. Les deux vont de pair et sont sans doute les tireurs à la première personne les plus influents de tous les temps, et les deux ont été développés par id Software au milieu d’une scène de jeu sur PC en plein essor.

En ce qui concerne les priorités de développement, cependant, Doom règne clairement en maître sur Quake, avec la sortie de Doom Eternal l’année dernière acclamée par la critique, tandis que les Quake Champions axés sur le multijoueur, tout en étant un titre de qualité à part entière, ont eu du mal à trouver un large public de joueurs.

Le temps de Quake dans l’ombre pourrait être sur le point de se terminer, car une liste de “Quake” a été repérée sur le site Web de l’ESRB. Plus intéressant encore, il est censé sortir sur à peu près toutes les plateformes, y compris PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et (naturellement) PC.

Quake a été évalué par l’ESRB pour PC, PS4/5, XBO, XSX/S et Switchhttps://t.co/3tK8Jqq6Lj pic.twitter.com/8sDnLkerB519 août 2021

Il n’est actuellement pas clair si ce projet Quake sera une toute nouvelle entrée dans la série ou non, ou s’il équivaudra à quelque chose du tout. Comme nous n’avons pour l’instant que la liste ESRB, l’existence d’un futur projet Quake doit être prise avec des pincettes.

Cela dit, la description du jeu sur la liste ESRB rappelle le cadre du tout premier Quake, sorti en 1996. Cela pourrait signifier qu’un remaster du jeu original fera son chemin sur PC et consoles de génération actuelle.

Mais avec la QuakeCon 2021 qui se déroulera du 19 au 22 août, il y a toutes les chances que cette liste Quake ESRB ne reste pas un mystère très longtemps.

Analyse : Quake devrait faire son retour

Le dernier titre officiel de Quake en solo était Quake 4, sorti en 2005, si vous pouvez le croire. S’il n’y avait pas eu de projets multijoueurs comme Quake Live ou Quake Champions, nous aurions passé 16 ans sans jeu dans la série.

En toute honnêteté, il y avait un écart de 12 ans entre Doom 3 et Doom (2016), donc ce n’est certainement pas comme si la série phare d’id Software sortait régulièrement des versions jusqu’à très récemment.

Cependant, un nouveau jeu Quake est certainement attendu depuis longtemps. Qu’il s’agisse des salles eldritch imbibées de sang du jeu original ou de l’horreur corporelle de science-fiction de ses suites, Quake a toujours laissé une impression durable en termes de cadre qui ne demande qu’à être exploré avec la technologie de génération actuelle. Ce serait également merveilleux d’avoir Trent Reznor de Nine Inch Nails pour gérer à nouveau la bande originale.

(Crédit image : Bethesda)

Sans oublier que des projets officiels comme Quake 2 RTX montrent à quel point les anciens jeux peuvent être époustouflants avec une mise en œuvre appropriée d’effets graphiques avancés comme le lancer de rayons. Et non, nous ne nous attendons pas à voir cela sur la Nintendo Switch ou sur des consoles plus anciennes comme la PS4 et la Xbox One, mais cela montre à quel point le moteur id Tech a été robuste au fil des décennies.

Cela dit, cela ne nous dérangerait pas non plus de remasteriser le premier Quake. Les portages récents des jeux Doom originaux ont été phénoménaux, et ils prennent même en charge les packs de cartes créés par des fans (dont certains sont encore meilleurs que le jeu de base, mais ne le dites pas à id Software).

Quake a également vu une tonne absolue de superbes packs de cartes au fil des ans, grâce à la sortie du code source du jeu, comme les époustouflants Arcane Dimensions. Si un remaster de Quake pouvait offrir la même qualité de port élevée et la même prise en charge des packs de cartes tiers, alors Bethesda pourrait être un autre gagnant.