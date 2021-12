Quake obtient le mode Horde 25 ans plus tard dans une mise à jour remasterisée gratuite

Capture d’écran : Id/Bethesda

En août, Bethesda a publié un Quake remasterisé sur pratiquement toutes les plateformes de jeu modernes, y compris Switch. Maintenant, quelques mois plus tard, cette version du jeu vient de recevoir sa deuxième grande mise à jour, ajoutant un nouveau mode horde coopératif, des cartes supplémentaires, une autre campagne et de nombreuses corrections de bugs.

Bien sûr, Quake a peut-être 25 ans, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas apprendre quelques nouveaux trucs. Hier, Bethesda a publié la mise à jour 2 pour les ports Quake remasterisés sur toutes les plateformes. Le plus gros ajout de la nouvelle mise à jour est un nouveau mode horde construit par MachineGames, les développeurs à l’origine des récents réveils de Wolfenstein. Horde peut être joué seul ou avec jusqu’à trois amis, et utilise quatre nouvelles cartes spécialement conçues pour le nouveau mode.

Dans ce document, les joueurs gagnent des points au fur et à mesure qu’ils accumulent des éliminations et peuvent en gagner plus en tuant de nombreux ennemis en peu de temps. Chaque troisième vague comporte un boss, et après neuf vagues, une clé en or tombe pour permettre aux joueurs de quitter le niveau. Bien sûr, vous pouvez rester dans les parages et continuer à frapper des monstres pour obtenir plus de points, si vous êtes à la hauteur.

Cette nouvelle mise à jour comprend également une autre nouvelle extension, intitulée Honey. Les joueurs explorent une ville souterraine sombre et effrayante remplie de secrets et d’ennemis, donc cela ressemble essentiellement à Quake. C’est logique, puisque cette nouvelle extension a en fait été développée il y a des années par Christian Grawert, qui est maintenant le concepteur de niveau senior chez MachineGames. Dans une interview avec Bethesda, Grawert a expliqué qu’il avait initialement créé les deux cartes de Honey en utilisant des outils personnalisés et WorldCraft, mais pour cette version moderne, il est revenu en arrière et a mis à jour les niveaux à l’aide de l’éditeur de niveau Quake moderne TrenchBroom.

Parallèlement au nouveau contenu, la mise à jour 2 ajoute des fonctionnalités de qualité de vie et apporte des ajustements et des modifications pour améliorer l’expérience globale de Quake. Certains éléments remarquables incluent le chat textuel et le chat vocal push-to-talk ajoutés aux salons d’avant-match, les modules complémentaires peuvent désormais être joués hors ligne une fois téléchargés, votre réticule peut être modifié et vous pouvez inviter des joueurs PC sur diverses plates-formes , comme entre Steam et Epic Games Store.

Ce n’est pas la première fois que MachineGames contribue à Quake. En 2016, le studio a créé un nouvel épisode, Dimension of the Past. Et lorsque les ports remasterisés ont été publiés plus tôt cette année, ils ont inclus une autre nouvelle extension du studio. On dirait que MachineGames aime beaucoup Quake, et Bethesda lui fait confiance avec la franchise. Je me demande sur quoi MachineGames travaille comme prochain grand projet. Sur une note sans rapport, il y a certainement beaucoup de rumeurs sur le redémarrage de Quake…