Quake On Switch prend désormais en charge les commandes de la souris et du clavier

Jouez à la manière OG

par Liam Doolin il y a 9 minutes

L’une des versions les plus remarquables de la Nintendo Switch cette année a été la version améliorée de l’original tremblement de terre titre, célébrant les 25 ans du jeu de tir d’arène à la première personne d’id Software.

Le jeu a eu sa « première mise à jour majeure » pour le Switch et plusieurs autres plates-formes la semaine dernière, mais une chose que vous avez peut-être manquée est que la souris et le clavier sont désormais entièrement pris en charge sur la plate-forme hybride de Nintendo – vous permettant de jouer au jeu avec son contrôle OG style.

Quake prenant en charge le clavier et la souris sur Nintendo Switchhttps://t.co/ulJqox70HP pic.twitter.com/ca5QFNyRUC— Propulsé par id Tech (@idTechpics) 11 octobre 2021

Lorsque Quake est arrivé sur Nintendo Switch en août, nous l’avons salué comme un « remasterisé riche en fonctionnalités », lui attribuant 10 étoiles sur 10. Il existe une multitude d’options en ligne et en coopération, une nouvelle extension de MachineGames et bien plus encore.

Alors, qui est prêt à LAN comme si c’était en 1996 ? Dites-nous ci-dessous.

